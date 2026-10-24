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Politica· 1 min citire
Trafic feroviar blocat la Buzău. Bărbat de 80 de ani, lovit mortal de un tren care circula pe ruta Iași – București
FOTO: Arhivă
Un accident feroviar grav s-a petrecut sâmbătă, în municipiul Buzău, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Iași – București Nord. În urma tragediei, traficul feroviar a fost blocat.
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