Elevii se întorc luni la cursuri. Când începe următoarea vacanță: Calendarul anului școlar 2026-2027

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 10:32

Elevii din România se întorc de luni înapoi la cursuri, după o săptămână de vacanță, potrivit calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță este cea de iarnă, care va începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.

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