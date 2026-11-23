Publicat 23 nov. 2026, 07:40 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul mașinii SPP care ar fi fost folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan ajunge din nou în Parlament. Luni, 23 noiembrie, parlamentarii ar urma să voteze înființarea unei comisii speciale de anchetă, care să stabilească în ce condiții au fost utilizate autoturismul și personalul Serviciului de Protecție și Pază. Dacă propunerea va fi aprobată, fostul premier ar putea fi chemat la audieri pentru a explica împrejurările în care mașina SPP a fost folosită la evenimentul privat, conform Realitatea PLUS.

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