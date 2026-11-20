Publicat 20 nov. 2026, 17:50 Sursă Realitatea.net realitatea plus

La aproape patru decenii de la Revoluția din Decembrie 1989, istoricul și profesorul universitar Corvin Lupu lansează o ipoteză controversată privind moartea generalului Vasile Milea, ministrul Apărării Naționale în ultimele zile ale regimului Nicolae Ceaușescu. Într-o postare publicată pe Facebook, Lupu susține că Milea nu s-ar fi sinucis, așa cum a anunțat regimul comunist în 22 decembrie 1989, ci ar fi fost victima unei acțiuni criminale.

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