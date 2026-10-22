Violența din școli a șocat România în 2026. Cele mai grave cazuri care au îngrozit țara: atacuri cu macete, cuțite și elevi loviți
Cazuri de violență în școli
România a fost zguduită în 2026 de o serie de agresiuni grave care au implicat elevi, profesori și chiar părinți. Copii atacați cu cuțitul, adolescenți bătuți în sălile de clasă, profesori loviți de rudele elevilor și o crimă care a îngrozit o întreagă comunitate sunt doar câteva dintre cazurile care au adus violența din mediul școlar în atenția publicului. Ultimele incidente, petrecute în Brăila, Bistrița, Timișoara și Argeș, au readus în discuție siguranța copiilor și capacitatea școlilor de a preveni conflictele înainte ca acestea să se transforme în tragedii.
Cel mai recent scandal din Brăila a avut loc pe 20 octombrie, când mai mulți părinți s-au luat la bătaie în fața unei școli, după o ceartă pentru locurile de parcare. Cu numai o zi înainte, pe 19 octombrie, la Bistrița, un elev de 13 ani atacase cu un cuțit o profesoară și un copil care încercase să o apere. Între timp, noi informații despre starea profesoarei înjunghiate la Bistrița și ancheta asupra elevului agresor au arătat cât de grave pot deveni consecințele unui asemenea episod. Cazurile din ultimele zile se adaugă unor incidente petrecute de la începutul anului, în care conflicte aparent obișnuite au ajuns să fie investigate pentru infracțiuni deosebit de grave.
Bătaie între părinți în fața unei școli din Brăila. Scandalul a pornit de la locurile de parcare
Unul dintre cele mai recente incidente s-a produs marți dimineață, 20 octombrie 2026, în apropierea Școlii Gimnaziale nr. 19 „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Brăila. În jurul orei 8.20, când părinții își aduceau copiii la cursuri, o neînțelegere legată de parcarea autoturismelor a degenerat într-o altercație. Patru adulți, cu vârste cuprinse între 41 și 47 de ani, au fost implicați în conflict, iar doi dintre bărbați au ajuns la violențe fizice.
Imaginile apărute în spațiul public arată cum unul dintre participanți îl lovește în repetate rânduri pe celălalt. Polițiștii au intervenit după un apel la 112 și au identificat persoanele implicate. Niciuna nu a solicitat îngrijiri medicale, însă un bărbat de 44 de ani a fost amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În același timp, poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Deși incidentul nu a fost o agresiune între elevi și s-a petrecut în afara școlii, apropierea de unitatea de învățământ și momentul în care s-a produs au atras atenția asupra comportamentului adulților în preajma copiilor. Conflictul a avut loc exact când elevii începeau programul școlar, într-o zonă în care siguranța circulației și a celor care vin la cursuri depinde și de respectarea unor reguli elementare de către părinți.
Brăila, marcată de atacuri cu arme albe. Un elev a fost lovit cu maceta lângă liceu
Județul Brăila a fost scena unor agresiuni mult mai grave încă din prima lună a anului. Pe 14 ianuarie 2026, un elev de 15 ani de la Liceul cu Program Sportiv a fost atacat cu o macetă în apropierea unității de învățământ, pe strada Pietății. Incidentul s-a produs în zona unui magazin alimentar, după un conflict între adolescenți care a escaladat rapid. Potrivit procurorilor, înainte de atac, adolescentul rănit ar fi folosit un spray iritant împotriva celuilalt băiat. Acesta din urmă ar fi reacționat lovindu-l cu maceta în zona capului, provocându-i leziuni pentru care medicii au stabilit între 20 și 25 de zile de îngrijiri medicale. Ancheta a început cu acuzații de lovire sau alte violențe, dar încadrarea juridică a fost schimbată ulterior în tentativă de omor, având în vedere zona corpului vizată de lovitură și împrejurările agresiunii.
În luna martie, adolescentul acuzat a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dosarul a adus în atenție nu doar gravitatea unui conflict între colegi, ci și faptul că un obiect extrem de periculos a fost folosit într-o zonă frecventată de elevi, la mică distanță de liceu.
