Impozitele pe locuințe din 2027. PSD anunță că se opune calculării la valoarea de piață

PSD se pronunță împotriva impozitării locuințelor la valoarea de piață și anunță că miniștrii social-democrați vor susține oprirea măsurii. Într-un comunicat, partidul afirmă că aplicarea acestui sistem fusese prevăzută de Guvernul Bolojan pentru 1 ianuarie 2027.
Potrivit PSD, noua modalitate de calcul ar putea determina creșteri ale impozitelor pe locuințe de până la 27 de ori față de nivelurile actuale. Comunicatul nu prezintă însă calculele sau exemplele pe care se bazează această estimare.
PSD se opune impozitării locuințelor la valoarea de piață
Social-democrații susțin că poziția face parte din angajamentul de a schimba direcția de guvernare. Primele decizii susținute de miniștrii PSD vor urmări oprirea politicilor pe care partidul le descrie drept măsuri de austeritate inițiate în guvernarea precedentă.
„PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni”, se arată în comunicat.
Deși prezintă poziția sub formula „PSD oprește creșterea impozitelor pe locuințe”, partidul nu precizează în comunicat ce act normativ ar urma să fie modificat sau dacă a fost adoptată deja o decizie în acest sens.
Ce spune PSD despre angajamentele asumate prin PNRR
PSD afirmă că impozitarea locuințelor la valoarea de piață a fost stabilită în 2021, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, elaborat de guvernarea PNL-USR și transmis Comisiei Europene. Tot potrivit partidului, documentul a fost înaintat fără o consultare prealabilă a Parlamentului.
Social-democrații susțin că România trebuie să își respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, dar că aplicarea acestora trebuie să țină cont de efectele asupra persoanelor vulnerabile și asupra clasei de mijloc.
„Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, transmite PSD.
Critici la adresa promisiunilor privind locuințele de 35.000 de euro
În același comunicat, PSD critică ceea ce numește „excese populiste” prin care ar fi exploatate electoral nemulțumirile cetățenilor. Partidul face referire la promisiuni privind locuințe de 35.000 de euro, fără să numească explicit o formațiune politică.
„PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc”, afirmă social-democrații.