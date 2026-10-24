Săptămână de foc: copiii se taie în școli. Statul mărește numărul de paznici

Publicat 24 oct. 2026, 09:05 Actualizat 24 oct. 2026, 09:07 Sursă Realitatea PLUS

A fost o săptămână de foc pentru sistemul educațional din România, care se confruntă cu incidente violente fără precedent! De la atacul motivat de ură din Bistrița în care un elev de 13 ani și-a rănit profesoara, până la cel din Pitești unde un alt băiat și-a atacat colegii cu o macetă și cel din Timișoara unde un altul s-a fotografiat cu un cuțit în clasă, toate reprezintă semnale de alarmă pentru specialiști și oficiali. Psihologii spun că multe dintre aceste acte de violență au loc pe fondul hărțuirii repetate, căreia îi cad pradă numeroși copii. Drept primă măsură, autoritățile au decis să suplimenteze numărul de paznici din școli.

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