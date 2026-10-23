Procurorul general, avertisment după atacurile din școli: „Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate”
Violența în școli
Procurorul general al României, Cristina Chiriac, trage un semnal de alarmă după incidentele violente care au avut loc în ultimele zile în școlile din Bistrița și Pitești. Șefa Ministerului Public cere autorităților să intervină rapid, să identifice din timp comportamentele periculoase și să trateze cu maximă seriozitate amenințările formulate de elevi, inclusiv pe rețelele sociale. Cristina Chiriac avertizează că violența din unitățile de învățământ nu mai poate fi privită exclusiv ca o problemă educațională, mai ales atunci când sunt comise fapte de natură penală.
Poziția procurorului general vine după două atacuri grave petrecute în numai patru zile. Luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, într-o școală din Bistrița. Joi, 22 octombrie, un adolescent de 15 ani a rănit doi colegi cu o macetă, într-un liceu din Pitești. Cele două incidente au determinat Guvernul să pregătească un plan de măsuri pentru creșterea siguranței în școli. În cazul de la Bistrița, anchetatorii au descoperit că elevul ar fi publicat pe TikTok mesaje despre atac înainte de a intra în sala de clasă.
Procurorul general cere intervenții imediate după atacurile din școli
Într-o poziție oficială transmisă vineri, 23 octombrie 2026, Cristina Chiriac a condamnat incidentele violente din unitățile de învățământ și a cerut instituțiilor statului să trateze cu prioritate siguranța elevilor și a profesorilor. Procurorul general consideră că gravitatea ultimelor evenimente impune un răspuns rapid și coordonat, astfel încât școlile să nu mai devină locuri în care copiii și cadrele didactice se tem pentru propria siguranță. Ministerul Public își exprimă disponibilitatea de a participa la eforturile de prevenire și combatere a violenței, alături de celelalte instituții responsabile. Totodată, Cristina Chiriac subliniază că, atunci când sunt comise infracțiuni, acestea trebuie investigate cu responsabilitate și fără întârzieri nejustificate. În opinia sa, autoritățile nu trebuie să se limiteze la măsurile luate după producerea unor agresiuni, ci să identifice problemele înainte ca acestea să se transforme în incidente grave.
Cristina Chiriac avertizează că amenințările din mediul online nu trebuie ignorate
Unul dintre punctele importante ale mesajului transmis de procurorul general privește amenințările formulate în mediul online. Cristina Chiriac atrage atenția că mesajele violente, manifestările de extremism și comportamentele care pot indica pregătirea unei agresiuni trebuie analizate cu seriozitate. Același lucru este valabil și pentru situațiile în care există indicii că un elev încearcă să procure sau să introducă în școală obiecte periculoase. Procurorul general consideră că autoritățile trebuie să poată interveni înainte ca astfel de situații să pună în pericol viața copiilor și a profesorilor.
Mesajul vine într-un moment în care anchetatorii verifică inclusiv activitatea online a elevului implicat în atacul de la Bistrița. Înaintea agresiunii, adolescentul ar fi publicat mesaje pe rețelele sociale în care făcea referire la intențiile sale. Cercetările urmăresc să stabilească dacă au existat indicii care ar fi putut fi observate și semnalate din timp.
Ministerul Public susține un plan comun pentru siguranța elevilor și profesorilor
Cristina Chiriac susține inițiativa Guvernului de a pregăti un plan pentru combaterea violenței în școli și cere o cooperare mai strânsă între instituțiile cu atribuții în acest domeniu. Procurorul general consideră că Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și serviciile de protecție a minorilor trebuie să lucreze împreună pentru identificarea elevilor aflați în situații de risc și prevenirea unor noi agresiuni. Un rol important ar urma să îl aibă schimbul de informații între instituții, astfel încât semnalele privind amenințări, acte de intimidare sau comportamente periculoase să nu rămână fără răspuns. În același timp, anchetarea faptelor penale trebuie să se desfășoare în limitele legii, cu respectarea drepturilor copiilor implicați. Cristina Chiriac subliniază că intervențiile trebuie să fie proporționale cu gravitatea situației și să respecte prezumția de nevinovăție. Prevenția, educația și consilierea psihologică trebuie să completeze măsurile de siguranță și aplicarea legii.
Guvernul pregătește măsuri pentru combaterea violenței în școli
Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, 23 octombrie, că Guvernul va elabora rapid un plan integrat pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Anunțul a fost făcut la începutul ședinței Executivului, după atacurile din Bistrița și Pitești, care au provocat îngrijorare în rândul părinților și profesorilor. Planul ar urma să stabilească responsabilități clare pentru instituțiile implicate, măsuri de prevenire a violenței, proceduri de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru faptele grave. Premierul a convocat o reuniune de lucru cu miniștrii și reprezentanții instituțiilor responsabile pentru a discuta soluțiile care ar putea fi aplicate în școli. Printre direcțiile anunțate se numără consolidarea prezenței preventive în apropierea unităților de învățământ, combaterea introducerii obiectelor periculoase și asigurarea sprijinului psihologic pentru elevii care au nevoie de ajutor. Forma finală a planului și eventualele modificări legislative urmează să fie stabilite de autorități.
