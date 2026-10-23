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Cât de pregătită este România să doboare dronele care îi încalcă teritoriul. Noul ministru al Apărării explică planul

Ministrul Apărării, Radu Oprea

Ministrul Apărării, Radu Oprea

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat23 oct. 2026, 23:20
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a vorbit despre atacurile din Marea Neagră, protecția porturilor Constanța și Midia, reacția Armatei Române la incursiunile dronelor și transparența contractelor pentru achizițiile militare prin programul SAFE.

Într o intervenție la Realitatea PLUS, Ministrul Apărării, Radu Oprea, a vorbit despre riscurile de securitate din Marea Neagră, intervențiile autorităților după scufundarea unei nave și măsurile luate pentru protejarea litoralului românesc. Oficialul a explicat și ce se știe până acum despre proveniența dronelor, ce rol au aliații NATO în supravegherea regiunii și în ce etapă se află analiza contractelor pentru achizițiile militare din programul SAFE.

Radu Oprea, despre atacurile din Marea Neagră și intervenția autorităților

Întrebat despre intensificarea atacurilor din Marea Neagră și despre modul în care România își apără zona maritimă, ministrul Apărării a descris situația actuală și a explicat cum sunt împărțite responsabilitățile între instituțiile românești.

Sigur că Marea Neagră este foarte învolburată, ca să spun așa. Noi aveam această vorbă că ce mai bun și liniștit prieten al nostru este Marea Neagră, uitați că în ultima perioadă nu mai este chiar așa.

În apele teritoriale ale României, competența Ministerului Apărării Naționale există. În afara apelor teritoriale, Paza de Coastă, Ministerul Afacerilor Interne sunt cei care intervin și ați văzut ce bine au făcut astăzi că au ajuns la a cel vas care a fost din păcate scufundat și unde s-a întâmplat și un deces și trei dispăruți.

Au ajuns și au salvat nouă marinari. Probabil că dacă în cadrul de coastă n-ar fi intervenit cu atâtă profesionalism și atât de repede, probabil că existau mai multe victime

— a declarat Radu Oprea

Ce spune ministrul Apărării despre proveniența dronelor

Întrebat dacă autoritățile cunosc proveniența dronelor și dacă există certitudinea că acestea sunt rusești, Radu Oprea a precizat că investigațiile sunt în desfășurare. Ministrul și-a prezentat, totodată, propria analiză asupra posibilei implicări a Rusiei.

Se investighează, în momentul în care vom avea certitudine, vom face publice, cred, aceste date, dar logica lucrurilor arată atât timp cât sunt vase care aprovizionau Ucraina cu alte materiale, nu aveau nicio legătură cu acțiunile de pe câmpul de luptă, n-ar avea niciun sens să fie altcineva în afară de Rusia. Aceasta este analiza mea astăzi.

— a declarat ministrul Apărării

Cum ar urma să fie protejate porturile Constanța și Midia

Referitor la capacitatea României de a proteja porturile Constanța și Midia-Năvodari, ministrul Apărării a vorbit despre demersurile diplomatice, cooperarea cu aliații și întâlnirile programate pentru consolidarea securității la Marea Neagră.

Sunt foarte bine, și există un efort diplomatic foarte substanțial, să începând cu președintele României, care săptămâna trecută a avut întâlnire împreună cu premierul bulgar, cu secretarul general NATO, cu domnul Rutte, a fost convocat și Consiliul NATO, vom avea sprijin din partea lor, cel puțin aceasta este declarația oficială, și în momentul în care lucrurile vor fi făcute publice de către ei vom spune mai mult despre consecințele bune pentru România ale acestor întâlniri.

Săptămâna viitoare voi fi la Sofia, in trilaterala cu omologii din Turicia si din Bulgaria tocmai pentru a vorbi despre securitatea la Marea Neagră. Am avut întâlnire săptămâna aceasta cu reprezentanții europenilor și am vorbit despre necesitatea de a operaționaliza foarte repede hub-ul de securitate la Marea Neagră

— a mai spus Radu Oprea

Radu Oprea, despre sprijinul NATO și creșterea capacității de reacție

Ministrul a explicat că supravegherea mai atentă a regiunii și circulația rapidă a informațiilor sunt importante pentru anticiparea amenințărilor. El a făcut referire și la lecțiile desprinse din războiul desfășurat în apropierea granițelor României, precum și la intervențiile avioanelor F-16 împotriva dronelor intrate pe teritoriul țării.

În afara acestor lucruri, da, ați spus foarte bine, sunt intervenții ale aliaților noștri și din NATO, astfel încât să poată să fie o supraveghere mai atentă, mai rapidă, să circule informația, astfel încât să putem prevedea. Ați văzut că în această perioadă, una dintre lecțiile învățate din războiul de proximitate a granițelor țării noastre este nevoia de a putea vedea foarte repede, de a putea ști foarte repede, ca să reacționezi foarte repede. Timpul de reacție este foarte scurt.

Atunci toate aceste capabilități pe care Armata Română le are și pentru care se dotează în continuare vor face ca să ne sporim capacitatea de reacție. Ați văzut, de exemplu, cu dronele care au intrat pe teritoriul României, care au fost doborâte de către F-16, un lucru, spun eu, meritoriu pentru piloții români

— a declarat Radu Oprea

Ce răspuns dă ministrul despre apărarea României în fața atacurilor cu drone

Întrebat dacă România poate face față unor noi provocări și dacă are capacitatea de a doborî dronele care pătrund pe teritoriul național, indiferent de cine le trimite, Radu Oprea a susținut că reacția Armatei Române reprezintă un mesaj de descurajare.

Sunt și provocări, că sunt și teste, sunt provocări ale reacției NATO. S-a văzut că România face acest lucru, că doboară țintele care intră pe teritoriul României și cred că este un răspuns solid pe care Armata Română l-a furnizat tot timpul, astfel încât să descurajăm astfel de încercări de a verifica capacitățile de reacție ale României. Am arătat că suntem pregătiți

— a spus Radu Oprea

Vor fi făcute publice contractele militare din programul SAFE

În ceea ce privește contractele semnate de Guvernul Bolojan pentru achiziția de capabilități militare prin programul SAFE, ministrul Apărării a declarat că documentele sunt analizate în prezent. Radu Oprea a precizat că discută atât cu reprezentanții ministerului pe care îl conduce, cât și cu ministrul Economiei, Zamfir, având în vedere responsabilitățile privind industria națională de apărare.

Acum suntem în etapa în care analizăm aceste contracte. Cel puțin asta fac eu. Am vorbit cu colegii din minister. În același timp am o legătură permanentă și cu ministrul Economiei, cu domnul Zamfir, pentru că partea de operare industrială este la Ministerul Economiei; Industria Națională de Apărare, la Ministerul Economiei.

O cunosc foarte bine, că m-am ocupat și eu între 2023-2024 de acest lucru și împreună ne uităm pe aceste contracte și eu spun, ca și domnul Zamfir, că lucrurile vor fi comunicate transparent, corect față de opinia publică, în măsura posibilităților, dar și eu și domnul Zamfir ne dorim acest lucru

— a declarat Radu Oprea
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