Elena Udrea, la ”Arhitectura Puterii”: ”Guvernul va rezista până la alegeri. Vor fi presiuni mari pe Bolojan, sunt șanse să fie demis”

Publicat 24 oct. 2026, 20:42 Actualizat 24 oct. 2026, 20:57 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a declarat sâmbătă seara, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, ediție specială realizată alături de analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, că Luca Niculescu este premierul care a armonizat pozițiile tuturor partidelor și că liberalii vor face presiuni pentru revenirea la guvernare, cu sau fără Ilie Bolojan.

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