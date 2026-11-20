La aproape patru decenii de la Revoluția din Decembrie 1989, istoricul și profesorul universitar Corvin Lupu lansează o ipoteză controversată privind moartea generalului Vasile Milea, ministrul Apărării Naționale în ultimele zile ale regimului Nicolae Ceaușescu. Într-o postare publicată pe Facebook, Lupu susține că Milea nu s-ar fi sinucis, așa cum a anunțat regimul comunist în 22 decembrie 1989, ci ar fi fost victima unei acțiuni criminale.
Potrivit istoricului, generalul ar fi fost transportat la Spitalul Militar Central după incidentul petrecut în sediul Comitetului Central, iar împrejurările morții sale ar fi fost cu totul altele decât cele prezentate oficial.
„A fost dus la Spitalul Militar Central și acolo strangulat cu un șnur, iar subofițerul brancardier care s-a ocupat de cadavru a ajuns ulterior general cu patru stele. L-au făcut doctor, iar mai târziu comandant al Spitalului Militar. Din nimic, în vârful ierarhiei”, afirmă Corvin Lupu.
Istoricul merge și mai departe, susținând că promovările ulterioare ale unor persoane ar fi reprezentat o recompensă pentru păstrarea tăcerii.
„Și așa i s-a cumpărat tăcerea. Era și cealaltă variantă, să-l curețe. Regimul criminal de după 22 decembrie a omorât foarte mulți martori incomozi ai evenimentelor”, susține profesorul universitar.
Afirmațiile lui Corvin Lupu vin în contradicție cu varianta oficială prezentată în timpul Revoluției, potrivit căreia generalul Vasile Milea s-ar fi sinucis. De-a lungul anilor, circumstanțele exacte ale morții sale au continuat să genereze dezbateri și controverse în spațiul public, fiind unul dintre cele mai disputate episoade ale zilei de 22 decembrie 1989.
Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere persoanelor și instituțiilor care ar putea fi vizate de afirmațiile formulate de Corvin Lupu. Până la momentul publicării acestui articol nu au fost primite răspunsuri oficiale. Menționăm că istoricul nu a prezentat dovezi publice care să susțină acuzațiile formulate, acestea reprezentând opiniile și interpretările sale expuse într-o postare pe rețelele sociale.
Generalul Vasile Milea a fost ministrul Apărării Naționale în ultimele zile ale regimului Nicolae Ceaușescu și unul dintre personajele-cheie ale Revoluției Române. Anunțul privind moartea sa a avut un impact major asupra armatei și a contribuit la pierderea controlului de către Nicolae Ceaușescu asupra structurilor militare, accelerând prăbușirea regimului comunist.