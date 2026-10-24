Săptămână de foc: copiii se taie în școli. Statul mărește numărul de paznici

A fost o săptămână de foc pentru sistemul educațional din România, care se confruntă cu incidente violente fără precedent! De la atacul motivat de ură din Bistrița în care un elev de 13 ani și-a rănit profesoara, până la cel din Pitești unde un alt băiat și-a atacat colegii cu o macetă și cel din Timișoara unde un altul s-a fotografiat cu un cuțit în clasă, toate reprezintă semnale de alarmă pentru specialiști și oficiali. Psihologii spun că multe dintre aceste acte de violență au loc pe fondul hărțuirii repetate, căreia îi cad pradă numeroși copii. Drept primă măsură, autoritățile au decis să suplimenteze numărul de paznici din școli.
Atacuri cu arme albe în școlile din România
Sistemul educațional din România se cutremură din temelii în urma celor două atacuri cu arme albe care au avut loc la distanță de doar câteva zile unul de altul.
Elevul de 13 ani din Bistrița plănuia de mult timp atacul, după cum dovedește chiar jurnalul pe care acesta îl ținea. Anchetatorii au găsit acolo înscrisuri pline de ură, inspirate de ideologii extremiste și bazate pe superioritate rasială. Băiatul este acum monitorizat cu ajutorul unei brățări electronice, iar victimele sale au primit ordine de protecție.
La rândul său, elevul din Pitești care și-a atacat colegii cu o macetă va sta în arest la domiciliu 30 de zile.
A scandalizat opinia publică și o fotografie cu un elev din Timișoara care ținea un cuțit în mână chiar în sala de clasă.
Elevul spune despre cuțit că era unul de jucărie, însă autoritățile au deschis un dosar penal și verifică ce s-a întâmplat.
În cazurile din Bistrița și Pitești, la mijloc pare să fi fost bullying-ul. De altfel, pe lângă mărturiile pline de ură rasială, elevul din Bistrița a scris în jurnalul său că patru dintre colegi i-au făcut viața un iad și chiar l-au bătut în trecut.
Ministrul vrea detectoare de metale și controlul ghiozdanelor
În celălalt caz, colegii băiatului din Pitești au mărturisit că acesta a vrut să se răzbune pentru glumele făcute constant pe seama lui, despre care profesorii nu știau. Psihologii susțin că prevenția se rezumă în acest moment la identificarea faptei deja comise. Mai mult, spun experții, profesorii nici măcar nu sunt pregătiți să recunoască un copil în suferință. De aceea, psihologii recomandă să fie reintroduse cursurile periodice de pedagogie și reciclare profesională, adaptate nevoilor generației de astăzi.
Noul ministru al Educației a propus introducerea detectoarelor de metale și verificarea ghiozdanelor elevilor. Cu toate acestea, psihologii avertizează că măsurile de control nu tratează cauza. Aceștia spun că obiectivul este prevenția: școala trebuie să identifice și să gestioneze problemele înainte ca acestea să degenereze în incidente grave.