Jumătate dintre elevii români nu au competențe de bază la matematică. Ce măsuri pregătește UE

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 14:19

Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu reușesc să atingă nivelul minim de competență la matematică, iar aproape unul din doi are dificultăți la citire, potrivit rezultatelor PISA 2025. În fața acestor probleme, Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru îmbunătățirea educației, care includ finanțări pentru școli, sprijin pentru profesori și introducerea unui certificat de competențe în inteligența artificială. Propunerile sunt prezentate joi, 5 noiembrie, la Bruxelles, de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre teste pisacomisia europeana