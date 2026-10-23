Luca Niculescu, după un nou incident în Marea Neagră: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Premierul Luca Niculescu a condamnat un nou incident produs în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, pe care l-a calificat drept „inacceptabil” și o încălcare a libertății de navigație. El a precizat că eforturile autorităților se concentrează pe salvarea de vieți omenești și pe siguranța marinarilor și a anunțat că România urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor la nivelul NATO.
Luca Niculescu: „Un rezultat al escaladării de către Rusia”
În mesajul său, Luca Niculescu a pus incidentul pe seama escaladării de către Rusia și a denunțat încălcarea dreptului internațional.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis acesta.
Salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor, prioritățile autorităților
Luca Niculescu a precizat că a fost în contact permanent cu autoritățile române responsabile, în contextul incidentului din Marea Neagră.
„Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor”, a afirmat el.
Totodată, acesta a anunțat continuarea demersurilor alături de aliați și a coordonării cu Bulgaria și Turcia, pentru asigurarea libertății de navigație și a securității maritime.
România urmează să beneficieze de dotări suplimentare
Potrivit mesajului, demersurile României la nivel aliat vor fi urmate de dotări suplimentare. Luca Niculescu nu a oferit detalii despre tipul acestora sau despre calendarul în care vor fi disponibile.
„Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a transmis acesta.