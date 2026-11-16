Schimbare importantă pentru bursele sociale ale studenților. Ordinul, publicat în Monitorul Oficial

Universitățile de stat care participă la proiecte de finanțare a burselor sociale le pot plăti, în anul universitar 2026-2027, și din fondul de burse alocat de la bugetul de stat sau din venituri proprii. Dacă utilizează aceste surse de finanțare, universitățile sunt obligate să acorde studenților eligibili aceeași sumă prevăzută în documentele proiectului. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării a fost publicat luni, 16 noiembrie, în Monitorul Oficial.
Pentru bursele vizate de ordin, rămâne condiția ca studenții să fie înscriși la învățământ cu frecvență, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, și să îndeplinească criteriile pentru acordarea bursei sociale, arată Ordinul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 16 noiembrie 2026.
Din martie 2026, bursele sociale pentru studenții eligibili pot fi finanțate și din fonduri externe nerambursabile, prin proiecte. Ordinul nr. 6.066 din noiembrie 2026 le permite universităților participante să utilizeze, pentru acest an universitar, fondul de burse repartizat de la bugetul de stat, veniturile proprii sau ambele surse. Măsura urmărește să asigure continuitatea sprijinului financiar.
Valoarea bursei sociale este de 925 de lei pe lună, de aceasta putând beneficia studenții cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, înscriși la programe de licență sau masterat, la învățământ cu frecvență, pe locuri bugetate, care îndeplinesc și criteriile sociale.
Pentru anul universitar 2026-2027, universitățile organizează o nouă selecție, inclusiv pentru studenții care au beneficiat de bursă în anul precedent. Aceștia trebuie să urmeze procedura și calendarul comunicate de universitatea la care sunt înscriși. Noul ordin stabilește sursele din care pot fi plătite bursele, iar calendarul plăților trebuie urmărit la nivelul fiecărei universități.