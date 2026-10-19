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Scene șocante într-o școală din Bistrița. O profesoară și un elev, răniți cu un cuțit de un minor de clasa a VII-a. Inspectorat: Voia să atace un copil de altă religie -VIDEO

FOTO: Agerpres

FOTO: Agerpres

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat19 oct. 2026, 10:10
Actualizat19 oct. 2026, 10:38

Un incident halucinant a avut loc luni dimineață la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un coleg.

UPDATE- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud: Elevul voia să atace un copil de altă religie

Elevul care a înjunghiat o profesoară la școala din Bistrița voia să atace un copil de altă religie, susține inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.

Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul. Victimele au fost duse la UPU, fiind în afara oricărui pericol. Ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare. Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie, zicea că ar fi indian, dar școala spune că nu are copii indieni. Poate e o confuzie, din cauza fizionomiei. Am văzut-o și pe mama elevului agresor, era distrusă, suferea enorm. Agresorul este român, era transferat din Spania, dar din 2019-2020, a început cursurile în Spania și apoi a revenit în țară. Copilul pe care îl viza este un copil luat în plasament, a venit și mama lui aici. Este un eveniment extrem de grav. Le transmit părinților să stea liniștiți, situația este sub control, am suspendat cursurile. Situația va reveni la normal. Școala are pază, dar știți că elevii nu pot fi percheziționați în buzunare, nu avem acest drept

— a declarat inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.

UPDATE: Profesoara și elevul răniți au fost transportați la spital

Două persoane, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM)

— au spus reprezentanții ISU.

Potrivit lor, pentru gestionarea situației, au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Elevul agresiv a fost imobilizat de polițiști

În dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unități de învățământ din municipiul Bistrița, ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev. Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora.

— a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

La locul incidentului au intervenit polițiști din cadrul mai multor structuri ale Poliției Municipiului Bistrița, inclusiv Biroul de Ordine Publică, Biroul de Investigații Criminale, Biroul Siguranță Școlară și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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