Nomin Jyuku, CAMPIOANĂ MONDIALĂ! România, pe podiumul internațional cu 22 de distincții la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT

Publicat 2 nov. 2026, 12:56 Actualizat 2 nov. 2026, 13:26

Cursanții Nomin Jyuku au reprezentat România cu mândrie la Olimpiada Internațională de Calcul Mental, Matematică, Engleză și IT, obținând rezultate extraordinare: 5 titluri de Super Campion, 7 titluri de Campion și alte 10 distincții pentru locurile I, II și III!

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