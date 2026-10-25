Sorin Costreie, despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan: „Zăbovește prea mult asupra anumitor decizii”. Ce spune ministrul Educației despre meditații

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre una dintre slăbiciunile pe care le observă la președintele Nicușor Dan, explicând că șeful statului ar avea uneori un ritm prea lent în luarea deciziilor. Fost consilier prezidențial, oficialul a precizat că această abordare poate fi percepută diferit de cei obișnuiți să reacționeze mai rapid. În aceeași intervenție televizată, Costreie a abordat și problema meditațiilor, susținând că amploarea acestui fenomen scoate la iveală deficiențe importante ale sistemului de învățământ românesc.
Sorin Costreie dezvăluie ce îl nemulțumește la Nicușor Dan
Întrebat, în cadrul unei emisiuni difuzate în cadrul unui post cunoscut de știri, care consideră că este principalul defect al președintelui Nicușor Dan, ministrul Educației a indicat viteza cu care acesta reacționează și analizează anumite decizii.
Sorin Costreie, care a ocupat anterior funcția de consilier prezidențial, a explicat că stilul de lucru al șefului statului poate părea lent în comparație cu ritmul de reacție al altor persoane.
„Este, cred, uneori prea încet în anumite reacții și zăbovește prea mult asupra anumitor decizii”, a afirmat ministrul Educației.
Acesta a adăugat că diferențele de ritm pot fi mai ușor de înțeles după ce ajungi să îl cunoști pe președinte și să îi înțelegi modul de lucru.
Potrivit lui Costreie, persoanele obișnuite să acționeze într-un ritm diferit pot avea impresia că Nicușor Dan întârzie prea mult anumite răspunsuri sau hotărâri.
Ministrul Educației: Meditațiile, un semnal de alarmă pentru școala românească
În aceeași intervenție, Sorin Costreie a abordat și subiectul meditațiilor, afirmând că amploarea acestora reprezintă un indiciu al problemelor cu care se confruntă sistemul de educație din România.
Ministrul consideră că activitățile de pregătire suplimentară trebuie să respecte regulile fiscale aplicabile, însă a atras atenția că problema principală este dependența unui număr mare de elevi de sprijinul oferit în afara orelor de curs.
În opinia sa, școala ar trebui să le ofere copiilor cunoștințele și sprijinul de care au nevoie, astfel încât meditațiile să fie o excepție, nu o practică răspândită.
„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a subliniat Sorin Costreie, pentru sursa citată mai sus.
Oficialul a explicat că, într-un sistem educațional care funcționează corespunzător, pregătirea suplimentară în particular ar trebui să fie necesară doar în situații punctuale.
Educație personalizată pentru elevii care întâmpină dificultăți
Sorin Costreie a susținut că elevii ar trebui să beneficieze de un proces educațional adaptat nevoilor individuale. În această abordare, un rol important îl are educația remedială, destinată copiilor care nu reușesc să țină pasul cu materia predată la clasă.
Ministrul a explicat că recuperarea decalajelor de învățare poate fi organizată chiar în cadrul școlii. Părinții pot opta și pentru meditații, însă sprijinul suplimentar nu ar trebui să devină o necesitate generalizată pentru elevi.
În viziunea sa, școala trebuie să identifice dificultățile întâmpinate de copii și să le ofere soluții pentru a recupera materia, fără ca familiile să fie nevoite să apeleze în mod constant la profesori particulari.
Fiscalizarea meditațiilor, o altă problemă ridicată de ministru
Pe lângă necesitatea reformării procesului educațional, Sorin Costreie a evidențiat și importanța respectării obligațiilor fiscale în cazul activităților de pregătire suplimentară.
Ministrul a afirmat că veniturile obținute din meditații trebuie fiscalizate în condițiile prevăzute de lege, dar a insistat că această măsură nu rezolvă problema de fond a sistemului de învățământ.
Pentru oficial, obiectivul ar trebui să fie consolidarea rolului școlii și asigurarea unui sprijin educațional eficient pentru fiecare copil.