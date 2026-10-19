El este elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și un coleg. Și-a anunțat atacul pe TikTok, din baia școlii: ”Nu aveți idee cât de periculos sunt!”

Elevul de 13 ani care a înjunghiat luni dimineață o profesoară de matematică și un coleg, într-o școală din Bistrița, pregătea atacul de aproximativ opt luni. Cu puțin timp înainte de producerea incidentului, minorul și-a anunțat intenția pe TikTok, chiar din baia unității de învățământ.
Mesajele publicate de minor înainte de atac
Băiatul, elev în clasa a VII-a la Școala Gimnazială nr. 6 din Bistrița, a ajuns la unitatea de învățământ înainte de ora 8:00, însă nu s-a dus în sala de clasă, ci a rămas la baie, potrivit publicației Bistrițeanul.
După ce a sunat clopoțelul pentru începerea cursurilor, acesta și-ar fi pus o cagulă pe cap, o cască de motocicletă și ar fi luat un briceag, iar înainte de a porni spre sala de clasă, a publicat un videoclip și mai multe story-uri pe TikTok și Instagram, în care vorbea despre atacul pe care urma să îl comită.
Ce au descoperit autoritățile pe profilul de TikTok al elevului
Ulterior, minorul a mers mers prin școală cu intenția de a găsi un elev de clasa a VI-a, pe care voia să îl înjunghie. În cele din urmă, a atacat o profesoară de matematică și un coleg.
Incidentul a provocat șoc în rândul cadrelor didactice și al conducerii școlii, mai ales că adolescentul nu ar fi fost cunoscut ca având probleme de comportament și obținea rezultate foarte bune la învățătură.
Cu toate acestea, în ultima perioadă, pe profilul de TikTok al minorului au fost observate și aprecieri acordate unor videoclipuri cu mesaje extremiste.