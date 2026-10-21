De la Cotroceni la șefia Educației. Cine este Sorin Costreie, noul ministru din Guvernul Niculescu. Ce spunea despre salariile profesorilor
Sorin Costreie, ministrul Educației
Sorin Costreie este noul ministru al Educației și Cercetării în Guvernul condus de Luca Niculescu, învestit marți, 20 octombrie. În vârstă de 55 de ani, acesta vine la conducerea ministerului după aproape trei decenii de activitate în mediul universitar, dar și după o serie de funcții ocupate în administrația centrală. A fost consilier pentru mai mulți premieri, secretar de stat în Ministerul Educației și, cel mai recent, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. În trecut, a făcut declarații controversate despre salariile profesorilor și a susținut comasarea universităților, în timp ce declarația sa de avere din 2026 cuprinde tranzacții imobiliare de sute de mii de euro.
Noul ministru, al cărui nume complet este Valentin-Sorin Costreie, a intrat în Cabinetul Niculescu ca independent și i-a succedat lui Mihai Dimian. Anterior, Costreie a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare, unde a prezentat principalele schimbări pe care intenționează să le promoveze. Parcursul său profesional cuprinde atât activitate didactică și de cercetare, cât și responsabilități în conducerea universităților și elaborarea politicilor publice pentru educație.
Cine este Sorin Costreie și ce studii are noul ministru al Educației
Sorin Costreie s-a născut la 17 aprilie 1971, în București, și este filosof de profesie. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București în 1996, iar un an mai târziu a obținut diploma de master la aceeași instituție. În 2007 și-a finalizat doctoratul în filosofie, principalele sale domenii de specializare fiind filosofia matematicii, filosofia limbajului și filosofia logicii.
Pregătirea sa academică include și studii în Canada, la University of Western Ontario, unde a urmat un program doctoral în filosofia limbajului. În CV-ul său este menționat statutul ABD, o formulare care indică îndeplinirea cerințelor doctorale, cu excepția finalizării tezei. Doctoratul obținut și documentat oficial rămâne cel de la Universitatea din București, din 2007.
De-a lungul carierei, a beneficiat de burse și stagii de cercetare în Canada, Statele Unite, Germania, Italia și Spania. Un detaliu mai puțin cunoscut este că Sorin Costreie deține atât cetățenia română, cât și pe cea canadiană, informație menționată în CV-ul publicat de Universitatea din București în noiembrie 2023. Același document arată că vorbește fluent engleza, italiana și germana și are cunoștințe de franceză și spaniolă.
Cariera sa universitară a început în 1997, când a devenit angajat al Universității din București. A ocupat succesiv funcțiile de preparator, asistent și lector, iar din 2016 a fost conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie. Deși activează în mediul academic de aproape 30 de ani, a promovat în funcția de profesor universitar abia în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate pe platforma oficială a Ministerului Educației, Costreie a fost declarat câștigătorul examenului de promovare pentru un post de profesor universitar în cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică, rezultatul fiind consemnat la 31 iulie 2026.
Dincolo de activitatea la catedră, a ocupat funcții de conducere în Universitatea din București, fiind director al Departamentului de Management al Calității, prodecan și prorector. Din 2023 conduce UNICA, rețeaua universităților din capitalele europene, pentru un mandat de patru ani.
Legătura cu Nicușor Dan. A fost consilier pentru mai mulți premieri
Înainte de a deveni ministru, Sorin Costreie a avut o carieră îndelungată și în administrația centrală. În 2016, în timpul Guvernului Dacian Cioloș, a fost consilier al ministrului Educației Mircea Dumitru, iar ulterior a ocupat funcția de secretar de stat, până în ianuarie 2017. La începutul anului 2020 a revenit în administrația guvernamentală, fiind numit consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, cu atribuții în domeniile educației și cercetării. În această calitate a lucrat în perioada guvernelor conduse de Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă. A părăsit funcția în iunie 2023. În 2022, premierul Nicolae Ciucă l-a desemnat și coordonator național în domeniul proprietății intelectuale.
Legătura cu actualul președinte al României a început înainte ca Nicușor Dan să ajungă la Palatul Cotroceni. Sorin Costreie a colaborat cu acesta pe probleme de educație în timpul campaniei prezidențiale din 2025, iar ulterior a fost numit consilier prezidențial pentru educație și cercetare, funcție pe care a preluat-o oficial la 17 noiembrie 2025. În contextul intrării în Guvernul Niculescu, Costreie a fost eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026. Numele său fusese vehiculat pentru conducerea Ministerului Educației și în luna iunie, când premierul desemnat Eugen Tomac îl propusese pentru funcția de ministru și vicepremier. Formula respectivă de guvernare nu a mai ajuns însă la votul Parlamentului.
Ce avere are Sorin Costreie. Tranzacții imobiliare de 271.000 de euro și economii importante
Potrivit informațiilor publicate în declarația de avere completată la 15 iunie 2026, Sorin Costreie deține un apartament de 60 de metri pătrați în București, dobândit în 1994, și un autoturism Kia fabricat în 2023. În document sunt menționate și două tranzacții imobiliare realizate în 2025. La 24 iunie, acesta a vândut o casă de locuit pentru 176.000 de euro, iar la 28 august a înstrăinat un teren intravilan pentru 95.000 de euro. Valoarea totală a celor două vânzări a fost de 271.000 de euro.
