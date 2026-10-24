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ExclusivPolitica· 1 min citire
Ministrul lui Bolojan și-a atribuit recuperarea coifului dacic: bilanțul cu reușite
Publicat24 oct. 2026, 08:14
Actualizat24 oct. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS
Odată cu plecarea guvernului Bolojan au apărut și controverse. La finalul mandatului, Andras Demeter, fostul ministru al Culturii, a publicat un bilanț stufos, plin de reușite. Pe primul loc într-un top 40 al reușitelor a trecut recuperarea Coifului și a două brățări dacice. În realitate, Ministerul Culturii a fost exclus din ancheta autorităților olandeze încă din ianuarie 2025. Nu este primul scandal în care este implicat politicianul UDMR care i-a jignit pe români.
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