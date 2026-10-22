Atac cu macetă într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani a fost rănit

Publicat 22 oct. 2026, 10:36 Actualizat 22 oct. 2026, 10:41

Un incident grav s-a petrecut, joi dimineață, 22 octombrie, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiului Pitești. Potrivit Realitatea PLUS, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi. În timpul atacului, un adolescent de 15 ani a fost rănit la o mână. Motivul pentru care agresorul a recurs la acest gest este, pentru moment, necunoscut.

Distribuie articolul