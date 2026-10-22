Adrian Câciu acuză lipsa de transparență privind deficitul și datoriile statului. „Bolojan ascundea cifrele, iar românii sărăceau”

Publicat 22 oct. 2026, 22:25 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține că explicațiile Ministerului Finanțelor confirmă existența unor facturi neachitate de 29 de miliarde de lei. Acesta îi cere ministrului Alexandru Nazare să prezinte public situația datoriilor și critică modul în care Ilie Bolojan și-a construit imaginea în jurul reducerii deficitului.

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