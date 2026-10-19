El este elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și un coleg. Și-a anunțat atacul pe TikTok, din baia școlii: ”Nu aveți idee cât de periculos sunt!”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 oct. 2026, 12:48

Elevul de 13 ani care a înjunghiat luni dimineață o profesoară de matematică și un coleg, într-o școală din Bistrița, pregătea atacul de aproximativ opt luni. Cu puțin timp înainte de producerea incidentului, minorul și-a anunțat intenția pe TikTok, chiar din baia unității de învățământ.

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