Ministrul lui Bolojan și-a atribuit recuperarea coifului dacic: bilanțul cu reușite

Publicat 24 oct. 2026, 08:14 Actualizat 24 oct. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Odată cu plecarea guvernului Bolojan au apărut și controverse. La finalul mandatului, Andras Demeter, fostul ministru al Culturii, a publicat un bilanț stufos, plin de reușite. Pe primul loc într-un top 40 al reușitelor a trecut recuperarea Coifului și a două brățări dacice. În realitate, Ministerul Culturii a fost exclus din ancheta autorităților olandeze încă din ianuarie 2025. Nu este primul scandal în care este implicat politicianul UDMR care i-a jignit pe români.

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