Elevii se întorc luni la cursuri. Când începe următoarea vacanță: Calendarul anului școlar 2026-2027

Elevii din România se întorc de luni înapoi la cursuri, după o săptămână de vacanță, potrivit calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță este cea de iarnă, care va începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.
Când se încheie anul școlar 2026-2027
Potrivit calendarului oficial, anul școlar se va încheia la date diferite, în funcție de clasa în care sunt înscriși elevii:
18 iunie 2027 – data încheierii cursurilor pentru majoritatea elevilor, după 36 de săptămâni de cursuri;
11 iunie 2027 – data încheierii cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a, după 35 de săptămâni;
4 iunie 2027 – data încheierii cursurilor pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, după 34 de săptămâni.
Structura anului școlar 2026-2027. Perioadele de cursuri
Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor merge la școală în următoarele intervale:
7 septembrie – 23 octombrie 2026;
2 noiembrie – 22 decembrie 2026;
11 ianuarie – 12 februarie 2027, respectiv până la 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de decizia inspectoratelor școlare;
22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027 – 23 aprilie 2027, în funcție de structura stabilită la nivel județean;
5 mai – 18 iunie 2027.
Perioada celui de-al treilea interval de cursuri și data începerii celui de-al patrulea interval vor depinde de săptămâna de vacanță aleasă de inspectoratele școlare.
Calendarul vacanțelor elevilor în anul școlar 2026-2027
Calendarul școlar prevede cinci perioade de vacanță, după cum urmează:
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
Vacanța mobilă (vacanța de schi): o săptămână, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, stabilită de inspectoratele școlare;
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;
Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.
Vacanța mobilă din februarie-martie 2027 va fi programată diferit de la un județ la altul, în funcție de hotărârile inspectoratelor școlare.
Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Fiecare program va avea o durată de cinci zile lucrătoare consecutive, iar datele exacte vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în intervale diferite de cursuri.
În cazul elevilor din învățământul profesional și al celor din filiera tehnologică a liceului, în perioadele dedicate celor două programe vor fi organizate și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor acestora.
Astfel, calendarul anului școlar 2026-2027 stabilește atât perioadele de cursuri și vacanțele elevilor, cât și datele la care se vor încheia cursurile pentru clasele terminale.