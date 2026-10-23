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Alin Tișe îl acuză pe Bolojan că vrea să confiște partidul. ”Numai dânsul deține adevărul absolut, iar noi toți ceilalți trebuie să-l acceptăm și să-l credem”

Alin Tișe îl acuză pe Bolojan

Alin Tișe îl acuză pe Bolojan

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Scris deRealitatea.NET
Publicat23 oct. 2026, 19:49
Actualizat23 oct. 2026, 20:16

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critică atitudinea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL și susține că partidul nu poate pretinde că intră în opoziție atât timp cât oamenii săi rămân în funcții. Liberalul îl acuză pe fostul premier că ignoră contribuția partidului la ascensiunea sa politică.

În cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că tratează Partidul Național Liberal ca pe o structură aflată la dispoziția sa și că ignoră contribuția colegilor care au muncit pentru ca acesta să ajungă premier. Liberalul contestă și ideea unei intrări în opoziție în condițiile în care oamenii partidului continuă să ocupe funcții în instituțiile statului.

Alin Tișe, critici la adresa modului în care Ilie Bolojan conduce PNL

Referindu-se la ideea unei funcționări ideale a unui partid, Alin Tișe a susținut că aceasta nu poate deveni realitate dacă președintele ajunge să considere formațiunea drept propria sa structură și își atribuie exclusiv meritele pentru ascensiunea politică.

Ceea spunea domnul Boc ar fi ideal să se întâmple într-un partid, cu o singură condiție, ca președintele partidului să nu fi luat captiv partidul pe persoană fizică, și să considere că ceea ce a reușit să ajungă dânsul, adică prim-ministru, i se datorează în exclusivitate, iar noi toți ceilalți din acest partid, care am muncit pentru a putea să avem guvernarea și pentru ca dânsul să ajungă prim-ministru, noi toți ceilalți nu mai existăm.

Aceasta este marea problemă a domnului Bolojan, pentru că eu nu am o problema cu colegii mei din partid, fiecare a muncit cât a putut. Problema mea, de șase luni, de opt luni, de zece luni, de când tot vorbesc și cu dumneavoastră, o reprezintă persoana dânsului, care în momentul în care a ajuns prim-ministru a considerat că partidul nu mai contează și că partidul nu a avut niciun rol

— a declarat Alin Tișe

„Încă o dată dă un șut în fund partidului”

Alin Tișe a criticat și declarațiile pe care Ilie Bolojan le-ar fi făcut la o întâlnire cu oameni de afaceri, în care ar fi vorbit despre lipsa de importanță a partidelor în contextul ascensiunii unui președinte considerat antisistem. Liderul CJ Cluj susține că o asemenea abordare ignoră rolul administrației locale și sprijinul politic de care Bolojan ar fi beneficiat.

Uitați-vă ce se întâmplă și în zilele de astăzi. Am auzit azi o declarație făcută nu știu unde exact, la ceva întâlnire cu oameni de afaceri sau undeva, poate că dumneavoastră ați văzut-o mai bine, în care vorbea despre faptul că partidele nu contează, câtă vreme, iată, președintele țării a ajuns o persoană anti-sistem și că degeaba ajuți partidele și primarii și aleșii locali, pentru că ei n-au niciun rol.

Adică dânsul uită că a provenit din rândul aleșilor locali, uită că fără ajutor de la guvern nu ar fi făcut, toate centurile din jurul orașului Oradea și așa mai departe. Deci, practic, încă o dată dă un șut în fund partidului, spune că nu contează activitatea administrației publice locale, pentru că oamenii votează anti-sistem. Și acum dânsul încearcă să se profileze anti-sistem, adică și anti propriului partid din care provine, uitând că de fapt el a ajuns acolo prin munca partidului

— a mai spus Alin Tișe

Tișe cere ca PNL să intre în opoziție la toate nivelurile

Liberalul a contestat și posibilitatea ca PNL să vorbească despre trecerea în opoziție fără ca retragerea să se reflecte în toate structurile în care partidul a avut un rol în numirea unor persoane. În opinia sa, o astfel de poziție afectează credibilitatea formațiunii.

