Sorin Costreie a primit aviz favorabil pentru șefia Educației. Ce vrea să schimbe în școlile din România

Sorin Costreie, propus să preia conducerea Ministerului Educației și Cercetării în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate reunite.
Ce schimbări vrea să aducă în sistemul de educație
La audierea din Parlament, Sorin Costreie a prezentat câteva dintre direcțiile pe care le consideră prioritare pentru educație. Printre acestea se numără mutarea accentului de la testare la învățare, investițiile în educația timpurie, pregătirea profesorilor și integrarea inteligenței artificiale în procesul de predare.
Candidatul propus la conducerea ministerului a susținut că elevii trebuie încurajați să gândească și să învețe pentru viață, nu doar pentru a obține rezultate bune la teste. El a pledat, de asemenea, pentru dezvoltarea gândirii reflexive și creative și pentru o educație relevantă și incluzivă, scrie Edupedu.
Printre măsurile enumerate de Costreie se află investițiile în educația timpurie, în special în mediul rural, un program amplu de formare inițială și continuă a profesorilor și profesionalizarea conducerii școlilor. Acesta a vorbit și despre necesitatea unui program național de susținere și stimulare a resursei umane, astfel încât sistemul să atragă tineri profesori bine pregătiți și motivați.
În ceea ce privește digitalizarea, Costreie a atras atenția asupra nivelului redus al competențelor digitale și a spus că trebuie analizată integrarea inteligenței artificiale în predare. Pentru învățământul universitar, el a menționat flexibilizarea curriculumului, posibilitatea ca studenții să aleagă mai ușor trasee alternative și o mai mare deschidere către interdisciplinaritate.
În cercetare, candidatul a indicat inteligența artificială, biotehnologiile și semiconductorii drept domenii prioritare în care România ar trebui să investească pentru a deveni mai competitivă. El a subliniat și importanța unei finanțări adecvate și predictibile, acordând o atenție deosebită proiectelor ELI-NP și DANUBIUS, precum și colaborării dintre universități, institute de cercetare și învățământul preuniversitar.
Votul pentru învestirea Guvernului Niculescu, programat marți
Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul condus de Luca Niculescu se desfășoară luni și marți, în comisiile de specialitate ale Parlamentului. După încheierea acestei etape, plenul reunit al Parlamentului urmează să voteze marți după-amiază dacă acordă încrederea noului Guvern.
Avizul primit de Sorin Costreie este consultativ și face parte din procedura parlamentară de învestire. Decizia privind instalarea noului Executiv va fi luată prin votul din plen.