Dan Neculăescu, reacție la atacul naval de lângă Constanța: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
Dan Neculaescu
Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, condamnă atacul asupra unei nave comerciale produs vineri, 23 octombrie 2026, la numai 13 mile marine de Constanța. Șeful diplomației române consideră că incidentul reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a libertății de navigație și avertizează că intensificarea războiului din Ucraina pune în pericol transportul maritim din Marea Neagră. Un marinar și-a pierdut viața, trei sunt în continuare dispăruți, iar autoritățile române desfășoară o amplă operațiune de căutare și salvare.
Nava comercială Khoryv, aflată sub pavilionul Insulelor Comore, a fost grav avariată în largul litoralului românesc, după ce ar fi fost lovită de o dronă. La bord se aflau 13 marinari, dintre care zece cetățeni ucraineni și trei azeri. Nouă persoane au fost recuperate în viață, iar trupul neînsuflețit al unui membru al echipajului a fost găsit în timpul intervenției. Atacul a provocat o nouă reacție din partea autorităților de la București, în condițiile în care România solicitase deja NATO consolidarea securității maritime.
Dan Neculăescu: Atacul asupra navei reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional
Ministrul Afacerilor Externe a reacționat public după apariția informațiilor despre incidentul din apropierea Constanței. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Dan Neculăescu a condamnat atacul asupra navei comerciale și a atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși marinarii care transportă mărfuri prin Marea Neagră. Ministrul a transmis condoleanțe familiei victimei și a confirmat că operațiunile de salvare desfășurate de autoritățile române sunt încă în curs.
„Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța – în urma căruia un marinar și-a pierdut viața, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a scris Dan Neculăescu.
Șeful diplomației române consideră că seria de incidente din ultimele săptămâni arată cât de mult s-a deteriorat situația de securitate din regiune. În opinia sa, pericolul nu se limitează la navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene, ci afectează întreaga circulație comercială din Marea Neagră, inclusiv rutele folosite de România și de celelalte state riverane.
Ministrul de Externe avertizează că războiul din Ucraina amenință navigația comercială
Dan Neculăescu a legat incidentul de intensificarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ministrul consideră că atacurile asupra navelor comerciale reprezintă o amenințare care depășește granițele regiunii și poate afecta transporturile internaționale, aprovizionarea și siguranța echipajelor. Marea Neagră este o rută importantă pentru exporturile de cereale, produse agricole, petrol și alte mărfuri, iar incidentele repetate pot descuraja companiile maritime să mai opereze în zonă.
„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează în mod direct navigația marinei comerciale în Marea Neagră. Aceasta reprezintă o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale”, a adăugat Neculăescu.
Declarația vine după mai multe atacuri asupra unor nave civile din apropierea coastelor României și Bulgariei. Deși Rusia este suspectată de implicare în această serie de incidente, responsabilitatea pentru atacul asupra navei Khoryv nu fusese stabilită oficial la momentul primelor comunicări ale autorităților maritime. Acestea au confirmat incendiul, avariile și operațiunea de salvare, în timp ce împrejurările exacte ale incidentului sunt în curs de clarificare.
Un marinar a murit și trei sunt dispăruți. Operațiune de salvare în largul Constanței
Alarma a fost dată vineri dimineață, în jurul orei 10:00, când Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a primit informații despre nava Khoryv, aflată în dificultate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța. Vasul, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, suferise avarii majore și era în pericol de scufundare.
La bord se aflau 13 persoane, zece cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri. În urma intervenției au fost recuperați nouă marinari în viață și trupul unei persoane decedate. Alți trei membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți, iar autoritățile încearcă să îi găsească în zona în care s-a produs incidentul.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, nava a fost afectată de un incendiu și a suferit avarii importante, ajungând într-o situație critică. Operațiunea de salvare a fost îngreunată de vremea nefavorabilă și de vizibilitatea redusă, condiții care au împiedicat folosirea unui elicopter pentru căutările aeriene.
În zonă au fost trimise nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și ale Ministerului Afacerilor Interne. Nava de salvare SAR Artemis a plecat din dana 78 a Portului Constanța pentru a participa la intervenție. Autoritățile continuă căutările celor trei marinari dispăruți, în timp ce situația navei avariate este monitorizată.
Incidentul s-a produs la numai 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale
Locul în care s-a produs incidentul ridică noi probleme de securitate pentru România. Nava Khoryv se afla la aproximativ 13 mile marine de Constanța, echivalentul a circa 24 de kilometri, foarte aproape de limita exterioară a apelor teritoriale românești. Potrivit Autorității Navale Române, incidentul a avut loc în afara acestora.
Apele teritoriale se întind, în general, până la 12 mile marine de la liniile de bază ale coastei, în condițiile stabilite de dreptul internațional. Dincolo de această limită, statele riverane pot avea anumite drepturi și responsabilități în zona economică exclusivă, însă regimul juridic este diferit de cel aplicabil teritoriului național.
Faptul că incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale nu reduce pericolul pentru navigația comercială și nici importanța intervenției autorităților române. Zona este traversată de nave care se îndreaptă spre porturile de la Marea Neagră și de la Dunăre, iar apropierea atacurilor de litoralul României a determinat intensificarea măsurilor de supraveghere.
