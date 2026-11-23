Publicat 23 nov. 2026, 12:15 Actualizat 23 nov. 2026, 12:27

Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a răspuns luni, 23 noiembrie, lui Ilie Bolojan, după ce liderul PNL a criticat modul în care social-democrații au lansat propunerea de reformă administrativ-teritorială. Grindeanu susține că România are nevoie de o reorganizare a administrației publice locale și îi invită pe toți cei interesați, inclusiv pe fostul premier, să contribuie la proiect. Liderul PSD a explicat, totodată, și ce beneficii ar putea avea comunitățile care aleg să își unească primăriile, dar și cum ar urma să fie tratate localitățile cu populație aparținând minorităților naționale, inclusiv cele din Harghita și Covasna.

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