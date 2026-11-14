500 de elevi români, la cea mai mare conferință de business

Publicat 14 nov. 2026, 21:20 Actualizat 14 nov. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Liceenii români demonstrează că au idei mari și planuri ambițioase pentru viitor! Peste 500 de elevi participă la FinMinds 2026, una dintre cele mai mari conferințe de business pentru tineri din Europa de Est, organizată la București. Evenimentul este organizat chiar la inițiativa unor liceeni de elită, sub îndrumarea profesoarei Daniela Bordei. Adolescenții învață cum să își transforme ideile în proiecte și cum să se pregătească pentru meseriile viitorului.

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