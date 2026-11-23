Programul Rabla 2027 ar putea beneficia de un buget mai mare decât cel alocat în acest an, iar autoturismele produse în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene vor avea prioritate, conform anunțului făcut luni, 23 noiembrie, de ministrul Mediului Natalia Intotero.
Ministrul Mediului a anunțat că una dintre prioritățile pentru ediția din 2027 a Programului Rabla este creșterea bugetului, dar și orientarea finanțării către autoturismele fabricate în România și în Uniunea Europeană.
Potrivit Nataliei Intotero, spre deosebire de ediția din 2026, când programul a permis achiziția de autoturisme de pe piața internațională, în 2027 autoritățile intenționează să acorde o atenție sporită producției auto europene, cu accent pe cea din România.
Bugetul Programului Rabla, mult sub nivelul din 2023 și 2024
Ministrul a atras atenția și asupra reducerii semnificative a finanțării Programului Rabla în ultimii doi ani, comparativ cu perioada 2023-2024. Astfel, în 2025, programul a avut un buget de 200 de milioane de lei, iar în 2026 finanțarea a ajuns la 300 de milioane de lei. Prin comparație, în anii 2023 și 2024, bugetul depășea 1,2 miliarde de lei.
Natalia Intotero consideră că diminuarea fondurilor din ultimii ani reflectă lipsa de interes acordată programului de către guvernele precedente.
Natalia Intotero vrea mai multe mașini românești în instituțiile statului
Un alt obiectiv anunțat de ministrul Mediului este încurajarea producției autohtone prin intermediul Programului Rabla. Natalia Intotero susține că autoturismele fabricate în România trebuie să beneficieze de o susținere mai mare, inclusiv prin achizițiile realizate de instituțiile publice. Oficialul a dat ca exemplu alte state europene, unde autoritățile acordă o atenție deosebită produselor realizate pe plan local.
Declarațiile au fost făcute la Pitești, în cadrul dezbaterii „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”, organizată de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia. La eveniment au participat și Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, Simona Bucura Oprescu, deputată și fost ministru al Muncii, precum și Laurențiu Gâdei, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.