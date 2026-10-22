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Atac cu macetă într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani a fost rănit

Mașină de poliție

Mașină de poliție

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Scris deDana Bărăgan
Publicat22 oct. 2026, 10:36
Actualizat22 oct. 2026, 10:41

Un incident grav s-a petrecut, joi dimineață, 22 octombrie, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiului Pitești. Potrivit Realitatea PLUS, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi. În timpul atacului, un adolescent de 15 ani a fost rănit la o mână. Motivul pentru care agresorul a recurs la acest gest este, pentru moment, necunoscut.

Elev de 15 ani, rănit în urma atacului

Conform informații obținute de Realitatea PLUS, un elev de 15 ani a suferit o rană la nivelul antebrațului. La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, adolescentul fiind ulterior transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul s-ar fi petrecut în incinta unității de învățământ, în zona toaletelor.

Ce s-a întâmplat cu elevul agresor

Elevul care a venit la școală cu maceta, pe care, ulterior, a și folosit-o în atac, a fost preluat de polițiști urmând, cel mai probabil, să fie condus la sediul Poliției pentru audieri.

Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg. Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț, unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul

— a transmis joi Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Argeș într-un comunicat.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc împrejurările în care s-a produs incidentul și nici motivele pentru care elevul agresor ar fi recurs la acest gest.

Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun

— mai spus polițiștii.

Este de așteptat și o reacție a Inspectoratului Școar pe marginea acestui incident.

Un caz similar s-a petrecut recent la o școală din Bistrița

Incidentul din Pitești vine după un alt caz grav petrecut cu doar câteva zile în urmă, respectiv pe 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Atunci, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, lovind-o în zona capului. Un alt elev, care a intervenit pentru a-și apăra profesoara, a fost și el rănit. Ambele victime au fost transportate la spital, la profesoara a fost chiar supusă unei intervenții chirurgicale.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, băiatul și-ar fi pregătit fapta cu mai multe luni înainte, timp în care ar fi achiziționat o cască militară, o cagulă și o pereche de mănuși, pentru a semăna cu membrii trupelor speciale. În dimineața atacului, elevul a plecat de acasă îmbrăcat în haine obișnuite, fără să trezească suspiciuni în familie. Ulterior, ajuns la școală, s-ar fi schimbat în toaleta unității de învățământ, unde anchetatorii au descoperit mesaje scrise în limba engleză și simboluri extremiste, de extremă dreaptă.

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