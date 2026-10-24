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Elena Udrea, la ”Arhitectura Puterii”: ”Guvernul va rezista până la alegeri. Vor fi presiuni mari pe Bolojan, sunt șanse să fie demis”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 20:42
Actualizat24 oct. 2026, 20:57
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea a declarat sâmbătă seara, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, ediție specială realizată alături de analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, că Luca Niculescu este premierul care a armonizat pozițiile tuturor partidelor și că liberalii vor face presiuni pentru revenirea la guvernare, cu sau fără Ilie Bolojan.

Elena Udrea: Niculescu a armonizat toate pozițiile

Eu am spus că cred că o să treacă și că s-au șanse mari să treacă guvernul, pentru că se aliniaseră astrele, era evident. Au pus un prim-ministru care a armonizat toate pozițiile, tot. Deci era cineva care nu deranja, nu se certase cu nimeni

— a declarat Elena Udrea, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă crede că guvernul Niculescu va rezista, Elena Udrea a răspuns:”Rezistă până la final, până la alegeri. Ce cred eu că se poate întâmpla între timp? Se poate întâmpla ca PNL, o parte din PNL sau PNL cu alt președinte, sau poate PNL chiar cu Bolojan, da, ar fi cea mai puțin probabilă variantă, să intre totuși la guvernare.

În situația în care, deci cel mai puțin probabil cu Bolojan, dar totuși, posibil, dacă din interiorul partidului va fi presiune pe Bolojan, să fie demis sau să accepte intrarea la guvernare pentru că partidul are foarte mulți aleși locali care au nevoie să-și finanțeze proiectele

— a mai spus aceasta.

Elena Udrea: Bolojan a activat propaganda să arate că e mai sus ca PNL

Mai mult, fostul ministru al Turismului a subliniat că o parte din PNL era pregătită să continue guvernarea fără Ilie Bolojan, însă planul ar fi fost zădărnicit de aparatul de susținere al premierului demis.

Intenția a fost ca PNL să rămână la guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el era cel care iniția toate acele măsuri care au provocat criza asta și economică și socială în România. Și atunci și PNL și PSD au spus: continuăm guvernarea, dar fără Bolojan. PNL, o parte din PNL era pregătită pentru această mișcare. Da ce s-a întâmplat atunci? A intervenit acest aparat de susținere a lui Bolojan care a manipulat opinia publică, internetul, alegătorii. Cei care ar fi vrut să întoarcă conducerea împotriva lui Bolojan n-au mai avut argumente. Adică li s-a spus: Bolojan este mai sus... la toți am auzit asta. Bolojan este mai sus decât partidul de atunci. Nu știu, sondajele care le erau lor prezentate îl arătau pe Bolojan mai sus decât partidul

— a conchis Elena Udrea
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