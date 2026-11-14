500 de elevi români, la cea mai mare conferință de business

Liceenii români demonstrează că au idei mari și planuri ambițioase pentru viitor! Peste 500 de elevi participă la FinMinds 2026, una dintre cele mai mari conferințe de business pentru tineri din Europa de Est, organizată la București. Evenimentul este organizat chiar la inițiativa unor liceeni de elită, sub îndrumarea profesoarei Daniela Bordei. Adolescenții învață cum să își transforme ideile în proiecte și cum să se pregătească pentru meseriile viitorului.
Liceeni români de top, pregătiți să devină investitori de succes
În cele două zile de conferință, elevii au ocazia să stea de vorbă cu profesioniști din diferite domenii, să le pună întrebări și să afle ce presupune, în realitate, să transformi o idee într-o afacere și de unde faci rost de bani ca să o pui în practică. „The New Business Order” este tema conferinței și este dedicată celor curioși să afle mai multe despre antreprenoriat, economie , sectorul imobiliar, industria software și, în special, inteligența artificială.
Alături de elevi se află Daniela Bordei, o profesoară dedicată, care de ani de zile croiește destinele elevilor și lucrează cu tineri din toate zonele țării. Pentru mulți dintre elevii pe care i-a îndrumat, acest sprijin a însemnat șansa unică de a ajunge la universități de top din Europa și din Statele Unite ale Americii.
Dacă în prima zi de conferință au stat de vorbă cu antreprenori și oameni din mediul de afaceri, și au participat la sesiuni, inclusiv la o dezbatere despre femeile din lumea afacerilor. În cea de-a doua zi, adolescenții vor participa și la ateliere practice, unde vor lucra în echipe și vor încerca să găsească soluții la probleme concrete.
Mai mult, în cadrul workshop-ului, micile pauze au lăsat loc pentru sutele de elevi și de socializare și schimb de idei.
Pentru mulți dintre ei, această întâlnire poate fi un prim pas spre alegerea unei facultăți sau a unei viitoare profesii. Totodată, cei prezenți vor primi oferte de internshipuri și experiențe profesionale în cadrul companiilor partenere . Participanții vor lucra în echipe, cele mai bune cinci proiecte vor ajunge în fața unui juriu, iar premiile le pot deschide uși: stagii de practică, experiențe profesionale și o școală de vară de două săptămâni la Madrid, cu finanțare integrală.
Până în prezent, inițiativele organizației au ajuns la peste 6000 de tineri și au reunit mai mult de 200 de speakeri în cadrul a peste 60 de evenimente.