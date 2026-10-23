Elevii intră în prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Câte zile libere au

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 08:16

Elevii din întreaga țară intră în vacanța de toamnă vineri, 23 octombrie, după încheierea cursurilor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, aceștia vor avea o săptămână de pauză, în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, urmând să revină în bănci luni, 2 noiembrie.

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