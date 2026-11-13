Experiment inedit la o universitate din Iași! Un profesor a ascuns 100 de lei într-o carte și a așteptat un an

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 19:01

Un experiment neobișnuit realizat de un profesor universitar din Iași a scos la iveală o situație care ridică semne de întrebare despre interesul tinerilor pentru lectură. Valerică Greavu, cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a ascuns în urmă cu un an o bancnotă de 100 de lei într-o carte aflată în biblioteca instituției și a așteptat să vadă dacă cineva o va descoperi. După 12 luni, rezultatul a fost surprinzător: banii se aflau în continuare în același loc.

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