Cum se furau discuri de la Electrecord pe vremea lui Ceaușescu. Erau „aur curat” pe piața neagră – documente CNSAS

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 oct. 2026, 15:53

În ultimul deceniu al perioadei comuniste, anii '80, penuria de produse se manifesta tot mai intens, iar furtul de la locul de muncă devenise un sport național. Oamenii plecau acasă cu orice, în funcție de domeniul în care lucrau: resturi de metal, electrozi, placaje, materiale textile, dacă lucrau în industrie; diverse preparate din carne, dacă lucrau în abatoare și așa mai departe. Pentru cei care lucrau la Electrecord, singura fabrică de discuri vinil și casete din România, alegerea era evidentă și, din ce arată documentele din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), comerțul cu produsele furate era o adevărată mină de aur.

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