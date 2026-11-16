Schimbare importantă pentru bursele sociale ale studenților. Ordinul, publicat în Monitorul Oficial

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 nov. 2026, 16:40

Universitățile de stat care participă la proiecte de finanțare a burselor sociale le pot plăti, în anul universitar 2026-2027, și din fondul de burse alocat de la bugetul de stat sau din venituri proprii. Dacă utilizează aceste surse de finanțare, universitățile sunt obligate să acorde studenților eligibili aceeași sumă prevăzută în documentele proiectului. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării a fost publicat luni, 16 noiembrie, în Monitorul Oficial.

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