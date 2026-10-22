Atac cu macetă la un colegiu din Pitești. Ce spune șeful Inspectoratului Școlar Argeș

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 13:12

Elevul de 15 ani care și-a atacat joi dimineață doi colegi cu o macetă, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, nu a dat anterior semne că ar avea probleme de vreun fel, a declarat inspectorul școlar general al județului Argeș, Dumitru Tudosoiu. Potrivit acestuia, elevii răniți au suferit leziuni ușoare și nu au nevoie de spitalizare, iar colegii de clasă ai adolescentului primesc consiliere psihologică după incident.

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