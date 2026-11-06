Motivarea absențelor școlare în 2026-2027: limita de 40 de ore, calculul pe materii și regulile pentru părinți
Câte absențe poate motiva părintele în 2026-2027? Foto/Profimedia
Elevii pot avea cel mult 40 de ore de absență motivate de părinți, printr-o simplă cerere scrisă, în anul școlar 2026-2027. Nu este însă suficientă respectarea acestui plafon: trebuie avută în vedere și limita de 20% din orele anuale ale fiecărei materii.
Părinții care vor să justifice absențele copiilor printr-o cerere scrisă trebuie să respecte două limite: maximum 40 de ore de curs într-un an școlar și cel mult 20% din numărul anual de ore al unei singure discipline. Regulile sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a școlilor și se aplică separat de procedura pentru absențele justificate cu documente medicale.
Cum se aplică limita de 40 de ore pentru absențele motivate de părinți
Plafonul de 40 de ore se referă la orele de curs la care elevul a lipsit și pe care părintele dorește să le justifice printr-o solicitare scrisă. Nu este vorba despre 40 de zile de școală.
În plus, regulamentul impune o a doua condiție: numărul absențelor motivate prin cererea părintelui nu poate depăși 20% din totalul orelor prevăzute anual pentru fiecare disciplină.
Cele două limite trebuie respectate simultan. Așadar, chiar dacă un elev nu a consumat toate cele 40 de ore disponibile, părintele nu mai poate solicita motivarea unor absențe la o anumită materie dacă a fost atins pragul de 20% pentru disciplina respectivă.
Este important de precizat că această limită se aplică solicitărilor formulate de părinți, nu absențelor justificate pe baza documentelor medicale.
Cum calculezi cele 40 de ore și procentul de 20% pentru fiecare materie
Pentru a afla câte absențe mai pot fi motivate, părintele trebuie să urmărească atât totalul orelor deja justificate prin cereri, cât și numărul de ore absentate la fiecare disciplină.
Calculul se face în funcție de orarul elevului și de numărul anual de ore al fiecărei materii.
De exemplu, dacă un elev are prevăzute 150 de ore de matematică într-un an școlar, limita de 20% înseamnă 30 de ore. După motivarea a 30 de ore de absență la matematică prin cererea părintelui, nu mai pot fi justificate alte absențe la această disciplină prin aceeași procedură.
Dacă elevul a folosit 30 dintre cele 40 de ore permise, mai rămân 10 ore care pot fi solicitate pentru alte materii, cu condiția să nu fie depășit nici plafonul de 20% aferent fiecăreia.
Prin urmare, părinții trebuie să verifice absențele din catalog înainte de a depune o nouă solicitare. O zi întreagă de lipsă poate însemna mai multe ore de absență, în funcție de orarul copilului.
Reguli speciale pentru elevele gravide și elevii care au devenit părinți
Regulamentul prevede un plafon diferit pentru elevele gravide și elevii care au calitatea de părinte. În cazul acestora, pot fi motivate prin cerere scrisă maximum 100 de ore de curs într-un an școlar.
Și în această situație există o limită raportată la fiecare disciplină: absențele motivate nu pot depăși 40% din numărul anual de ore al unei materii.
Ce trebuie să conțină cererea pentru motivarea absențelor
Pentru justificarea absențelor unui elev minor, părintele sau reprezentantul legal trebuie să pregătească o solicitare scrisă și să o prezinte personal la școală.
Documentul trebuie adresat învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui, după caz.
Cererea poate cuprinde următoarele informații:
numele și prenumele părintelui sau reprezentantului legal;
numele și prenumele elevului;
clasa în care este înscris copilul;
perioada în care acesta a lipsit;
numărul orelor pentru care se solicită motivarea;
motivul absențelor;
data întocmirii și semnătura.
Părinții pot solicita de la secretariat sau de la diriginte un eventual formular utilizat de unitatea de învățământ.
În câte zile trebuie depusă solicitarea
Cererea trebuie prezentată personal în cel mult 7 zile calendaristice de la data la care elevul revine la cursuri.
Respectarea termenului nu garantează automat motivarea absențelor. Solicitarea trebuie aprobată de directorul unității de învățământ, iar absențele sunt justificate numai după parcurgerea acestei proceduri.
Părinții pot verifica ulterior la diriginte sau la secretariat dacă solicitarea a fost aprobată și dacă modificările au fost operate în catalog.
Cum se motivează absențele elevilor care au fost bolnavi
Absențele pentru probleme medicale nu intră în plafonul de 40 de ore care pot fi justificate prin cererea părintelui.
În funcție de situație, justificarea se poate face cu documente eliberate de medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist. Pentru elevii care au fost internați, pot fi prezentate și documente precum certificatul medical, adeverința de spitalizare, foaia de externare sau scrisoarea medicală.
