Alin Tișe, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Votează un guvern sau demisionează!”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj Alin Tișe îi cere lui Ilie Bolojan să susțină formarea unui guvern stabil sau să demisioneze atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL. Într-un mesaj-manifest publicat sâmbătă dimineață, pe Facebook, liberalul îl acuză pe premierul interimar că pune "orgoliile și interesele personale" înaintea interesului național și că blochează formarea unui guvern. În plus, Tișe afirmă că solicită de 150 de zile o soluție pentru ieșirea din criza politică și susține că România trebuie să aibă un executiv chiar dacă PNL ajunge în opoziție.
În mesajul-manifest intitulat „Ajunge, Ilie! România are nevoie urgentă de un guvern!”, Alin Tișe lansează critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că ar menține blocajul politic pentru a-și conserva poziția și influența.
„Ilie, renunță la aroganță și la sabotarea interesului național! România are nevoie urgentă de un guvern!”, a scris președintele CJ Cluj în manifestul publicat pe Facebook.
Liberalul susține că România nu mai poate rămâne captivă disputelor politice și ambițiilor personale și avertizează că efectele crizei vor fi resimțite de întreaga societate.
„Țara aceasta este în pragul prăpastiei, iar tu continui să ții captiv un partid și să blochezi formarea unui guvern stabil doar pentru a-ți conserva poziția și influența”, afirmă Alin Tișe. Acesta susține că a cerut în mod consecvent, timp de 150 de zile, formarea unui guvern stabil și îl acuză pe Bolojan că nu ar fi trecut peste propriile orgolii și interese pentru a contribui la deblocarea situației politice.
Tișe susține un guvern stabil, chiar dacă PNL intră în opoziție
În manifestul său, președintele CJ Cluj afirmă că România trebuie să aibă un guvern, indiferent dacă PNL va face sau nu parte din acesta. El consideră că intrarea liberalilor în opoziție este preferabilă prelungirii crizei politice.
„România trebuie să aibă un guvern, chiar dacă asta înseamnă ca PNL să intre în opoziție”, a transmis Tișe.
Liberalul afirmă că a susținut nominalizările președintelui Nicușor Dan, de la Eugen Tomac până la Siegfried Mureșan, și că a cerut ca parlamentarii PNL să voteze pentru învestirea unui guvern condus de Mureșan. În același timp, Tișe îl acuză pe Ilie Bolojan că nu s-ar fi implicat pentru a asigura susținerea parlamentară necesară și că l-ar fi lăsat pe Siegfried Mureșan să își deterioreze relația cu PSD, deși voturile social-democraților ar fi fost necesare pentru învestirea guvernului.
„Nu mai este vorba despre interesul tău și al PNL. Este vorba despre interesul României!”, a subliniat președintele CJ Cluj. Potrivit acestuia, interesele politice și calculele de partid au fost puse înaintea interesului național, iar România a rămas într-o criză pe care o descrie drept profundă, prelungită, costisitoare și periculoasă pentru cetățeni.
Ce îi cere Alin Tișe lui Ilie Bolojan
În finalul manifestului, Alin Tișe îi cere lui Ilie Bolojan să susțină învestirea unui guvern, cu sau fără PNL în componență, ori să demisioneze din ambele funcții pe care le deține.
„Votează un guvern, cu sau fără PNL în componența lui, sau demisionează de urgență atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL!”, a scris liberalul.
Tișe își justifică poziția prin activitatea sa în partid, afirmând că este liberal-conservator și că a reprezentat aceeași formațiune politică timp de 25 de ani, fiind ales uninominal pentru cinci mandate. Acesta îi cere lui Bolojan să renunțe la orgolii și să contribuie la stabilitatea politică și economică a țării.
„Înțelege că nu ești deținătorul adevărului absolut și nici al soluțiilor unice pentru această țară! Înțelege că țara există și fără tine!”, a mai transmis președintele CJ Cluj.
Manifestul se încheie cu un apel la prioritizarea interesului național în fața intereselor de partid: „România înainte de toate!”