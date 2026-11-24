Premierul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, efectuează marți, 24 noiembrie 2026, o vizită oficială în România, prima a unui șef al Guvernului armean din ultimii 15 ani. Oficialul va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, iar ulterior se va întâlni cu premierul Luca Niculescu. Cooperarea bilaterală și apropierea Armeniei de Uniunea Europeană se numără printre principalele teme de discuție.
Nikol Pașinian, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
În prima parte a zilei, premierul armean va avea o întrevedere cu președintele României. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza relațiile dintre cele două state, construite pe respect reciproc, valori comune și legături istorice profunde. Pe agenda întâlnirii se află, de asemenea, cooperarea regională și sprijinul acordat de România pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.
Vizita oficialului armean are loc într-un an important pentru relațiile dintre cele două țări. Pe 17 decembrie 2026 se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Armenia. Ultima vizită în România a unui prim-ministru armean a avut loc în anul 2011, conform Agerpres.
Premierul Armeniei se va întâlni și cu Luca Niculescu
După discuțiile de la Palatul Cotroceni, Nikol Pașinian se va deplasa la Palatul Victoria. Aici, oficialul armean va fi primit de premierul Luca Niculescu, cu care va avea o întrevedere bilaterală. La finalul întâlnirii, cei doi șefi de guvern vor susține declarații de presă comune.