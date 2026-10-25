Dan Dungaciu: ”Mișcările suveraniste sunt o amenințare pentru vechiul sistem”

Publicat 25 oct. 2026, 08:40 Actualizat 25 oct. 2026, 09:03 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că mișcările suveraniste reprezintă o amenințare pentru vechiul sistem, în contextul protestelor violente din mai multe țări europene. Oficialul a subliniat că statul nu reușește să rezolve problemele reale ale cetățenilor, precum scumpirile și tăierile de venituri, și ignoră nevoile acestora.

Distribuie articolul