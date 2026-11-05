O nouă disciplină ar putea apărea în programa elevilor. Ministrul Sănătății insistă pentru varianta obligatorie
O nouă disciplină ar putea apărea în programa elevilor
Educația pentru sănătate ar putea deveni obligatorie în școlile din România. Ministrul Alexandru Rogobete a început discuțiile cu Ministerul Educației și vrea introducerea unor module adaptate vârstei copiilor, care să abordeze inclusiv dependențele, alimentația și prevenirea bolilor.
Educația pentru sănătate ar putea fi introdusă ca disciplină obligatorie în școlile din România, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a început discuțiile cu reprezentanții Ministerului Educației. Propunerea vizează organizarea unor module adaptate diferitelor categorii de vârstă, iar oficialul susține că varianta opțională riscă să împiedice aplicarea efectivă a proiectului.
Alexandru Rogobete vrea ca educația pentru sănătate să fie obligatorie
Introducerea educației pentru sănătate în programa școlară este un subiect discutat de mai mulți ani, însă inițiativele anterioare nu au dus la implementarea unei discipline dedicate. În 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, anunța pregătirea unei materii opționale pentru liceeni, intitulată „Stil de viață sănătos”.
Programa propusă atunci urma să includă informații despre consumul de droguri, fumat, alcool și alte forme de dependență. Actualul ministru al Sănătății consideră însă că o astfel de disciplină trebuie să fie obligatorie pentru a ajunge la cât mai mulți elevi.
Alexandru Rogobete a explicat că aceasta va fi poziția pe care o va susține în discuțiile cu Ministerul Educației, chiar dacă forma finală a proiectului nu a fost încă stabilită.
„Eu aș tinde să fie obligatoriu. Sau cel puțin părerea mea este că ar trebui să fie obligatoriu. Nu pot să vă zic ferm acum cum va rămâne, dar intenția mea și discuția pe care o voi duce va fi pentru a deveni obligatoriu, pentru că dacă nu va deveni obligatoriu și va fi opțional, cel mai probabil nu se va realiza”, a declarat ministrul Sănătății.
Grup de lucru între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației
Pentru pregătirea proiectului, Alexandru Rogobete a discutat deja cu ministrul Educației despre introducerea unor module dedicate sănătății în programa școlară. Potrivit oficialului, există deschidere pentru constituirea unei echipe comune, care să stabilească modul în care acestea vor fi organizate și introduse treptat.
Planul avut în vedere nu presupune predarea simultană a tuturor temelor, ci dezvoltarea unor module distincte, în funcție de vârsta și nivelul de înțelegere al elevilor.
„Am discutat cu ministrul Educației, care este deschis la un astfel de proiect și cred că în perioada imediat următoare vom putea forma un grup de lucru interministerial între cele două ministere pentru a demara treptat, nu toate odată, dar modular, pe grupe de vârstă, primele module de acest gen.”
Ministrul Sănătății a vorbit și despre motivele pentru care proiectul nu a fost pus în aplicare până acum. Acesta a invocat opoziția venită din partea unor organizații și presiunea publică exercitată de-a lungul timpului, factori care, în opinia sa, au întârziat procesul legislativ.
„Este adevărat, discuția este de mult timp. A existat o rezistență din diferite zone: asociațiile de părinți inițial, apoi tot felul de alte organizații neguvernamentale care au pus o presiune publică nejustificată, zic eu, pentru această componentă de educație pentru sănătate și iată că procesul legislativ a durat foarte mult și lucrurile nu s-au realizat în termen”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Ce subiecte ar putea studia elevii la educația pentru sănătate
În paralel cu discuțiile dintre cele două ministere, o propunere legislativă privind educația pentru sănătate se află în procedură de urgență la Senat. Inițiativa este susținută de 26 de senatori PSD și un senator neafiliat.
Printre semnatarii proiectului se numără Andra Bică, Carmen Orban, Adrian Streinu-Cercel, Daniel Zamfir, Doina Federovici, Victoria Stoiciu și Dan Cașcaval.
Expunerea de motive indică mai multe probleme de sănătate cu care se confruntă copiii și adolescenții și pe care inițiatorii vor să le abordeze prin intermediul educației școlare. Printre acestea se află consumul de substanțe psihoactive, alcool și tutun, dar și obiceiurile alimentare nesănătoase și lipsa activității fizice.
Proiectul vizează, de asemenea, igiena personală și prevenirea bolilor transmisibile. O altă categorie de subiecte privește sănătatea reproducerii și riscurile asociate acesteia, în contextul fenomenului mamelor minore din România.
Modulele ar urma să fie concepute astfel încât informațiile să fie prezentate gradual, în funcție de vârsta elevilor și de capacitatea lor de a înțelege fiecare temă.
Când ar putea apărea noile ore în programa școlară
Deocamdată, autoritățile nu au stabilit o dată de la care educația pentru sănătate ar putea fi predată obligatoriu în școlile din România. Alexandru Rogobete susține această variantă și urmează să discute în continuare cu Ministerul Educației, însă organizarea disciplinei și forma în care va fi introdusă nu au fost încă definitivate.
În paralel, propunerea legislativă aflată la Senat trebuie să parcurgă procedura parlamentară înainte ca prevederile sale să poată fi aplicate.
Astfel, educația pentru sănătate obligatorie în școli este, în acest moment, o direcție susținută de ministrul Sănătății și o inițiativă aflată în dezbatere legislativă, nu o măsură deja adoptată.
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