Elevul, de 15 ani, a fost reținut după ce și-a lovit colegul cu maceta în Pitești. Familia minorului spune că acesta era ținta bullyingului

Un adolescent de 15 ani, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Armand Călinescu” din Pitești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi atacat un coleg cu o macetă. În timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, familia băiatului susține că acesta ar fi fost victima bullyingului încă de la începutul liceului. Reprezentanții școlii îl descriu însă drept un elev liniștit, care nu ar fi creat probleme.
Elev de 15 ani din Pitești, reținut după ce și-ar fi atacat un coleg cu maceta
Un incident grav a avut loc joi dimineață, într-o unitate de învățământ din municipiul Pitești. Un adolescent în vârstă de 15 ani ar fi folosit o macetă pentru a-și lovi unul dintre colegi, iar cazul a intrat în atenția polițiștilor din județul Argeș.
În urma verificărilor și a administrării probelor, oamenii legii au dispus reținerea minorului pentru 24 de ore. Potrivit autorităților, în acest dosar au fost deschise cercetări pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
„După administrarea probatoriului şi parcurgerii etapelor procesuale, minorul de 15 ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.
Anchetatorii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a stabili toate circumstanțele care au precedat agresiunea, arată news.ro.
Familia adolescentului susține că băiatul era victima bullyingului
După incident, familia elevului a reclamat că acesta ar fi fost ținta unor comportamente agresive din partea unor colegi încă de la începutul anului școlar.
Potrivit apropiaților, adolescentul ar fi fost supus unor ironii repetate și unor acte de umilire. Familia susține inclusiv că băiatul ar fi fost lovit în zona capului și că unii colegi ar fi folosit instrumente de inteligență artificială pentru a crea imagini trucate cu el, în scopul ridiculizării acestuia.
Printre exemplele invocate se numără fotografii manipulate în care adolescentul apărea cu cârnați în urechi, imagini despre care familia afirmă că ar fi fost folosite pentru a-l batjocori.
Aceste acuzații conturează o posibilă situație de hărțuire repetată, însă împrejurările exacte și eventualele responsabilități urmează să fie stabilite pe baza probelor administrate de autorități.
Verificările preliminare indică posibile acte de bullying
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, primele verificări ar susține ipoteza că adolescentul ar fi fost vizat de comportamente de tip bullying din partea unor colegi.
Aceleași surse au precizat că băiatul ar fi încercat să facă față singur presiunii psihologice, fără să le spună părinților sau cadrelor didactice prin ce trecea.
Dacă aceste informații se confirmă, cazul ar putea scoate la iveală o situație de hărțuire care nu ar fi fost semnalată la timp adulților din jurul elevului.
Bullyingul poate include insulte repetate, umilire, excludere socială, amenințări sau distribuirea unor imagini menite să pună o persoană într-o situație jenantă. Astfel de comportamente pot avea consecințe serioase asupra stării emoționale a copiilor și adolescenților.
Totuși, existența unor presupuse agresiuni anterioare nu justifică folosirea unui obiect periculos împotriva unei alte persoane. Atât incidentul de joi, cât și acuzațiile privind comportamentul colegilor trebuie analizate separat, pe baza probelor.
Cum era descris elevul la școală
Reprezentanții unității de învățământ au susținut că adolescentul nu ar fi creat probleme până la producerea incidentului.
Potrivit informațiilor disponibile, băiatul era perceput de cadrele didactice drept un elev cuminte, fără antecedente cunoscute de comportament problematic în mediul școlar.
Această perspectivă contrastează cu acuzațiile familiei, care afirmă că adolescentul ar fi trecut prin episoade repetate de umilire și agresiune din partea unor colegi.
Rămâne de stabilit dacă personalul școlii cunoștea sau putea identifica semnele presupusei hărțuiri și dacă au existat sesizări ori incidente anterioare care ar fi necesitat intervenția adulților.
Ancheta continuă după incidentul de la Colegiul Național „Armand Călinescu”
Polițiștii din Argeș încearcă să reconstituie desfășurarea evenimentelor și să stabilească motivele care au precedat agresiunea. În paralel, acuzațiile privind presupusele acte de bullying reprezintă un aspect important pentru clarificarea contextului în care s-a produs incidentul.
Minorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz. Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, se aplică prezumția de nevinovăție.