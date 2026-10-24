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Ministrul lui Bolojan și-a atribuit recuperarea coifului dacic: bilanțul cu reușite

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 08:14
Actualizat24 oct. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS

Odată cu plecarea guvernului Bolojan au apărut și controverse. La finalul mandatului, Andras Demeter, fostul ministru al Culturii, a publicat un bilanț stufos, plin de reușite. Pe primul loc într-un top 40 al reușitelor a trecut recuperarea Coifului și a două brățări dacice. În realitate, Ministerul Culturii a fost exclus din ancheta autorităților olandeze încă din ianuarie 2025. Nu este primul scandal în care este implicat politicianul UDMR care i-a jignit pe români.

Ministrul care a jignit interesul național a mințit în bilanț

Recuperarea Coifului de la Coțofenești a fost prezentată drept una dintre cele mai importante reușite ale lui Andras Demeter. Numai că, potrivit unei investigații publicate de Cultura la dubă, Ministerul Culturii nu ar fi avut un rol în discuțiile decisive cu autoritățile din Olanda. Situația ridică semne de întrebare cu privire la contribuția reală a ministerului și la felul în care a fost prezentat rezultatul negocierilor.

Coiful de aur de la Coțofenești a devenit unul dintre simbolurile scandalului legat de securitatea patrimoniului românesc, după furtul dintr-un muzeu olandez. Cazul a provocat reacții puternice și a pus presiune pe autoritățile responsabile de protejarea și recuperarea obiectelor de tezaur.

Iar Andras Demeter nu este la prima controversă! În trecut, a fost criticat după apariția unei înregistrări în care făcea afirmații jignitoare despre interesul național. La vremea respectivă, și-a anunțat demisia de onoare, însă a continuat să ocupe funcția până la instalarea noului Guvern.

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