Elevă de 14 ani, agresată de o colegă în fața unui liceu din Constanța. Poliția face cercetări

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 12:12

O elevă în vârstă de 14 ani din Constanța a fost agresată de o colegă cu un an mai mare decât ea, în fața unui liceu din municipiu. Incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict verbal spontan, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs.

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