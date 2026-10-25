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ExclusivPolitica· 1 min citire
Generalul Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: ”Respectul pentru armată trebuie arătat prin fapte”
Publicat25 oct. 2026, 12:53
Actualizat25 oct. 2026, 12:58
SursăRealitatea PLUS
Generalul Gabriel Oprea, președintele Asociației Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al PPMP, fost UNPR, a transmis duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, un mesaj cu prilejul Zilei Armatei Române, în care a subliniat că respectul pentru Armată trebuie demonstrat prin fapte, nu doar prin cuvinte, și aducând un omagiu militarilor care și-au sacrificat viața pentru țară.
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