Impozitele pe locuințe din 2027. PSD anunță că se opune calculării la valoarea de piață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 oct. 2026, 15:00

PSD se pronunță împotriva impozitării locuințelor la valoarea de piață și anunță că miniștrii social-democrați vor susține oprirea măsurii. Într-un comunicat, partidul afirmă că aplicarea acestui sistem fusese prevăzută de Guvernul Bolojan pentru 1 ianuarie 2027.

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