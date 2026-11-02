Nomin Jyuku, CAMPIOANĂ MONDIALĂ! România, pe podiumul internațional cu 22 de distincții la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT

Cursanții Nomin Jyuku au reprezentat România cu mândrie la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT, obținând rezultate extraordinare: 5 titluri de Super Campion, 7 titluri de Campion și alte 10 distincții pentru locurile I, II și III!
România a demonstrat încă o dată că are copii valoroși, inteligenți și ambițioși, capabili să atingă performanțe remarcabile pe scena internațională.
Delegația Nomin Jyuku a avut o evoluție extraordinară, reușind să obțină nu mai puțin de 22 de distincții, inclusiv în categorii avansate de competiție. Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al cursanților și dedicarea echipei de profesori și coordonatori.
PALMARESUL NOMIN JYUKU
SUPER CAMPION – 5 distincții
* Scarlat Alexandru Andrei
* Manta Maria
* Florescu-Iacob Patrick
* Marcu Theodor
* Popescu Burchi Antonia
CAMPION – 7 distincții
* Iozu David-Anghel
* Mihalache Ayan-Andrei
* Neculae Christian Erkhes
* Coverca Sarah-Maria
* Ioana Amelia Gabriela
* Stanica David-Nicolas
* Ancău Amedeea Antonia
LOCUL I – 4 distincții
* Biziru Rareș-Andrei
* Bretz Filip
* Trică Ana
* Jipa Rareș-Constantin
LOCUL II – 5 distincții
* Cozma Mario-Ionuț
* Santini Vittoria-Ayush
* Ciobanu Denis Ștefan
* Răsuceanu-Diaconescu Eva-Maria
* Enache Luca-Nicolae
LOCUL III – 1 distincție
* Botiș Petru-Alexandru
Ce spun reprezentanții Nomin Jyuku:
O victorie a educației și a performanței
Dincolo de medalii și diplome, această participare reprezintă o confirmare a valorii educației, a muncii susținute și a potențialului noii generații.
Nomin Jyuku continuă să investească în dezvoltarea cognitivă, în gândirea logică, în viteza de calcul, în cunoaștere și în formarea unor copii pregătiți să facă față provocărilor viitorului.
22 de distincții. 12 titluri de super campion și campion. O singură echipă. O țară reprezentată cu mândrie!
Felicitări tuturor cursanților Nomin Jyuku! România este mândră de voi!