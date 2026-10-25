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Dan Dungaciu: ”Mișcările suveraniste sunt o amenințare pentru vechiul sistem”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 oct. 2026, 08:40
Actualizat25 oct. 2026, 09:03
SursăRealitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că mișcările suveraniste reprezintă o amenințare pentru vechiul sistem, în contextul protestelor violente din mai multe țări europene. Oficialul a subliniat că statul nu reușește să rezolve problemele reale ale cetățenilor, precum scumpirile și tăierile de venituri, și ignoră nevoile acestora.

Dan Dungaciu: Tinerii nu mai cred în sistem și actuala democrație

O să vedem că suntem într-un 68 întors pe dos. În 68, tinerii protestatarii, că așa a început și la și în Franța această mișcare de protest, dar în 68 protestau tinerii care nu mai credeau în sistem, nu mai credeau în democrație, nu mai credeau că establishmentul conservator, nu-i așa, de dreapta, le poate satisface doleanțele. Au început să se lupte cu sistemul și treptat, încet, încet, în timp sistemul i-a absorbit

— a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS.

Dan Dungaciu: Statul nu rezolvă problemele, ignoră nevoile oamenilor

Prim-vicepreședintele AUR a subliniat că ”actualul sistem încearcă să rezolve probleme care nu sunt importante pentru populație și nu rezolvă problemele care sunt importante pentru populație”.

A doua problemă a sistemului de astăzi și care face diferit de ce s-a întâmplat în 68 este că adevărații adversari ai acestui sistem nu sunt în stradă. Dacă ne uităm puțin în Franța dincolo de asocieri pe care înțeleg că l-a făcut presa extremă dreaptă, ieșit în stradă, nu, mișcarea doamnei Le Pen n-a ieșit în stradă, Frontul Popular, Frontul Național n-a ieșit în stradă și aceea este principala amenințare în Franța în acest moment. Deci, statul se luptă cu protestatarii violenți din stradă, dar principalul pericol pe care nu-l poate asimila sunt aceste mișcări, numiți-le cum vreți, suveraniste, care într-un mod paradoxal, aparent, profită de ceea ce se întâmplă și sunt principala amenințare a establishmenturilor de putere din spațiul european

— a mai spus liderul AUR.

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