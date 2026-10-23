Alin Tișe îl acuză pe Bolojan că vrea să confiște partidul. ”Numai dânsul deține adevărul absolut, iar noi toți ceilalți trebuie să-l acceptăm și să-l credem”

Toți am fost aleși, unii dintre noi nu am schimbat partidul timp de 26 de ani, nu am făcut alianțe cu PSD sau alt partid și am ajuns să fim, eu de exemplu, să fiu considerat un trădător al partidului.
Ori își dau toți demisia ori nu își dă demisia niciunul. După ce criterii alegem? Sunt liberali cu pedigree sau liberali mai galbeni, liberali mai puțin galbeni, unii care sunt mai deștepți, ceilalți mai puțin deștepți? Nu ești credibil într-o astfel de situație. După cum nu ești credibil dacă la o zi după ce ai pierdut guvernarea să devii cel mai mare opozant, uitând că oamenii ăia de două zile au fost colegii tăi din guvern și acum dintr-o dată sunt opozanții. Nu putem să ne jucăm. Acest război PNL-PSD, de fapt oamenii își dau seama că este un orgoliu și o luptă care nu se mai termină, care nu are legătură neapărat cu viața oamenilor, câștigă partidele care stau și se uită la această luptă și nu fac nimic și cresc în electorat, pentru că oamenii se satură de această luptă permanentă.
Noi facem linie roșie cu PSD, PSD linie roșie cu noi. Facem linie roșie cu AUR, ca și cum AUR e un partid nevotat de români. De ce noi, cei din PNL, nu putem să discutăm în Parlament pentru promovarea unor legi în interesul oamenilor și cu parlamentarii de la AUR? Dar parlamentarii de la AUR nu reprezintă românii? Până unde tot ducem această luptă? De 30 de ani noi tot punem linii roșii.