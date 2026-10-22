Violența din școli a șocat România în 2026. Cele mai grave cazuri care au îngrozit țara: atacuri cu macete, cuțite și elevi loviți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 11:47

România a fost zguduită în 2026 de o serie de agresiuni grave care au implicat elevi, profesori și chiar părinți. Copii atacați cu cuțitul, adolescenți bătuți în sălile de clasă, profesori loviți de rudele elevilor și o crimă care a îngrozit o întreagă comunitate sunt doar câteva dintre cazurile care au adus violența din mediul școlar în atenția publicului. Ultimele incidente, petrecute în Brăila, Bistrița, Timișoara și Argeș, au readus în discuție siguranța copiilor și capacitatea școlilor de a preveni conflictele înainte ca acestea să se transforme în tragedii.

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