O nouă disciplină ar putea apărea în programa elevilor. Ministrul Sănătății insistă pentru varianta obligatorie

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 nov. 2026, 23:56

Educația pentru sănătate ar putea deveni obligatorie în școlile din România. Ministrul Alexandru Rogobete a început discuțiile cu Ministerul Educației și vrea introducerea unor module adaptate vârstei copiilor, care să abordeze inclusiv dependențele, alimentația și prevenirea bolilor.

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