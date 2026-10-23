Alin Tișe îl acuză pe Bolojan că vrea să confiște partidul. ”Numai dânsul deține adevărul absolut, iar noi toți ceilalți trebuie să-l acceptăm și să-l credem”

Publicat 23 oct. 2026, 19:49 Actualizat 23 oct. 2026, 20:16

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critică atitudinea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL și susține că partidul nu poate pretinde că intră în opoziție atât timp cât oamenii săi rămân în funcții. Liberalul îl acuză pe fostul premier că ignoră contribuția partidului la ascensiunea sa politică.

Distribuie articolul