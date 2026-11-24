Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 07:55

Premierul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, efectuează marți, 24 noiembrie 2026, o vizită oficială în România, prima a unui șef al Guvernului armean din ultimii 15 ani. Oficialul va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, iar ulterior se va întâlni cu premierul Luca Niculescu. Cooperarea bilaterală și apropierea Armeniei de Uniunea Europeană se numără printre principalele teme de discuție.

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