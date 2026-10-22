Atac cu macetă la un colegiu din Pitești. Ce spune șeful Inspectoratului Școlar Argeș

Elevul de 15 ani care și-a atacat joi dimineață doi colegi cu o macetă, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, nu a dat anterior semne că ar avea probleme de vreun fel, a declarat inspectorul școlar general al județului Argeș, Dumitru Tudosoiu. Potrivit acestuia, elevii răniți au suferit leziuni ușoare și nu au nevoie de spitalizare, iar colegii de clasă ai adolescentului primesc consiliere psihologică după incident.
Ce le-ar fi spus elevul celor care l-au imobilizat
Dumitru Tudosoiu a declarat joi, la un post TV, că potrivit informațiilor primite de la persoanele care l-au imobilizat pe adolescent, acesta ar fi spus că a vrut doar să-și sperie colegii.
Acesta a subliniat că gestul este unul foarte grav, dar a precizat că elevii răniți sunt în afara oricărui pericol.
Elevii răniți au primit îngrijiri medicale
Potrivit lui Dumitru Tudosoiu, un echipaj de ambulanță a ajuns rapid în curtea unității de învățământ și le-a acordat îngrijiri medicale elevilor răniți. Leziunile sunt ușoare, iar aceștia nu au nevoie de alte intervenții medicale sau de spitalizare, a precizat inspectorul.
În urma incidentului, elevul de 15 ani a fost dus la Poliție pentru audieri. Familia sa a fost, de asemenea, chemată la sediul poliției, potrivit sursei citate.
După atacul cu maceta, colegii de clasă ai adolescentului beneficiază de consiliere psihologică. La activități participă un inspector școlar, psihologul unității de învățământ și alți specialiști.
Dumitru Tudosoiu a explicat că incidentul a provocat o stare de șoc în rândul elevilor din clasă. Potrivit acestuia, școala dispune de un psiholog școlar, care participă la sprijinirea copiilor afectați de eveniment.