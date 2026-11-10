Realitatea.NET
Educatie· 1 min citire

Ministrul Educației: ”Ținem acasă foarte multe femei din cauza sistemului subdezvoltat de educație timpurie”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 10 nov. 2026, 16:26

Ministrul Educației și Cercetării, Valentin-Sorin Costreie, a declarat marți că lipsa unui sistem suficient de dezvoltat de educație timpurie afectează atât participarea femeilor pe piața muncii, cât și accesul copiilor la oportunități de dezvoltare educațională și cognitivă.

Ministrul Educației: ”Sistemul este subdezvoltat, noi ținem acasă foarte, foarte multe femei”

Aici problema este dublă: unul, neavându-le (creșe, grădinițe, n.r.) și, mă rog, sistemul este subdezvoltat, noi ținem acasă foarte, foarte multe femei. Problema e că nu ținem doar mamele, ci ținem și copiii. Iar aceasta, din punct de vedere educațional, de dezvoltare cognitivă, este o perioadă critică. Acești șapte ani de acasă sunt cruciali în dezvoltarea emoțională, etică, epistemică și multe alte lucruri. Și noi pierdem startul, deci pur și simplu pierdem startul. Și atunci avem nevoie de o conjugare de resurse, să avem creșe și grădinițe

a spus Sorin Costreie.

Ministrul Educației: ”Avem o problemă de mentalitate”

Ministrul Educației a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii pentru educația timpurie, precizând că 200 de creșe și grădinițe vor fi construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta a evidențiat, totodată, necesitatea ca unitățile de învățământ preșcolar să beneficieze de personal cu o pregătire psihoeducațională solidă.

Acum o să avem 200 făcute pe PNRR, vor urma și altele. Problema e cu ce le populăm? De ce? Pentru că acolo avem o problemă de mentalitate și în societatea noastră încă persistă ideea că nu trebuie să fie mare lucru din punct de vedere educațional, trebuie să fie cineva care să aibă grijă de acei copii, să nu se rănească, să nu se bată, să fie mâncați, să fie spălați. Nu. Trebuie să avem cei mai bine pregătiți specialiști din sistem din punct de vedere psiho-educațional pentru că acolo se întâmplă foarte multe, în căpușorul lor. Și dacă mintea și curiozitatea lor nu este hrănită, noi pierdem startul și pierdem generația. Deci, pe de o parte, ținem cu precădere și mamele acasă și îi ținem și pe copii și îi ținem într-un loc în care aceștia nu se dezvoltă din punct de vedere educațional pentru că mamele acestea, și nu sunt de vină, trebuie să facă multe alte lucruri prin casă. E simplu și dureros

a transmis oficialul.

Ministrul Educației: ”Vreau să avem femei antreprenori de succes”

Totodată, Sorin Costreie a evidențiat rolul educației în creșterea competitivității economice și în susținerea dezvoltării antreprenoriatului feminin.

Ce trebuie, cred, este să dezvoltăm zona aceasta în care noi îi facem pe copii, deopotrivă băieți și fete, să gândească. Dacă nu facem asta, nu vom avea o Românie competitivă. Nu vom avea o Românie inovativă. Nu vom avea o Românie antreprenorială. Stăm bine în cifre, dar eu nu vreau doar cifre. Vreau să avem femei antreprenori de succes. Cred că Europa are nevoie de astfel de figuri, de modele. Și le putem avea. Dacă umblăm la bază și dăm copiilor noștri ceea ce trebuie, adică să le hrănim curiozitatea și să le dăm o educație relevantă, eu cred că se poate

a conchis șeful de la Educație.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Educatie

Mai Multe