Motivarea absențelor școlare în 2026-2027: limita de 40 de ore, calculul pe materii și regulile pentru părinți

Publicat 6 nov. 2026, 20:44 Actualizat 6 nov. 2026, 20:47

Elevii pot avea cel mult 40 de ore de absență motivate de părinți, printr-o simplă cerere scrisă, în anul școlar 2026-2027. Nu este însă suficientă respectarea acestui plafon: trebuie avută în vedere și limita de 20% din orele anuale ale fiecărei materii.

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