Tot în ianuarie au fost publicate imagini cu un alt episod violent, petrecut în toaleta Colegiului Economic „Ion Ghica” din Brăila. Un adolescent ar fi intrat în unitatea de învățământ și ar fi agresat un elev, folosind inclusiv o macetă. Atacul fusese comis în noiembrie 2025, dar cazul a revenit în atenția publicului la începutul lui 2026, după apariția imaginilor și a informațiilor privind alte fapte cercetate de polițiști. Prin urmare, acesta este un caz mai vechi, readus în discuție în anul 2026, nu un atac produs în ianuarie.
Copil de 10 ani, înjunghiat de zeci de ori în Viziru, după o ceartă pentru o jucărie
Pe 16 ianuarie 2026, un alt caz din județul Brăila a provocat un puternic șoc. În comuna Viziru, doi băieți de numai 10 ani, colegi de școală, s-au certat pentru o jucărie de tip kendama. Conflictul s-a transformat într-un atac cu un cuțit, iar unul dintre copii a fost rănit grav de celălalt, pe un teren aflat în afara localității. Relatările apărute după intervenția autorităților au indicat că victima a suferit aproximativ 24 de răni. Copilul a fost descoperit de un localnic, care a alertat familia, iar părinții au cerut imediat ajutor. Băiatul a ajuns inițial la spitalul din Brăila, apoi a fost transferat la Spitalul de Pediatrie din Galați, unde medicii l-au operat și l-au internat la terapie intensivă.
Cazul a ridicat întrebări despre accesul copiilor de vârste foarte mici la obiecte periculoase și despre felul în care pot fi recunoscute comportamentele agresive înainte să se producă o tragedie. Atacul nu a avut loc în incinta școlii, însă i-a implicat pe doi colegi de clasă, iar urmările au continuat să afecteze viața școlară a acestora. În aprilie, presa a relatat că cei doi copii au ajuns din nou să participe la cursuri în aceeași clasă, în condiții de supraveghere sporită. Situația a adus în discuție o problemă dificilă pentru autoritățile școlare: cum poate fi asigurată protecția victimei atunci când presupusul autor este, la rândul său, un copil care are dreptul la educație și are nevoie de intervenție specializată.
Atacul de la Bistrița, unul dintre cele mai grave incidente din școli în 2026
Un nou episod violent a avut loc luni, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică de 28 de ani și a rănit un alt elev, în vârstă de 12 ani, care încercase să intervină pentru a o apăra. Atacul s-a produs dimineața, în jurul orei 8.40, când cursurile erau deja în desfășurare. Profesoara a fost transportată la spital și a avut nevoie de intervenții chirurgicale. Copilul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost externat ulterior. Potrivit informațiilor comunicate de spital pe 21 octombrie, starea cadrului didactic era stabilă, iar evoluția sa era favorabilă.
Agresiunea a provocat panică în școală. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a anunțat că mai mulți elevi au avut nevoie de sprijin după incident, iar conducerea școlii a decis organizarea cursurilor online în ziua următoare. Au fost solicitate și servicii de consiliere psihologică pentru copiii afectați de ceea ce văzuseră. Anchetatorii au verificat inclusiv informațiile potrivit cărora adolescentul ar fi pregătit atacul și ar fi publicat mesaje despre intențiile sale pe rețelele de socializare. Potrivit unor declarații făcute de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, ținta inițială ar fi fost un alt elev. Motivul și toate împrejurările agresiunii fac parte din investigație și trebuie diferențiate de informațiile deja confirmate.
Pe 21 octombrie, autoritățile au anunțat emiterea a șapte ordine de protecție provizorii, pentru profesoară și șase elevi. Copilul de 13 ani care a comis atacul a fost transferat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca pentru evaluare de specialitate.
