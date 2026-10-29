Advertising
Advertising
Educatie· 1 min citire
Prioritățile noului ministru al Educației, Sorin Costreie: descentralizare, debirocratizare și școli mai sigure
FOTO: Arhivă
Ministrul Educației, Sorin Costreie, a transmis joi că susține reformarea sistemului de învățământ prin descentralizare și debirocratizare, două direcții pe care le consideră esențiale. Totodată, acesta a anunțat că va avea întâlniri cu reprezentanți ai studenților, elevilor, profesorilor și părinților.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News