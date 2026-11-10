Ministrul Educației: ”Ținem acasă foarte multe femei din cauza sistemului subdezvoltat de educație timpurie”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 10 nov. 2026, 16:26

Ministrul Educației și Cercetării, Valentin-Sorin Costreie, a declarat marți că lipsa unui sistem suficient de dezvoltat de educație timpurie afectează atât participarea femeilor pe piața muncii, cât și accesul copiilor la oportunități de dezvoltare educațională și cognitivă.

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