Zelenski a promulgat legea privind limbile minoritare în școli. Ungaria a cerut schimbarea, românii din Ucraina sunt nemulțumiți.

Publicat 13 oct. 2026, 08:11 Actualizat 13 oct. 2026, 08:13

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat luni, 12 octombrie 2026, legea care extinde folosirea limbilor minorităților în educație. Ungaria este țara care a pus cea mai mare presiune asupra Kievului pentru modificarea legislației privind predarea în limbile minorităților, în schimbul sprijinului pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Proiectul, susținut de minoritatea maghiară, a provoacă nemulțumiri în comunitatea românească din Ucraina, potrivit TVR Info..

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