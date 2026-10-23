Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, critici dure la adresa lui Simion privind sprijinul pentru Georgescu: ”A făcut blat cu sistemul”
FOTO: Arhivă
Publicat23 oct. 2026, 14:45
Actualizat23 oct. 2026, 14:49
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a declarat vineri, după ce Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, că, în opinia sa, probele din dosar nu justifică această măsură. Totodată, ea a criticat absența liderului AUR, George Simion, de la manifestația de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale și a ridicat semne de întrebare cu privire la implicarea sa în sprijinirea acestuia.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News