Crima de la Cenei a șocat România. Un adolescent de 15 ani, ucis de alți copii
Una dintre cele mai grave fapte în care au fost implicați minori în 2026 s-a produs în localitatea Cenei, județul Timiș. Pe 19 ianuarie, Mario Berinde, un adolescent de 15 ani, a fost ucis de alți doi băieți, în vârstă de 13 și 15 ani. Potrivit procurorilor, atacul fusese pregătit cu aproximativ o lună înainte. Crima s-a petrecut într-o locuință, nu într-o unitate de învățământ. Anchetatorii au stabilit că victima a fost lovită cu o toporișcă și cu un cuțit. După moartea băiatului, un al treilea adolescent a fost chemat pentru a-i ajuta pe cei implicați să ascundă urmele faptei. Trupul victimei a fost incendiat și îngropat într-o grădină, iar descoperirea crimei a provocat reacții puternice în întreaga țară.
În septembrie 2026, Tribunalul Timiș a dispus, în primă instanță, internarea unuia dintre adolescenți într-un centru de detenție pentru 15 ani. Hotărârea nu era definitivă și putea fi atacată cu apel. În cazul băiatului de 13 ani, procurorii au dispus clasarea sub aspect penal, deoarece acesta nu împlinise vârsta de la care legea permite tragerea la răspundere penală. Cazul a devenit și un reper în dezbaterile despre răspunderea penală a minorilor și măsurile de protecție care pot fi luate în situații deosebit de grave.
Elevi atacați cu cuțitul în Sibiu și Arad. Conflicte care au ajuns la spital
În ianuarie, la Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” din Moșna, județul Sibiu, un conflict dintre elevi s-a încheiat cu rănirea unui copil care încercase să îi despartă pe colegii implicați. Potrivit informațiilor apărute despre incidentul din 15 ianuarie, băiatul a fost strâns de gât și rănit la braț cu un cuțit. Conflictul ar fi început după discuții purtate pe TikTok. Câteva luni mai târziu, pe 8 mai, un elev de 12 ani de la Liceul Tehnologic din Vinga, județul Arad, a fost înjunghiat de un coleg de aceeași vârstă, în timpul unei pauze. Cei doi erau elevi de clasa a V-a, iar agresiunea s-a produs după o ceartă. Băiatul rănit a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, unde a primit îngrijiri de specialitate.
Medicii au stabilit că unele răni erau foarte grave și că una dintre lovituri trecuse în apropierea inimii. În urma incidentului, autoritățile școlare au început verificări pentru a stabili cum a ajuns cuțitul în unitatea de învățământ și dacă existaseră semnale anterioare privind conflictul dintre copii. Un alt episod grav a avut loc la București, pe 26 mai, în curtea Colegiului Tehnic Media. Un tânăr de 18 ani, care nu era elev al liceului, a pătruns în incintă și a amenințat cu un cuțit un adolescent de 16 ani, după un conflict legat de o relație personală. Potrivit procurorilor, arma avea o lamă de aproximativ 30 de centimetri. Victima a fost lovită în zona feței și a ajuns la spital, iar tânărul a fost reținut și cercetat penal.
Elevi bătuți în sălile de clasă. Agresiunile au fost filmate de colegi
Nu toate incidentele violente din 2026 au implicat arme. În mai multe școli, elevii au fost loviți chiar în sălile de clasă, uneori în fața colegilor care au ales să filmeze agresiunile în loc să anunțe imediat un profesor. Pe 15 ianuarie, la Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” din Găești, județul Dâmbovița, un tânăr de 19 ani a pătruns în unitatea de învățământ și a lovit un elev de 17 ani cu un obiect contondent, prezentat în relatările despre caz drept o bâtă de baseball. Tânărul nu era elev al liceului și ar fi vrut să se răzbune pentru un conflict anterior în care fusese implicat fratele său mai mic. Victima a fost transportată la spital, iar suspectul a fost reținut.
