Elevul, de 15 ani, a fost reținut după ce și-a lovit colegul cu maceta în Pitești. Familia minorului spune că acesta era ținta bullyingului

Publicat 22 oct. 2026, 18:08 Actualizat 22 oct. 2026, 18:10

Un adolescent de 15 ani, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Armand Călinescu” din Pitești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi atacat un coleg cu o macetă. În timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, familia băiatului susține că acesta ar fi fost victima bullyingului încă de la începutul liceului. Reprezentanții școlii îl descriu însă drept un elev liniștit, care nu ar fi creat probleme.

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