Nicușor Dan, după atacul din Marea Neagră: O nouă escaladare a Rusiei
Președintele Nicușor Dan a reacționat și el după incidentul de vineri, confirmând că nava comercială a fost lovită de o dronă. Șeful statului a precizat că atacul s-a produs puțin în afara apelor teritoriale ale României și a apreciat intervenția echipelor românești care au reușit să salveze nouă marinari.
Președintele a plasat incidentul în contextul deteriorării securității regionale și al războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, România a discutat deja cu partenerii din NATO despre necesitatea unor măsuri suplimentare de protejare a navigației și de combatere a dronelor.
Nicușor Dan a amintit că joi, 22 octombrie, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării dedicată inclusiv incidentelor din Marea Neagră. Cu două zile înainte, securitatea regiunii fusese analizată și în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, la solicitarea României și Bulgariei.
Șeful statului consideră că atacurile asupra navelor civile fac parte dintr-un proces mai amplu de escaladare a conflictului. În același timp, Bucureștiul încearcă să consolideze capacitățile de apărare și să evite o confruntare militară directă cu Rusia.
România cere sprijin suplimentar de la NATO pentru combaterea atacurilor cu drone
Atacul asupra navei Khoryv vine la numai trei zile după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie, organizată pentru analizarea amenințărilor din Marea Neagră. România și Bulgaria au solicitat Alianței Nord-Atlantice capacități suplimentare de supraveghere, recunoaștere și combatere a dronelor, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor celor două țări.
În urma discuțiilor, NATO a anunțat că va trimite în regiune aeronave de patrulare maritimă, drone, sisteme radar și echipe specializate în investigarea explozibililor. Aceste măsuri urmăresc îmbunătățirea monitorizării traficului maritim și identificarea mai rapidă a amenințărilor.
Alianța a precizat că și-a consolidat deja dispozitivul defensiv pe Flancul Estic, inclusiv prin sisteme destinate combaterii dronelor. Totodată, statele membre vor intensifica schimbul de informații pentru a putea analiza incidentele și coordona răspunsurile.
Seria atacurilor asupra navelor comerciale și măsurile anunțate de NATO au fost prezentate și într-o analiză despre agravarea situației de securitate din Marea Neagră și riscurile pentru România și Bulgaria.
Pentru autoritățile române, una dintre priorități este creșterea capacității de detectare a dronelor și protejarea rutelor comerciale care trec prin apropierea litoralului. În paralel, România și Bulgaria urmăresc consolidarea cooperării maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor mecanisme comune de securitate în regiune.
CSAT a analizat incidentele maritime și protejarea infrastructurii critice
Joi, 22 octombrie, cu numai o zi înaintea atacului asupra navei Khoryv, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit pentru a evalua situația din Marea Neagră. Pe agenda discuțiilor s-au aflat amenințările reprezentate de drone și mine marine, protejarea apelor teritoriale și măsurile necesare pentru apărarea infrastructurii critice.
Autoritățile au stabilit accelerarea dezvoltării capacităților de supraveghere și a echipamentelor destinate combaterii amenințărilor maritime. O atenție deosebită este acordată infrastructurii energetice, porturilor și rutelor comerciale, care au devenit tot mai importante după declanșarea războiului din Ucraina.
România continuă cooperarea cu Bulgaria și Turcia, celelalte două state membre NATO riverane Mării Negre, pentru îmbunătățirea securității și a schimbului de informații. Printre proiectele analizate se numără dezvoltarea unui centru regional de securitate maritimă și extinderea capacităților de detectare a obiectelor periculoase.
La 17 octombrie, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care pătrunseseră ilegal în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale din apropierea localității Sulina. Incidentul a demonstrat riscurile tot mai mari pentru securitatea zonei și a determinat noi discuții privind întărirea sistemelor de apărare.
Șapte nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră în octombrie 2026
Atacul de vineri, 23 octombrie, se adaugă unei serii de incidente grave care au afectat navigația comercială în vestul Mării Negre. În prima parte a lunii octombrie, cel puțin șapte nave au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei, unele dintre ele fiind grav avariate sau scufundându-se.
Printre cele mai grave incidente se numără atacul asupra navei Alfa Watan, produs pe 6 octombrie în zona economică exclusivă a Bulgariei. Vasul, care se îndrepta către portul Sulina, a fost lovit de drone, iar echipajul format din zece marinari a fost dat dispărut. Un alt atac, produs pe 13 octombrie, a vizat nava HS Dignity, aflată în apropierea litoralului bulgar. Vasul s-a scufundat, iar 11 membri ai echipajului au fost declarați dispăruți.
Pe 15 octombrie, situația s-a agravat după ce două petroliere au fost lovite de drone în apropierea Canalului Sulina. Nava Wine Trader, sub pavilion San Marino, a fost cuprinsă de flăcări, iar șapte marinari au fost declarați dispăruți. Un al doilea vas, Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost de asemenea avariat, însă membrii echipajului au fost salvați.
În urma acestor incidente, România a intensificat monitorizarea zonei maritime și a solicitat sprijin suplimentar din partea NATO. Atacurile au atras atenția și asupra vulnerabilității rutelor comerciale folosite pentru exportul cerealelor ucrainene.
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