Scene șocante într-o școală din Bistrița. O profesoară și un elev, răniți cu un cuțit de un minor de clasa a VII-a. Inspectorat: Voia să atace un copil de altă religie -VIDEO

Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul. Victimele au fost duse la UPU, fiind în afara oricărui pericol. Ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare. Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie, zicea că ar fi indian, dar școala spune că nu are copii indieni. Poate e o confuzie, din cauza fizionomiei. Am văzut-o și pe mama elevului agresor, era distrusă, suferea enorm. Agresorul este român, era transferat din Spania, dar din 2019-2020, a început cursurile în Spania și apoi a revenit în țară. Copilul pe care îl viza este un copil luat în plasament, a venit și mama lui aici. Este un eveniment extrem de grav. Le transmit părinților să stea liniștiți, situația este sub control, am suspendat cursurile. Situația va reveni la normal. Școala are pază, dar știți că elevii nu pot fi percheziționați în buzunare, nu avem acest drept