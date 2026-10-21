De la Cotroceni la șefia Educației. Cine este Sorin Costreie, noul ministru din Guvernul Niculescu. Ce spunea despre salariile profesorilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 13:02

Sorin Costreie este noul ministru al Educației și Cercetării în Guvernul condus de Luca Niculescu, învestit marți, 20 octombrie. În vârstă de 55 de ani, acesta vine la conducerea ministerului după aproape trei decenii de activitate în mediul universitar, dar și după o serie de funcții ocupate în administrația centrală. A fost consilier pentru mai mulți premieri, secretar de stat în Ministerul Educației și, cel mai recent, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. În trecut, a făcut declarații controversate despre salariile profesorilor și a susținut comasarea universităților, în timp ce declarația sa de avere din 2026 cuprinde tranzacții imobiliare de sute de mii de euro.

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