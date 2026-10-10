Alin Tișe, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Votează un guvern sau demisionează!”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 10:29

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj Alin Tișe îi cere lui Ilie Bolojan să susțină formarea unui guvern stabil sau să demisioneze atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL. Într-un mesaj-manifest publicat sâmbătă dimineață, pe Facebook, liberalul îl acuză pe premierul interimar că pune "orgoliile și interesele personale" înaintea interesului național și că blochează formarea unui guvern. În plus, Tișe afirmă că solicită de 150 de zile o soluție pentru ieșirea din criza politică și susține că România trebuie să aibă un executiv chiar dacă PNL ajunge în opoziție.

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