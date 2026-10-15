Incident grav într-un liceu din Ploiești. Un elev de 15 ani a pulverizat spray lacrimogen pe hol pentru a-și impresiona colegii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 20:04

Un elev în vârstă de 15 ani a provocat un incident într-un liceu din Ploiești, după ce a pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ. O fată de 13 ani a acuzat stări de rău după ce a inhalat substanța și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a deschis un dosar penal.

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