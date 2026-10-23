Luca Niculescu, după un nou incident în Marea Neagră: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Publicat 23 oct. 2026, 13:51 Actualizat 23 oct. 2026, 13:52

Premierul Luca Niculescu a condamnat un nou incident produs în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, pe care l-a calificat drept „inacceptabil” și o încălcare a libertății de navigație. El a precizat că eforturile autorităților se concentrează pe salvarea de vieți omenești și pe siguranța marinarilor și a anunțat că România urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor la nivelul NATO.

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