Clase mai aglomerate în orașe? Sindicatele din Educație contestă proiectul pentru anul școlar 2027-2028
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Proiectul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul 2027-2028 a stârnit reacții critice din partea sindicatelor din Educație. Acestea susțin că aplicarea noilor prevederi va conduce la clase cu efective mari și solicită revenirea la limitele stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Cele două mari federații sindicale din învățământ contestă proiectul metodologiei privind stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul 2027-2028. Reprezentanții profesorilor susțin că noile reguli vor conduce la creșterea numărului de elevi din clase, în special în mediul urban, ceea ce va afecta atât activitatea cadrelor didactice, cât și calitatea educației. Sindicaliștii solicită modificarea Legii nr. 141/2025 și revenirea la efectivele de elevi prevăzute anterior de Legea nr. 198/2023.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” acuză autoritățile că promovează în continuare măsuri care pun presiune pe sistemul de învățământ preuniversitar. Cele două organizații și-au exprimat nemulțumirea față de proiectul de act normativ, despre care spun că tratează elevii și profesorii mai degrabă ca pe niște cifre într-un calcul bugetar decât ca pe elemente esențiale ale sistemului educațional.
Într-un comunicat transmis miercuri, reprezentanții sindicatelor au criticat și implicarea factorilor financiari în elaborarea politicilor din educație. Aceștia susțin că deciziile sunt orientate în principal către reducerea cheltuielilor, fără o evaluare suficientă a consecințelor asupra școlilor, elevilor și personalului didactic.
Sindicatele reclamă creșterea numărului de elevi în clasele din mediul urban
Una dintre principalele nemulțumiri vizează modul în care ar urma să fie constituite clasele și grupele de elevi în anul școlar 2027-2028. Potrivit federațiilor sindicale, metodologia propusă încurajează organizarea formațiunilor de studiu la limita maximă permisă de legislație.
Sindicaliștii consideră că această abordare va afecta în special școlile din orașe, unde numărul solicitărilor de înscriere este deja ridicat. În opinia lor, prin aplicarea noilor prevederi, unele unități de învățământ vor ajunge să formeze clase cu trei sau patru elevi peste media legală, iar în municipii se va tinde către atingerea efectivului maxim admis.
Reprezentanții profesorilor susțin că Ministerul Educației și Cercetării ar trebui să reducă efectele modificărilor legislative adoptate anterior, nu să încurajeze creșterea numărului de copii dintr-o clasă prin intermediul unei noi metodologii.
Sindicaliștii avertizează că elevii vor avea mai puțin sprijin din partea profesorilor
Federațiile atrag atenția că efectivele deja ridicate ar putea crește și mai mult prin aplicarea excepțiilor introduse de Legea nr. 141/2025, care permit înscrierea suplimentară a până la patru elevi peste limita maximă prevăzută.
În acest context, sindicaliștii consideră că majorarea numărului de copii din clase este o măsură riscantă, mai ales în condițiile în care România se numără printre statele europene cu un număr ridicat de elevi raportat la un cadru didactic, în special la nivel primar.
Potrivit acestora, consecințele vor fi resimțite atât de profesori, cât și de elevi. Clasele aglomerate reduc posibilitatea cadrelor didactice de a acorda atenție individuală fiecărui copil, de a adapta predarea în funcție de nevoile acestuia și de a identifica la timp dificultățile de învățare.
Problema vizelor de flotant ar putea accentua supraaglomerarea școlilor
O altă problemă semnalată de cele două federații este reprezentată de înscrierea elevilor în anumite unități de învățământ prin intermediul vizelor de flotant. Sindicaliștii susțin că fenomenul produce dezechilibre în distribuția elevilor și contribuie la aglomerarea unor școli, în special în zonele urbane.
În opinia lor, lipsa unor măsuri eficiente pentru gestionarea acestei situații, combinată cu noile reguli privind cifra de școlarizare, riscă să agraveze presiunea asupra unităților de învățământ.
Reprezentanții profesorilor avertizează că efectele ar putea fi vizibile încă de la înscrierea copiilor în clasele de început de ciclu. Pe lângă dificultățile organizatorice, aceștia invocă și riscul reducerii unor posturi didactice, în condițiile în care reorganizarea formațiunilor de studiu poate afecta încadrarea personalului.
Profesorii, expuși unui risc mai mare de epuizare profesională
Sindicatele atrag atenția și asupra dificultăților întâmpinate de profesorii care lucrează cu efective mari de elevi. Activitatea didactică presupune deja numeroase responsabilități administrative și sarcini birocratice, iar suplimentarea numărului de copii din clase ar putea accentua oboseala și epuizarea profesională.
O situație deosebit de dificilă este semnalată în cazul claselor în care învață copii cu cerințe educaționale speciale (CES). Potrivit federațiilor, acești elevi nu beneficiază întotdeauna de sprijinul specializat necesar, ceea ce îngreunează și mai mult activitatea profesorilor.
Sindicaliștii consideră că, în lipsa unor resurse suplimentare și a unui număr adecvat de cadre de sprijin, profesorii nu vor putea răspunde corespunzător nevoilor tuturor elevilor. În consecință, calitatea procesului educațional ar putea avea de suferit.
Ce modificări cer sindicatele pentru anul școlar 2027-2028
Cele două federații sindicale solicită intervenția urgentă a Ministerului Educației și Cercetării pentru modificarea Legii nr. 141/2025. Propunerea acestora este revenirea la numărul de elevi și preșcolari din formațiunile de studiu stabilit anterior prin Legea nr. 198/2023.
Reprezentanții organizațiilor sindicale consideră că aceasta este soluția necesară pentru evitarea supraaglomerării claselor și pentru asigurarea unor condiții adecvate de predare și învățare.
Aceștia avertizează că deciziile luate exclusiv în funcție de criterii financiare pot avea consecințe pe termen lung asupra educației și asupra generațiilor de elevi. În opinia sindicatelor, creșterea efectivelor din clase nu reprezintă o soluție sustenabilă pentru problemele bugetare și riscă să afecteze pregătirea copiilor, fără ca efectele negative să mai poată fi remediate ulterior.
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