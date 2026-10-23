Elevii intră în prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Câte zile libere au

Elevii din întreaga țară intră în vacanța de toamnă vineri, 23 octombrie, după încheierea cursurilor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, aceștia vor avea o săptămână de pauză, în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, urmând să revină în bănci luni, 2 noiembrie.
Conform Ministerului Educației, anul școlar 2026–2027 cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu anumite excepții pentru elevii din anii terminali.
Pentru elevii claselor a XII-a, învățământ de zi, și a XIII-a, învățământ seral și cu frecvență redusă, cursurile se vor încheia la data de 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de activitate didactică.
În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul școlar se va încheia pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri.
Calendarul vacanțelor în anul școlar 2026–2027
Pe parcursul anului școlar 2026–2027, elevii vor beneficia de următoarele vacanțe:
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
Vacanța mobilă din februarie–martie: o săptămână, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, stabilită de inspectoratele școlare;
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;
Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027, cu excepțiile aplicabile anumitor clase.
Cum începe și se încheie fiecare modul de cursuri în 2026–2027
Activitatea didactică este organizată în cinci intervale, după cum urmează:
7 septembrie – 23 octombrie 2026;
2 noiembrie – 22 decembrie 2026;
11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de perioada vacanței stabilite la nivel județean;
22 februarie, 1 martie sau 8 martie – 23 aprilie 2027, în funcție de calendarul ales de inspectoratul școlar;
5 mai – 18 iunie 2027.
Săptămâna de vacanță din intervalul 15 februarie – 7 martie 2027 va fi stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Decizia va fi luată în urma consultărilor desfășurate în unitățile de învățământ, la care participă elevii, părinții sau reprezentanții legali ai acestora și cadrele didactice.
Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Fiecare program include cinci zile lucrătoare consecutive, iar fiecare unitate de învățământ își stabilește propriul calendar al activităților. Cele două programe trebuie organizate în intervale de cursuri diferite.
Pentru elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică, și din învățământul profesional, activitățile desfășurate în aceste perioade vor include instruire practică, cu respectarea obiectivelor specifice fiecărui program.
În ceea ce privește învățământul postliceal, perioadele rezervate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi dedicate activităților de instruire practică.