Declarația de avere cuprinde și mai multe conturi și depozite bancare. Printre activele financiare consemnate se află un depozit de 100.000 de euro, un cont cu aproximativ 23.909 euro și un fond de investiții sau de pensie privată de aproximativ 326.474 de lei. Mai sunt menționate conturi în lei, euro și lire sterline, cu sume mai mici.
La capitolul obligații financiare sunt înscrise două promisiuni de vânzare încheiate în 2025. Una privește un apartament, în valoare de 118.000 de euro, cu scadență în 2026, iar cealaltă un teren, în valoare de 50.000 de euro, cu scadență în 2030. Din informațiile publicate nu rezultă că aceste obligații ar reprezenta credite bancare. În ceea ce privește veniturile, pentru anul 2025 Sorin Costreie a declarat încasări totale de 300.994,53 lei. Din această sumă, 156.348 de lei au provenit din funcția de bază de conferențiar universitar, iar alți 62.858 de lei din activități desfășurate în afara funcției de bază, tot la Universitatea din București.
Pentru perioada petrecută la Administrația Prezidențială, de la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul anului 2025, a declarat venituri de 19.164 de lei. Alte 62.624,53 lei au provenit din activități independente, în principal din cursuri de gândire critică. Cea mai mare sumă din această categorie, 52.377 de lei, a fost obținută de la Fundația EDUCOD.
Ce a declarat despre salariile profesorilor și meditațiile private
Una dintre declarațiile care au provocat discuții în spațiul public a fost făcută de Sorin Costreie în aprilie 2026, pe vremea când ocupa funcția de consilier prezidențial pentru educație. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, acesta a vorbit despre legătura dintre salariile profesorilor și calitatea actului educațional.
„Nu există o corelare directă între venitul pe care îl primește un profesor și calitatea actului educațional”, a declarat Sorin Costreie.
Afirmația a fost făcută în contextul unei discuții mai ample despre problemele sistemului de învățământ și despre piața meditațiilor private. Costreie a susținut că simpla majorare a salariilor nu rezolvă automat dificultățile din școli, fiind necesare și schimbări în modul de organizare a procesului educațional. În același interviu, el a descris amploarea meditațiilor private drept un semn al problemelor din sistemul școlar. Totodată, a arătat că profesorii trebuie să beneficieze de salarii și condiții de muncă suficient de bune pentru a nu fi nevoiți să caute alte surse de venit.
Noul ministru susține comasarea universităților. Ce spunea despre finanțarea învățământului superior
O altă poziție exprimată de Sorin Costreie înainte de numirea în Guvern privește reorganizarea învățământului universitar. Într-un interviu acordat Edupedu în ianuarie 2026, acesta a susținut că fuziunile între universități, dacă sunt bine pregătite, pot reprezenta o reformă benefică pentru sistem. Costreie a criticat modul în care sunt distribuite fondurile către instituțiile de învățământ superior, argumentând că finanțarea nu stimulează suficient performanța academică.
„Noi suntem pe un model destul de comunist de finanțare, adică dăm cam la fel tuturor și atunci ce nu obținem este performanța”, afirma Sorin Costreie.
În opinia sa, România ar trebui să analizeze modelele aplicate în alte state europene, unde reorganizarea universităților a fost însoțită de schimbări în mecanismele de finanțare. Propunerile privind comasarea instituțiilor de învățământ superior nu au fost primite favorabil de toți reprezentanții mediului universitar. Rectorul Universității din București, Marian Preda, a criticat ideea, argumentând că instituțiile performante nu ar trebui să fie obligate să preia problemele financiare și administrative ale unor universități neviabile.
Ce schimbări promite noul ministru al Educației
La audierea din Parlament, din 19 octombrie, Sorin Costreie a prezentat drept principal obiectiv restabilirea încrederii în sistemul de educație. Acesta a vorbit despre necesitatea schimbării modului în care sunt pregătiți elevii, astfel încât școala să pună mai mult accent pe învățare, înțelegere și dezvoltarea gândirii critice decât pe memorarea informațiilor pentru teste și examene.
Printre prioritățile sale se numără investițiile în educația timpurie, în special în mediul rural, îmbunătățirea formării inițiale și continue a profesorilor, profesionalizarea conducerii școlilor și atragerea tinerilor bine pregătiți către cariera didactică. Sorin Costreie a anunțat că dorește și o integrare mai bună a tehnologiei în educație, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în procesul de învățare. În domeniul cercetării, a indicat inteligența artificială, biotehnologiile și semiconductorii printre sectoarele care ar trebui să beneficieze de o atenție sporită.
În ceea ce privește finanțarea, noul ministru a declarat că va încerca să obțină un buget cel puțin egal cu cel existent, dacă nu mai mare. Acesta a susținut continuarea programelor de alimentație în școli și protejarea burselor sociale, însă s-a arătat rezervat în privința revenirii integrale la vechiul sistem de burse.
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