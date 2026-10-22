Atac cu macetă într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani a fost rănit

Un incident grav s-a petrecut, joi dimineață, 22 octombrie, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiului Pitești. Potrivit Realitatea PLUS, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi. În timpul atacului, un adolescent de 15 ani a fost rănit la o mână. Motivul pentru care agresorul a recurs la acest gest este, pentru moment, necunoscut.
Elev de 15 ani, rănit în urma atacului
Conform informații obținute de Realitatea PLUS, un elev de 15 ani a suferit o rană la nivelul antebrațului. La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, adolescentul fiind ulterior transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Incidentul s-ar fi petrecut în incinta unității de învățământ, în zona toaletelor.
Ce s-a întâmplat cu elevul agresor
Elevul care a venit la școală cu maceta, pe care, ulterior, a și folosit-o în atac, a fost preluat de polițiști urmând, cel mai probabil, să fie condus la sediul Poliției pentru audieri.
Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc împrejurările în care s-a produs incidentul și nici motivele pentru care elevul agresor ar fi recurs la acest gest.
Este de așteptat și o reacție a Inspectoratului Școar pe marginea acestui incident.
Un caz similar s-a petrecut recent la o școală din Bistrița
Incidentul din Pitești vine după un alt caz grav petrecut cu doar câteva zile în urmă, respectiv pe 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Atunci, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, lovind-o în zona capului. Un alt elev, care a intervenit pentru a-și apăra profesoara, a fost și el rănit. Ambele victime au fost transportate la spital, la profesoara a fost chiar supusă unei intervenții chirurgicale.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, băiatul și-ar fi pregătit fapta cu mai multe luni înainte, timp în care ar fi achiziționat o cască militară, o cagulă și o pereche de mănuși, pentru a semăna cu membrii trupelor speciale. În dimineața atacului, elevul a plecat de acasă îmbrăcat în haine obișnuite, fără să trezească suspiciuni în familie. Ulterior, ajuns la școală, s-ar fi schimbat în toaleta unității de învățământ, unde anchetatorii au descoperit mesaje scrise în limba engleză și simboluri extremiste, de extremă dreaptă.