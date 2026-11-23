Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 14:28

Programul Rabla 2027 ar putea beneficia de un buget mai mare decât cel alocat în acest an, iar autoturismele produse în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene vor avea prioritate, conform anunțului făcut luni, 23 noiembrie, de ministrul Mediului Natalia Intotero.

Distribuie articolul