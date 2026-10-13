Zelenski a promulgat legea privind limbile minoritare în școli. Ungaria a cerut schimbarea, românii din Ucraina sunt nemulțumiți.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat luni, 12 octombrie 2026, legea care extinde folosirea limbilor minorităților în educație. Ungaria este țara care a pus cea mai mare presiune asupra Kievului pentru modificarea legislației privind predarea în limbile minorităților, în schimbul sprijinului pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Proiectul, susținut de minoritatea maghiară, a provoacă nemulțumiri în comunitatea românească din Ucraina, potrivit TVR Info..
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea adoptată de Parlamentul de la Kiev care extinde utilizarea limbilor minorităților naționale în educație, un pas considerat esențial pentru continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit Agerpres.
Actul normativ a fost susținut puternic de comunitatea maghiară din Transcarpatia și a reprezentat una dintre principalele condiții formulate de Budapesta pentru deblocarea unor noi etape ale dialogului european cu Kievul.
Potrivit noilor reglementări, școlile în care peste jumătate dintre elevi studiază în limba unei minorități naționale pot obține un statut special, iar documentele de studii vor putea fi eliberate și în limba minorității, la solicitarea părinților. Legea permite, de asemenea, includerea unor elemente de istorie, cultură și tradiții ale comunităților etnice în programele școlare.
Prevederile se aplică inclusiv comunității românești din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, după cum scrie Moldova1.
Premierul Peter Magyar a lăudat dediciza Kievului
Premierul ungar Peter Magyar a salutat luni drept un 'semn bun' adoptarea de către Ucraina a unei legi care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, reformă solicitată de Ungaria drept condiție pentru avansarea negocierilor de aderare a Kievului la UE.
'Mai sunt multe de făcut pentru ca relațiile să se îmbunătățească din nou și pentru ca încrederea să fie restabilită de ambele părți, dar cred că liderii ambelor țări au făcut primii pași spre soluționarea situației', a declarat Magyar în Parlamentul de la Budapesta.
România cere protejarea școlilor românești
Deși noua lege oferă garanții suplimentare privind folosirea limbii române, aceasta nu a eliminat îngrijorările comunității românești din Ucraina. Bucureștiul a solicitat oficial Kievului să păstreze actuala rețea de școli cu predare în limba română și să evite măsuri care ar putea reduce accesul elevilor la educația în limba maternă, scrie TVR Info.
Temerile sunt legate de reforma învățământului ucrainean care urmează să intre în vigoare din 2027. Potrivit presei de limba română din Ucraina, în regiunea Cernăuți numărul liceelor cu predare în limba română ar urma să scadă de la 44 la doar 15 cu statutul de liceu complet, în timp ce celelalte 29 ar rămâne gimnazii.
Organizațiile românilor din Ucraina au cerut garanții suplimentare pentru menținerea rețelei de școli și pentru continuarea educației în limba maternă până la absolvirea liceului, după cum scrie BucPress.