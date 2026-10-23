Cât de pregătită este România să doboare dronele care îi încalcă teritoriul. Noul ministru al Apărării explică planul

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a vorbit despre atacurile din Marea Neagră, protecția porturilor Constanța și Midia, reacția Armatei Române la incursiunile dronelor și transparența contractelor pentru achizițiile militare prin programul SAFE.
Într o intervenție la Realitatea PLUS, Ministrul Apărării, Radu Oprea, a vorbit despre riscurile de securitate din Marea Neagră, intervențiile autorităților după scufundarea unei nave și măsurile luate pentru protejarea litoralului românesc. Oficialul a explicat și ce se știe până acum despre proveniența dronelor, ce rol au aliații NATO în supravegherea regiunii și în ce etapă se află analiza contractelor pentru achizițiile militare din programul SAFE.
Radu Oprea, despre atacurile din Marea Neagră și intervenția autorităților
Întrebat despre intensificarea atacurilor din Marea Neagră și despre modul în care România își apără zona maritimă, ministrul Apărării a descris situația actuală și a explicat cum sunt împărțite responsabilitățile între instituțiile românești.
Ce spune ministrul Apărării despre proveniența dronelor
Întrebat dacă autoritățile cunosc proveniența dronelor și dacă există certitudinea că acestea sunt rusești, Radu Oprea a precizat că investigațiile sunt în desfășurare. Ministrul și-a prezentat, totodată, propria analiză asupra posibilei implicări a Rusiei.
Cum ar urma să fie protejate porturile Constanța și Midia
Referitor la capacitatea României de a proteja porturile Constanța și Midia-Năvodari, ministrul Apărării a vorbit despre demersurile diplomatice, cooperarea cu aliații și întâlnirile programate pentru consolidarea securității la Marea Neagră.
Radu Oprea, despre sprijinul NATO și creșterea capacității de reacție
Ministrul a explicat că supravegherea mai atentă a regiunii și circulația rapidă a informațiilor sunt importante pentru anticiparea amenințărilor. El a făcut referire și la lecțiile desprinse din războiul desfășurat în apropierea granițelor României, precum și la intervențiile avioanelor F-16 împotriva dronelor intrate pe teritoriul țării.
Ce răspuns dă ministrul despre apărarea României în fața atacurilor cu drone
Întrebat dacă România poate face față unor noi provocări și dacă are capacitatea de a doborî dronele care pătrund pe teritoriul național, indiferent de cine le trimite, Radu Oprea a susținut că reacția Armatei Române reprezintă un mesaj de descurajare.
Vor fi făcute publice contractele militare din programul SAFE
În ceea ce privește contractele semnate de Guvernul Bolojan pentru achiziția de capabilități militare prin programul SAFE, ministrul Apărării a declarat că documentele sunt analizate în prezent. Radu Oprea a precizat că discută atât cu reprezentanții ministerului pe care îl conduce, cât și cu ministrul Economiei, Zamfir, având în vedere responsabilitățile privind industria națională de apărare.