Incidentul a provocat îngrijorare și pentru că agresiunea s-a produs într-o sală de clasă. Inspectoratul Școlar Dâmbovița a atras atenția asupra reacției elevilor prezenți, unii dintre aceștia filmând scenele în loc să ceară ajutor. În martie, la Școala Gimnazială Hulubești, tot în județul Dâmbovița, un elev de clasa a VI-a a fost imobilizat de mai mulți colegi mai mari, în timp ce un alt copil îl lovea cu pumnii. Imaginile au ajuns în mediul online, iar conducerea școlii a declarat că aflase despre agresiune după apariția înregistrării. Polițiștii au început verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Un caz asemănător a fost făcut public în luna mai, la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” din Iași. Un elev de clasa a VIII-a a fost bătut de doi colegi într-o pauză, după ce ar fi fost amenințat încă din timpul orei. Mai mulți copii au asistat la agresiune, iar unii dintre ei au încurajat violențele. Ulterior, băiatului rănit i s-ar fi cerut să susțină că a căzut, pentru a ascunde cele întâmplate. Familia l-a dus la spital, iar cazul a ajuns în atenția poliției. Situația a arătat cât de greu poate fi pentru un copil să vorbească despre o agresiune atunci când martorii sunt chiar colegii săi și când se teme că va fi din nou umilit sau amenințat.
O elevă din Giurgiu, bătută în fața clasei. Colegii au filmat, fără să intervină
La sfârșitul lunii mai, o elevă de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic „Ion Barbu” din Giurgiu a fost agresată de o colegă în sala de clasă. Victima avea cerințe educaționale speciale, iar imaginile înregistrate de ceilalți elevi au fost distribuite ulterior pe internet. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a atras atenția că aproximativ 30 de copii se aflau în clasă și că niciunul nu a intervenit sau nu a cerut ajutor în timpul agresiunii. Incidentul a ajuns în atenția poliției, a inspectoratului școlar și a instituțiilor de protecție a copilului.
Verificările au adus în discuție și situația familială a elevei care și-a lovit colega. Autoritățile au arătat că aceasta fusese, la rândul său, expusă violenței în familie. Informația nu justifică agresiunea, dar arată de ce intervenția școlii trebuie să urmărească atât protejarea victimei, cât și identificarea problemelor cu care se confruntă copilul care manifestă comportamente violente. Cazul din Giurgiu, alături de cele din Dâmbovița și Iași, a pus din nou în discuție responsabilitatea elevilor care asistă la agresiuni. Filmarea unei scene nu înlocuiește solicitarea ajutorului, iar distribuirea imaginilor poate prelungi umilirea victimei și după încheierea incidentului.
Violență și din partea adulților. O învățătoare din Medgidia, acuzată că a agresat un elev
Agresiunile din mediul școlar nu au avut întotdeauna elevi în rolul autorilor. În unele cazuri, chiar persoanele care trebuiau să asigure siguranța copiilor au ajuns să fie cercetate pentru violență. Pe 25 mai, la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia, o învățătoare de 54 de ani ar fi agresat un elev de 10 ani în timpul orei. Potrivit procurorilor, cadrul didactic l-ar fi lovit pe copil peste față și cap, l-ar fi strâns de gât cu ambele mâini și l-ar fi ridicat de la sol. Totul s-ar fi petrecut în prezența celorlalți 24 de elevi ai clasei.
Copilul a suferit leziuni pentru care medicii au stabilit una sau două zile de îngrijiri medicale. Învățătoarea a fost reținută, iar procurorii au formulat acuzații de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Profesor bătut la școală, în Timișoara. Tatăl și fratele unui elev au fost reținuți
Un alt incident grav a avut loc pe 14 octombrie 2026, la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara. Un profesor de educație fizică a fost agresat după ce îi atrăsese atenția unui elev de clasa a V-a asupra comportamentului din timpul orei. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, copilul a plecat acasă și s-a întors la școală împreună cu membri ai familiei. Conflictul a degenerat în curtea unității de învățământ, unde profesorul a fost lovit, iar personalul școlii a cerut intervenția poliției.
Tatăl elevului, în vârstă de 39 de ani, și fratele acestuia, de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, într-un dosar privind lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, au fost dispuse măsuri preventive, iar ancheta a continuat pentru stabilirea tuturor responsabilităților. Profesorul a primit îngrijiri medicale, iar Inspectoratul Școlar Județean Timiș a anunțat măsuri de sprijin pentru elevii care asistaseră la incident.
Doi copii, agresați de o femeie pe holul școlii din Merișani
Pe 15 octombrie, în comuna Merișani din județul Argeș, doi elevi de 10 și 11 ani ar fi fost agresați de o femeie de 58 de ani, pe fondul unui conflict anterior dintre unul dintre copii și nepotul acesteia. Femeia ar fi venit la școală pentru a-i cere socoteală elevului, iar incidentul s-a produs în timpul pauzei. Potrivit polițiștilor, ambii copii au fost victimele unor acte de violență, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Pe 19 octombrie, femeia a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au dispus continuarea cercetărilor sub control judiciar.
