Sorin Costreie, despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan: „Zăbovește prea mult asupra anumitor decizii”. Ce spune ministrul Educației despre meditații

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 18:25

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre una dintre slăbiciunile pe care le observă la președintele Nicușor Dan, explicând că șeful statului ar avea uneori un ritm prea lent în luarea deciziilor. Fost consilier prezidențial, oficialul a precizat că această abordare poate fi percepută diferit de cei obișnuiți să reacționeze mai rapid. În aceeași intervenție televizată, Costreie a abordat și problema meditațiilor, susținând că amploarea acestui fenomen scoate la iveală deficiențe importante ale sistemului de învățământ românesc.

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