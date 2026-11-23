Scandalul mașinii SPP care ar fi fost folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan ajunge din nou în Parlament. Luni, 23 noiembrie, parlamentarii ar urma să voteze înființarea unei comisii speciale de anchetă, care să stabilească în ce condiții au fost utilizate autoturismul și personalul Serviciului de Protecție și Pază. Dacă propunerea va fi aprobată, fostul premier ar putea fi chemat la audieri pentru a explica împrejurările în care mașina SPP a fost folosită la evenimentul privat, conform Realitatea PLUS.
Parlamentul ar urma să voteze comisia de anchetă în scandalul mașinii SPP
Controversa privind folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază la nunta fiicei lui Ilie Bolojan intră într-o nouă etapă. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, parlamentarii urmează să se pronunțe asupra constituirii unei comisii speciale care să verifice dacă resursele instituției au fost utilizate în scopuri personale. Propunerea de înființare a comisiei a fost inițiată de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă și a strâns 70 de semnături de susținere din partea unor parlamentari PSD, AUR, SOS România și neafiliați.
Documentul a fost depus în Parlament pe 17 noiembrie, iar Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act de inițiativă. Următorul pas îl reprezintă votul parlamentarilor asupra constituirii comisiei. Dacă aceasta va fi aprobată, membrii săi vor putea solicita documente și explicații persoanelor implicate, inclusiv reprezentanților SPP și fostului premier Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri. Ce vor să afle parlamentarii
Ancheta parlamentară ar urma să se concentreze asupra modului în care a fost utilizat un autoturism al Serviciului de Protecție și Pază în timpul nunții fiicei lui Ilie Bolojan, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea. Controversa a izbucnit după apariția unor informații și imagini potrivit cărora doi invitați ar fi fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați cu un autoturism Volkswagen Touareg folosit de echipa care îi asigură protecția fostului premier.
Parlamentarii vor să stabilească cine a solicitat și cine a aprobat deplasările, dacă acestea aveau legătură cu misiunea de protecție a lui Ilie Bolojan și dacă autoturismul a fost utilizat pentru transportul unor persoane care nu beneficiau de asemenea servicii. Comisia ar urma să verifice inclusiv documentele de serviciu, traseele efectuate și eventualele cheltuieli suportate din fonduri publice. De asemenea, parlamentarii vor să afle dacă fostul premier a solicitat personal folosirea mașinii sau dacă deplasările au fost dispuse de alte persoane. Ilie Bolojan s-ar putea număra printre persoanele chemate să ofere explicații în fața comisiei parlamentare, în cazul în care aceasta va fi constituită.
Ilie Bolojan respinge acuzațiile și vorbește despre o campanie de hărțuire politică
Fostul premier a reacționat după apariția informațiilor privind presupusa folosire a mașinii SPP pentru transportul invitaților la nunta fiicei sale.
Ilie Bolojan susține că nu a încălcat legea și că utilizarea autoturismului a respectat prevederile aplicabile misiunilor de protecție. Acesta consideră că demersul parlamentar este parte a unei campanii politice îndreptate împotriva sa.
Bolojan a explicat că beneficiază de protecția SPP în baza prevederilor legale aplicabile foștilor prim-miniștri și că nu a folosit resursele instituției în mod ilegal. Reacția sa a venit după ce inițiativa privind constituirea comisiei de anchetă a fost susținută de parlamentari din mai multe formațiuni politice.
Bolojan a mai fost chemat în Parlament pentru explicații, dar nu s-a prezentat
Nu este prima dată când Ilie Bolojan este vizat de un demers parlamentar privind activitatea sa. Fostul premier a mai fost invitat să ofere explicații în cadrul unei anchete referitoare la întâlnirea pe care a avut-o cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României. Întâlnirea respectivă, care a avut loc pe 14 august 2026, la Palatul Parlamentului, a fost analizată de Comisia pentru constituționalitate din Senat. Ilie Bolojan nu s-a prezentat la audierile la care fusese invitat.
În cazul actualului scandal, parlamentarii vor să clarifice dacă folosirea mașinii SPP la evenimentul privat din Oradea a respectat cadrul legal și procedurile instituției. Demersul privind anchetarea folosirii mașinii SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost inițiat după apariția imaginilor care au provocat controverse în spațiul public. Votul asupra constituirii comisiei ar urma să stabilească dacă parlamentarii vor putea începe verificările și audierile persoanelor implicate, printre care s-ar putea afla și Ilie Bolojan.