Incidentul a devenit cunoscut în aceeași perioadă cu atacul de la Bistrița și cu alte cazuri de violență din școli, readucând în atenție problema accesului adulților în unitățile de învățământ și a intervenției acestora în conflictele dintre copii. Tot în această perioadă, la Târgoviște, un elev de 14 ani ar fi fost agresat și amenințat de un coleg mai mare. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, după ce au constatat existența unui risc pentru victimă.
De ce violența din școli nu înseamnă doar bătăi între elevi
Cazurile din 2026 arată că agresiunile asociate mediului școlar au forme diferite. Unele sunt conflicte spontane între colegi, altele implică arme albe sau agresori care pătrund în școli din exterior. Există și situații în care profesorii sunt victime, dar și cazuri în care un cadru didactic este cercetat pentru violență asupra unui copil.
Rețelele sociale apar, la rândul lor, în contextul unor conflicte. În cazul din Moșna, disputa dintre elevi ar fi pornit de la discuții pe TikTok. În atacul de la Bistrița, anchetatorii au verificat mesaje publicate înaintea agresiunii. Aceste situații arată că amenințările din mediul online trebuie luate în serios, însă nu dovedesc că folosirea rețelelor sociale provoacă, în sine, comportamente violente.
Ce prevede legea pentru copiii care comit agresiuni grave
Atacurile de la Viziru, Cenei și Bistrița au adus în discuție limitele răspunderii penale a minorilor. Potrivit Codului penal, copilul care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal, indiferent de gravitatea faptei. În cazul minorilor cu vârste între 14 și 16 ani, răspunderea penală este posibilă numai dacă se dovedește că au acționat cu discernământ. De la 16 ani, minorii răspund penal în condițiile stabilite de lege.
Această diferență explică de ce adolescenții implicați în fapte asemănătoare pot avea situații juridice foarte diferite. În cazul crimei de la Cenei, de exemplu, unul dintre băieți nu a putut fi tras la răspundere penală deoarece avea 13 ani. Pentru adolescentul mai mare, instanța a putut dispune o măsură educativă privativă de libertate. Lipsa răspunderii penale nu înseamnă însă că autoritățile nu pot interveni. În funcție de situația copilului, pot fi luate măsuri de protecție și de asistență specializată, iar instituțiile responsabile pot evalua riscurile pentru ceilalți minori. În cazurile aflate în anchetă, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive.
Ce măsuri pregătește Ministerul Educației după atacul din Bistrița
Gravitatea atacului de la Bistrița a determinat noi discuții despre schimbarea regulilor de siguranță din școli. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat pe 21 octombrie că își dorește înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile comise asupra cadrelor didactice. Una dintre propunerile anunțate este dublarea pedepselor pentru anumite fapte violente săvârșite împotriva profesorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ministrul a precizat că autoritățile analizează și posibilitatea verificării ghiozdanelor la intrarea în unitățile de învățământ, precum și instalarea unor detectoare de metale în anumite situații. Acesta a recunoscut însă că verificarea tuturor elevilor ar fi dificil de aplicat în școlile foarte mari și că soluțiile trebuie analizate înainte de a fi introduse.
Deocamdată, aceste măsuri reprezintă propuneri aflate în discuție, nu reguli generale deja intrate în vigoare. Ministerul Educației are însă în aplicare o procedură pentru gestionarea cazurilor de violență în mediul școlar, aprobată prin Ordinul nr. 6.235/2023. Documentul stabilește ce trebuie să facă școlile în situații de violență între elevi, agresiuni asupra profesorilor, abuzuri comise de personalul școlar și suspiciuni de violență asupra copiilor în afara școlii. Procedura urmărește raportarea incidentelor, protejarea victimelor, implicarea părinților și colaborarea cu poliția sau cu serviciile de protecție a copilului, în funcție de gravitatea fiecărui caz.
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