Ce măsuri sunt luate în calcul pentru protejarea profesorilor și elevilor
În urma agresiunii de la Bistrița, Ministerul Educației a început să analizeze mai multe variante pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Ministrul Sorin Costreie a vorbit despre posibilitatea înăspririi pedepselor pentru persoanele care agresează cadre didactice, dar și despre introducerea unor măsuri suplimentare de control la intrarea în școli. Printre variantele discutate se numără verificarea ghiozdanelor, instalarea unor detectoare de metale și suplimentarea personalului de pază, în funcție de riscurile identificate. Aceste măsuri sunt încă în discuție și nu reprezintă reguli adoptate pentru toate școlile.
Anterior, pe 19 octombrie, fostul ministru interimar al Educației, Mihai Dimian, solicitase Parlamentului o protecție penală specială pentru profesorii amenințați sau agresați în exercitarea atribuțiilor. Propunerile includeau și posibilitatea restricționării rapide a accesului în școală pentru persoanele care prezintă un pericol, precum și dezvoltarea unor mecanisme de raportare a amenințărilor, inclusiv a celor publicate pe internet. Autoritățile încearcă să găsească soluții care să permită intervenția rapidă în situații periculoase, fără să afecteze nejustificat drepturile elevilor.
Profesoară înjunghiată de un elev de 13 ani, într-o școală din Bistrița
Primul dintre cele două incidente grave s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a intrat în unitatea de învățământ având asupra sa un cuțit și a atacat o profesoară de matematică, în vârstă de 28 de ani. Un elev de 12 ani, care a intervenit pentru a o ajuta, a fost și el rănit. Profesoara a suferit mai multe plăgi și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, în timp ce copilul rănit a primit îngrijiri medicale. Ulterior, medicii au anunțat că starea profesoarei este stabilă, iar evoluția sa este favorabilă.
Cercetările au arătat că adolescentul ar fi pregătit atacul cu mai mult timp înainte. În dimineața incidentului, acesta ar fi ajuns la școală cu mai multe obiecte pregătite, inclusiv o cagulă și o cască, iar înainte de agresiune ar fi publicat mesaje pe rețelele sociale. Anchetatorii verifică dacă aceste postări și alte manifestări ale elevului ar fi putut indica intenția de a comite un act violent. După atac, băiatul a fost transferat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca pentru evaluare medicală. Fiind în vârstă de 13 ani, acesta nu răspunde penal potrivit legislației române.
Incidentul a avut consecințe și asupra comunității școlare. Cursurile au fost suspendate temporar în format fizic, iar elevii au continuat activitatea online pentru o zi. La revenirea în clase, au fost luate măsuri suplimentare de siguranță, iar polițiștii au patrulat în apropierea unității de învățământ. Profesoara și șase elevi au beneficiat de ordine de protecție provizorii, iar pentru copiii și profesorii afectați au fost organizate activități de consiliere psihologică.
Un alt atac, la Pitești. Elev de 15 ani, reținut după ce și-a agresat colegii cu o macetă
La numai trei zile după incidentul din Bistrița, un nou caz de violență a avut loc într-o unitate de învățământ din România. Joi, 22 octombrie, un elev de 15 ani de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești a venit la școală având asupra sa un obiect tăietor, descris drept macetă, și a agresat doi colegi. Atacul s-a produs în zona toaletelor, pe fondul unui conflict între adolescenți. Unul dintre elevii răniți a suferit o leziune la antebraț și a fost transportat la spital pentru îngrijiri, iar celălalt a suferit leziuni mai ușoare.
După intervenția polițiștilor, adolescentul de 15 ani a fost audiat și ulterior reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii au deschis un dosar penal care vizează portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violențe, distrugerea și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au precizat că elevul nu ar fi avut anterior manifestări care să anunțe un asemenea comportament. Colegii afectați de incident au primit sprijin psihologic.
Cât de gravă este problema violenței în școlile din România
Problema siguranței în unitățile de învățământ se află de mai mult timp în atenția autorităților. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Interne la începutul lunii septembrie 2026, numărul infracțiunilor sesizate în mediul școlar în anul școlar 2025-2026 a scăzut cu 5,4% față de perioada precedentă. Cu toate acestea, 2.450 de fapte, reprezentând 90,7% dintre infracțiunile raportate, au fost sesizate chiar în incinta unităților de învățământ.
Datele arătau și că 22,1% dintre unitățile școlare nu dispuneau de sisteme de securitate. În același an școlar, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în școli și în apropierea acestora, precum și peste 79.000 de activități de informare destinate elevilor, profesorilor și părinților. Autoritățile au identificat printre principalele riscuri violența fizică și psihologică, intimidarea, consumul de droguri și victimizarea minorilor în mediul online.
După incidentele grave din octombrie, instituțiile responsabile au reluat discuțiile privind eficiența măsurilor existente și necesitatea unor intervenții suplimentare. Procurorul general Cristina Chiriac insistă că siguranța copiilor și profesorilor trebuie să rămână o prioritate permanentă, nu doar după producerea unor atacuri care atrag atenția întregii țări.
„Siguranța în școli nu este opțională. Este o obligație a statului și un drept al fiecărui copil și profesor.”
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