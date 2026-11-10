Advertising
Advertising
Educatie· 1 min citire
Ministrul Educației: ”Ținem acasă foarte multe femei din cauza sistemului subdezvoltat de educație timpurie”
FOTO: Facebook
Ministrul Educației și Cercetării, Valentin-Sorin Costreie, a declarat marți că lipsa unui sistem suficient de dezvoltat de educație timpurie afectează atât participarea femeilor pe piața muncii, cât și accesul copiilor la oportunități de dezvoltare educațională și cognitivă.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News