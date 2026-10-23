Procurorul general, avertisment după atacurile din școli: „Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 12:34

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, trage un semnal de alarmă după incidentele violente care au avut loc în ultimele zile în școlile din Bistrița și Pitești. Șefa Ministerului Public cere autorităților să intervină rapid, să identifice din timp comportamentele periculoase și să trateze cu maximă seriozitate amenințările formulate de elevi, inclusiv pe rețelele sociale. Cristina Chiriac avertizează că violența din unitățile de învățământ nu mai poate fi privită exclusiv ca o problemă educațională, mai ales atunci când sunt comise fapte de natură penală.

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