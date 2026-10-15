Incident grav într-un liceu din Ploiești. Un elev de 15 ani a pulverizat spray lacrimogen pe hol pentru a-și impresiona colegii

Un elev în vârstă de 15 ani a provocat un incident într-un liceu din Ploiești, după ce a pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ. O fată de 13 ani a acuzat stări de rău după ce a inhalat substanța și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a deschis un dosar penal.
Incidentul s-a petrecut joi, 15 octombrie 2026, în timpul unei pauze dintre cursuri. Potrivit primelor informații, adolescentul ar fi folosit sprayul pentru a atrage atenția colegilor, fără să fi existat un conflict înainte de acest gest.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 din Ploiești au intervenit după ce au fost sesizați cu privire la un miros înțepător resimțit pe holul liceului.
Un elev a folosit spray lacrimogen în timpul pauzei
Conform informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, o femeie a anunțat autoritățile că pe holul unei unități de învățământ din municipiu se simte un miros puternic, provenit de la un spray.
Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un adolescent de 15 ani, bănuit că ar fi pulverizat substanța iritant-lacrimogenă în interiorul școlii.
Din primele verificări a reieșit că băiatul ar fi recurs la acest gest pentru a-și impresiona colegii, fără să fi avut o neînțelegere cu vreunul dintre aceștia.
Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc pe holul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, în pauza dintre ore. Adolescentul le-ar fi spus celor din jur că a cumpărat sprayul de pe internet.
O elevă de 13 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale
Substanța pulverizată a provocat stări de rău unei eleve în vârstă de 13 ani, care ar fi inhalat vaporii iritanți, arată news.ro.
La unitatea de învățământ au fost solicitate intervenția unui echipaj medical de la Ambulanță și prezența mamei fetei. Eleva a primit îngrijirile necesare la fața locului.
Ulterior, mama adolescentei a refuzat transportul acesteia la spital, potrivit informațiilor disponibile.
Poliția a deschis dosar penal
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a clarifica responsabilitatea adolescentului.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Ancheta urmează să stabilească exact modul în care a fost utilizat sprayul și circumstanțele în care acesta a ajuns în posesia elevului.
Autoritățile continuă verificările, iar încadrarea juridică a faptelor poate fi clarificată pe parcursul cercetărilor.