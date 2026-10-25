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ExclusivPolitica· 1 min citire
Dan Dungaciu: ”Mișcările suveraniste sunt o amenințare pentru vechiul sistem”
Publicat25 oct. 2026, 08:40
Actualizat25 oct. 2026, 09:03
SursăRealitatea PLUS
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că mișcările suveraniste reprezintă o amenințare pentru vechiul sistem, în contextul protestelor violente din mai multe țări europene. Oficialul a subliniat că statul nu reușește să rezolve problemele reale ale cetățenilor, precum scumpirile și tăierile de venituri, și ignoră nevoile acestora.
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