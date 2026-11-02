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Educatie· 2 min citire

Nomin Jyuku, CAMPIOANĂ MONDIALĂ! România, pe podiumul internațional cu 22 de distincții la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT

Nomin Jyuku, CAMPIOANĂ MONDIALĂ!

Nomin Jyuku, CAMPIOANĂ MONDIALĂ!

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 12:56
Actualizat2 nov. 2026, 13:26

Cursanții Nomin Jyuku au reprezentat România cu mândrie la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT, obținând rezultate extraordinare: 5 titluri de Super Campion, 7 titluri de Campion și alte 10 distincții pentru locurile I, II și III!

România a demonstrat încă o dată că are copii valoroși, inteligenți și ambițioși, capabili să atingă performanțe remarcabile pe scena internațională.

Delegația Nomin Jyuku a avut o evoluție extraordinară, reușind să obțină nu mai puțin de 22 de distincții, inclusiv în categorii avansate de competiție. Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al cursanților și dedicarea echipei de profesori și coordonatori.

PALMARESUL NOMIN JYUKU 

SUPER CAMPION – 5 distincții

* Scarlat Alexandru Andrei

* Manta Maria

* Florescu-Iacob Patrick

* Marcu Theodor

* Popescu Burchi Antonia 

CAMPION – 7 distincții

* Iozu David-Anghel

* Mihalache Ayan-Andrei

* Neculae Christian Erkhes

* Coverca Sarah-Maria

* Ioana Amelia Gabriela

* Stanica David-Nicolas

* Ancău Amedeea Antonia

LOCUL I – 4 distincții

* Biziru Rareș-Andrei

* Bretz Filip

* Trică Ana

* Jipa Rareș-Constantin 

LOCUL II – 5 distincții

* Cozma Mario-Ionuț

* Santini Vittoria-Ayush

* Ciobanu Denis Ștefan

* Răsuceanu-Diaconescu Eva-Maria

* Enache Luca-Nicolae

LOCUL III – 1 distincție

* Botiș Petru-Alexandru

Cursanții Nomin Jyuku
Cursanții Nomin Jyuku
Cursanții Nomin Jyuku

Ce spun reprezentanții Nomin Jyuku:

România a fost pe podium, iar rezultatele obținute de cursanții noștri au depășit toate așteptările! Am demonstrat că putem concura la cel mai înalt nivel internațional, inclusiv în categorii avansate, unde am obținut extrem de multe premii. Copiii au fost extraordinari, au muncit, au demonstrat ambiție și perseverență, iar noi suntem extrem de mândri de fiecare dintre ei. Este o reușită care ne onorează și ne motivează să mergem mai departe!

a declarat Alexandra Fogor, director al centrului Nomin Jyuku Piața Sudului.

Sunt extrem de mândră de această reușită! România a dovedit din nou că are copii valoroși, inteligenți și capabili să obțină performanțe extraordinare la nivel internațional. În spatele fiecărui rezultat se află multă muncă, disciplină, perseverență și încredere. Acești copii sunt dovada că educația de calitate și pasiunea pentru învățare pot construi performanță. Felicitări tuturor cursanților și echipei care i-a susținut!

a spus Nomin Damdin, fondatoarea Nomin Jyuku.

Rezultatele au fost peste așteptările noastre! Copiii au fost ambițioși, implicați și au demonstrat că pot face față unor provocări internaționale deosebite. Suntem extrem de mândri de ei, de evoluția lor și de felul în care au reprezentat România. Pentru noi, fiecare distincție este o confirmare a muncii depuse și a potențialului extraordinar al acestor copii.

a adăugat Andreea Diana Marcoiu, Directorul centrului Nomin Jyuku Titan.

O victorie a educației și a performanței

Dincolo de medalii și diplome, această participare reprezintă o confirmare a valorii educației, a muncii susținute și a potențialului noii generații.

Nomin Jyuku continuă să investească în dezvoltarea cognitivă, în gândirea logică, în viteza de calcul, în cunoaștere și în formarea unor copii pregătiți să facă față provocărilor viitorului.

22 de distincții. 12 titluri de super campion și campion. O singură echipă. O țară reprezentată cu mândrie!

Felicitări tuturor cursanților Nomin Jyuku! România este mândră de voi!

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