Este pentru mine de neînțeles. Vorbește despre PNL în opoziție, păi cu tot respectul. Dacă vrem să fim credibili, atunci trebuie să intrăm în opoziție de sus până jos, de la toate nivelele și atunci suntem credibili. Ori dacă numai unii pleacă acasă și restul rămân pe funcții, vă întreb eu pe dumneavoastră, ce credibilitate avem ca partid, atât timp cât de fapt noi zicem una și nu o facem.

Adică a intra în opoziție înseamnă a intra din toate pozițiile din statul român. Că vorbim de funcții numite, că vorbim de funcții nominalizate de guvern, că vorbim de societăți comerciale, de administrație. Tot ce vreți dumneavoastră, funcții unde partidul a avut un rol în a nominaliza persoana respectivă, atunci noi trebuie să intrăm în opoziție și să dăm dovadă că ne ținem de cuvânt. Ori noi nu facem asta, actualmente suntem la guvernare cu anumiți oameni și după o zi de la preluarea guvernării noi suntem opozanții guvernului, ca și cum noi am uitat de oamenii noștri din pozițiile de la putere, care nu pleacă.

— a declarat Alin Tișe

Alin Tișe îl acuză pe Bolojan că vrea să confiște partidul

În continuarea criticilor, președintele Consiliului Județean Cluj a afirmat că nemulțumirea sa nu este îndreptată împotriva colegilor de partid, ci împotriva lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să impună o direcție greșită formațiunii și să se prezinte drept singurul capabil să ofere soluții.

Mă doare sufletul. Eu sunt un om care nu am o problemă cu propriul partid, am o problemă că dânsul încearcă să confiște partidul, să-l ducă pe o direcție greșită, uitând că face parte din el. E ca și cum dânsul ar fi așa parașutat în acest partid, s-a trezit dintr-o dată că este anti-sistem, nu mai contează că a fost în administrația publică atâta timp și că a făcut lucruri pentru populație, știe cum se desfășoară, și dintr-o dată domnul Bolojan este anti-sistem. Toți vor răul țării, numai dânsul vrea binele țării, numai dânsul are soluțiile miraculoase, noi toți suntem niște proști, ceilalți. Numai dânsul deține adevărul absolut, iar noi toți ceilalți trebuie să-l acceptăm și să-l credem. Ori asta nu poate functiona într-un partid liberal.

— a mai spus Alin Tișe

Alin Tișe critică demisiile selective și liniile roșii impuse în politică

Președintele Consiliului Județean Cluj susține că liberalii trebuie să aplice aceleași criterii tuturor celor care ocupă funcții și avertizează că disputa permanentă dintre PNL, PSD și AUR îndepărtează atenția de la problemele cetățenilor. Alin Tișe consideră că această confruntare avantajează partidele care rămân în afara ei și critică refuzul dialogului parlamentar pentru promovarea unor legi în interesul oamenilor.

Toți am fost aleși, unii dintre noi nu am schimbat partidul timp de 26 de ani, nu am făcut alianțe cu PSD sau alt partid și am ajuns să fim, eu de exemplu, să fiu considerat un trădător al partidului.

Ori își dau toți demisia ori nu își dă demisia niciunul. După ce criterii alegem? Sunt liberali cu pedigree sau liberali mai galbeni, liberali mai puțin galbeni, unii care sunt mai deștepți, ceilalți mai puțin deștepți? Nu ești credibil într-o astfel de situație. După cum nu ești credibil dacă la o zi după ce ai pierdut guvernarea să devii cel mai mare opozant, uitând că oamenii ăia de două zile au fost colegii tăi din guvern și acum dintr-o dată sunt opozanții. Nu putem să ne jucăm. Acest război PNL-PSD, de fapt oamenii își dau seama că este un orgoliu și o luptă care nu se mai termină, care nu are legătură neapărat cu viața oamenilor, câștigă partidele care stau și se uită la această luptă și nu fac nimic și cresc în electorat, pentru că oamenii se satură de această luptă permanentă.

Noi facem linie roșie cu PSD, PSD linie roșie cu noi. Facem linie roșie cu AUR, ca și cum AUR e un partid nevotat de români. De ce noi, cei din PNL, nu putem să discutăm în Parlament pentru promovarea unor legi în interesul oamenilor și cu parlamentarii de la AUR? Dar parlamentarii de la AUR nu reprezintă românii? Până unde tot ducem această luptă? De 30 de ani noi tot punem linii roșii.

— a declarat Alin Tișe
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