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Politica· 1 min citire
PSD își asumă pierderile pentru reorganizarea administrativ-teritorială. Grindeanu: „Vom duce reforma până la capăt”
Sorin Grindeanu
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu susţine că Partidul Social Democrat (PSD) este formaţiunea politică ce ar avea cel mai mult de pierdut în urma reorganizării administrativ-teritoriale, având în vedere numărul mare de aleşi locali pe care îi are la nivel naţional. Cu toate acestea, liderul social-democrat afirmă că reforma trebuie dusă până la capăt, indiferent de pierderile politice, şi că principalul criteriu trebuie să fie beneficiul cetăţenilor.
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