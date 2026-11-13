Experiment inedit la o universitate din Iași! Un profesor a ascuns 100 de lei într-o carte și a așteptat un an

Un experiment neobișnuit realizat de un profesor universitar din Iași a scos la iveală o situație care ridică semne de întrebare despre interesul tinerilor pentru lectură. Valerică Greavu, cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a ascuns în urmă cu un an o bancnotă de 100 de lei într-o carte aflată în biblioteca instituției și a așteptat să vadă dacă cineva o va descoperi. După 12 luni, rezultatul a fost surprinzător: banii se aflau în continuare în același loc.
Profesorul a povestit întreaga experiență într-un interviu acordat DC News și a explicat de ce a ales să facă acest experiment, dar și ce concluzii a tras în urma rezultatului obținut.
Un an întreg, 100 de lei au rămas ascunși într-o carte din biblioteca universității
Ideea experimentului a apărut în 2025, când prof. univ. dr. Valerică Greavu, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a decis să verifice cât de des mai ajung studenții să consulte cărțile din bibliotecă.
A ales un volum intitulat „Rețele de calculatoare”, pe care l-a inclus intenționat în experiment deoarece face parte din bibliografia unei discipline studiate de studenții săi.
În interiorul cărții a introdus o bancnotă de 100 de lei, după care a lăsat volumul la dispoziția celor care frecventează biblioteca universității.
Timp de un an nu a intervenit în niciun fel, așteptând să afle dacă vreun student va deschide cartea și va găsi surpriza pregătită.
Când a revenit pentru a verifica rezultatul, profesorul a constatat că bancnota nu fusese atinsă. Cei 100 de lei se aflau exact în locul în care îi ascunsese.
Ulterior, acesta a făcut public rezultatul pe pagina sa de Facebook, iar povestea a atras numeroase reacții.
Faptul că nimeni nu a descoperit bancnota după un an l-a făcut să creadă că studenții consultă tot mai rar materialele disponibile în bibliotecile universitare.
„Mi-a cam expirat gluma”. Cum au reacționat studenții când au aflat de experiment
Profesorul a dezvăluit că ascunderea banilor în cărți nu a fost o idee apărută pentru prima dată în cadrul acestui experiment. De-a lungul anilor, el le-a povestit mai multor generații de studenți că obișnuiește să lase bani în volumele din bibliotecă.
De fiecare dată, însă, tinerii au privit povestea cu neîncredere și nu au crezut că profesorul chiar pune în practică această glumă.
Acum, după ce bancnota a fost descoperită în aceeași carte în care fusese ascunsă, cadrul didactic spune că studenții vor avea un motiv în plus să îl creadă.