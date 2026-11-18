Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 16:28

Proiectul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul 2027-2028 a stârnit reacții critice din partea sindicatelor din Educație. Acestea susțin că aplicarea noilor prevederi va conduce la clase cu efective mari și solicită revenirea la limitele stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

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