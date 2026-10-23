Dan Neculăescu, reacție la atacul naval de lângă Constanța: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 oct. 2026, 13:51

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, condamnă atacul asupra unei nave comerciale produs vineri, 23 octombrie 2026, la numai 13 mile marine de Constanța. Șeful diplomației române consideră că incidentul reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a libertății de navigație și avertizează că intensificarea războiului din Ucraina pune în pericol transportul maritim din Marea Neagră. Un marinar și-a pierdut viața, trei sunt în continuare dispăruți, iar autoritățile române desfășoară o amplă operațiune de căutare și salvare.

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