Documentele trebuie vizate de cabinetul medical școlar sau de medicul de familie care deține fișa medicală a elevului, conform procedurii aplicabile.
Și pentru actele medicale este prevăzut termenul de maximum 7 zile calendaristice de la revenirea elevului la cursuri. Dacă documentele justificative nu sunt prezentate în acest interval, absențele sunt consemnate ca nemotivate.
Ce reguli se aplică absențelor pentru olimpiade și competiții școlare
Nu toate absențele sunt motivate printr-o solicitare depusă de părinte. Pentru participarea elevilor la olimpiade, concursuri școlare și alte activități educaționale există proceduri distincte.
În cazul olimpiadelor și concursurilor, solicitarea de motivare este întocmită de profesorul îndrumător sau de profesorul însoțitor și trebuie aprobată de director.
Reguli separate se aplică și participării la cantonamente sportive, competiții sau deplasări organizate în scop educațional. Părinții ar trebui să discute din timp cu dirigintele pentru a afla ce documente sunt necesare și cine trebuie să solicite aprobarea.
Ce se întâmplă dacă elevul depășește limita de absențe motivate
Orele care depășesc plafonul de 40 de ore sau limita de 20% pentru o anumită disciplină nu mai pot fi justificate printr-o simplă cerere a părintelui. Acestea vor rămâne nemotivate dacă nu există un alt document justificativ acceptat de școală.
Consecințele pot apărea inclusiv la media sau calificativul la purtare.
Potrivit articolului 28 din Statutul elevului, la acumularea a cel puțin 20 de absențe nemotivate într-un an școlar sau la atingerea unui procent de 20% de absențe nemotivate din totalul orelor unei discipline, media anuală la purtare se diminuează cu un punct. Pentru învățământul primar, calificativul la purtare este afectat potrivit regulilor specifice.
Absențele nemotivate pot influența și acordarea burselor. Conform articolului 19 alineatul (6) din metodologia de acordare a burselor, elevii care acumulează cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică pentru luna respectivă.
Există însă prevederi speciale pentru absențele motivate ulterior cu acte medicale, depuse în termenul legal, care pot permite restabilirea dreptului la bursă.
De asemenea, atunci când absențele nemotivate ajung la cel puțin 75% din numărul orelor unei discipline, unitatea de învățământ are obligația să informeze serviciile de asistență socială, potrivit reglementărilor aplicabile.
Unde pot reclama părinții dacă școala refuză motivarea absențelor
Dacă directorul sau reprezentanții școlii refuză aprobarea cererii, părintele poate solicita explicații privind motivele respingerii.
Este recomandat ca solicitarea și eventualele reclamații să fie depuse în scris și înregistrate la secretariatul unității de învățământ. Dacă problema nu este clarificată, părintele se poate adresa inspectoratului școlar competent.
Potrivit articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, autoritățile și instituțiile publice trebuie să răspundă petițiilor în termen de 30 de zile de la înregistrare. În situațiile care necesită o cercetare mai amănunțită, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
Întrebări frecvente despre motivarea absențelor de către părinți
Poate părintele să motiveze 40 de zile de absență?
Nu. Limita este de 40 de ore de curs, nu de 40 de zile. Dacă elevul lipsește o zi întreagă, se iau în calcul toate orele din orarul acelei zile.
Absențele motivate medical se scad din cele 40 de ore?
Nu. Plafonul de 40 de ore se aplică exclusiv absențelor justificate prin cererea părintelui. Absențele susținute de documente medicale sunt tratate separat.
Există o limită de 40 de ore pentru fiecare părinte?
Nu. Plafonul se referă la totalul absențelor elevului motivate prin această procedură într-un an școlar, indiferent dacă solicitarea este formulată de mamă, tată sau reprezentantul legal.
Câte cereri poate depune un părinte într-un an școlar?
Regulamentul stabilește un plafon de ore, nu un număr maxim de solicitări. Părintele poate depune mai multe cereri, atât timp cât respectă limita anuală de 40 de ore și pragul de 20% pentru fiecare disciplină.
Poate elevul major să solicite singur motivarea absențelor?
Da. Elevul care a împlinit 18 ani poate prezenta personal cererea de motivare a absențelor, în nume propriu.
Se poate trimite cererea prin e-mail?
Regulamentul nu impune o platformă electronică națională pentru transmiterea acestor solicitări. Părinții trebuie să verifice procedura internă a școlii și să se asigure că documentul a fost primit și înregistrat.
Directorul poate refuza motivarea absențelor chiar dacă elevul nu a depășit cele 40 de ore?
Da. Respectarea plafonului nu înseamnă că solicitarea este aprobată automat. Cererea trebuie să respecte toate condițiile regulamentului și să primească aprobarea directorului.
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