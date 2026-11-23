Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 14:05

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu susţine că Partidul Social Democrat (PSD) este formaţiunea politică ce ar avea cel mai mult de pierdut în urma reorganizării administrativ-teritoriale, având în vedere numărul mare de aleşi locali pe care îi are la nivel naţional. Cu toate acestea, liderul social-democrat afirmă că reforma trebuie dusă până la capăt, indiferent de pierderile politice, şi că principalul criteriu trebuie să fie beneficiul cetăţenilor.

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