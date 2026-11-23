Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a răspuns luni, 23 noiembrie, lui Ilie Bolojan, după ce liderul PNL a criticat modul în care social-democrații au lansat propunerea de reformă administrativ-teritorială. Grindeanu susține că România are nevoie de o reorganizare a administrației publice locale și îi invită pe toți cei interesați, inclusiv pe fostul premier, să contribuie la proiect. Liderul PSD a explicat, totodată, și ce beneficii ar putea avea comunitățile care aleg să își unească primăriile, dar și cum ar urma să fie tratate localitățile cu populație aparținând minorităților naționale, inclusiv cele din Harghita și Covasna.
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Vine și el cu un proiect când lucrurile se mișcă”
În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, 23 noiembrie, Sorin Grindeanu a comentat criticile formulate de Ilie Bolojan la adresa propunerii PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială.
Liderul social-democrat a afirmat, astfel, că reforma trebuie privită ca un proiect național, nu ca un nou motiv de confruntare politică, și a susținut că actuala organizare administrativă are nevoie de o adaptare la realitățile anului 2026.
Grindeanu: „Unim primării, nu desființăm localități”. Ce beneficii aduce reforma
Președintele PSD a insistat asupra faptului că propunerea social-democraților vizează unirea voluntară a primăriilor, nu desființarea localităților. Potrivit acestuia, identitatea comunităților va fi păstrată, iar proiectele de investiții aflate deja în derulare nu vor fi abandonate.
Grindeanu a explicat, de asemenea, că reforma ar trebui să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile publice și să permită atragerea unor investiții mai consistente în comunitățile care aleg să se unească.
Potrivit explicațiilor oferite luni, 23 noiembrie, de Sorin Grindeanu, printre beneficiile prevăzute pentru comunitățile care optează pentru unirea voluntară se numără reducerea la jumătate, timp de cinci ani, a impozitelor pe locuințe și terenuri, precum și alocarea a cel puțin patru milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară.
Fondurile ar urma să fie utilizate pentru proiecte de infrastructură și servicii publice, precum alimentarea cu apă, canalizarea, rețelele de gaze, drumurile, școlile și dispensarele. De asemenea, comunitățile care ajung la cel puțin 2.500 de locuitori în urma unirii ar urma să aibă prioritate la finanțare.
Ce se întâmplă cu localitățile din Harghita și Covasna după reorganizare
Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre situația localităților în care trăiesc comunități importante de minorități naționale, în special în județele Harghita și Covasna.
Președintele PSD a explicat că reorganizarea trebuie să țină cont de specificul acestor comunități și că pragurile referitoare la reprezentarea minorităților ar urma să fie ajustate în cazul unirii unor localități.
Ilie Bolojan a criticat propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială
Declarațiile liderului PSD vin după ce Ilie Bolojan a criticat modul în care social-democrații au lansat propunerea de reorganizare administrativ-teritorială. Liderul PNL a calificat inițierea proiectului drept „neserioasă” și a descris demersul ca fiind o „perdea de fum”, în condițiile în care, în opinia sa, PSD nu a prezentat un proiect concret de reformă.
Schimbul de replici dintre cei doi lideri are loc în contextul discuțiilor privind reorganizarea administrației publice locale și reducerea fragmentării administrative din România.