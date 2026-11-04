Bursele școlare: tipuri, condiții și cât primesc elevii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 14:33

Bursele școlare reprezintă un sprijin financiar important pentru elevi și familiile acestora, fie că sunt acordate pentru rezultate bune la învățătură, fie pentru susținerea copiilor aflați în situații sociale sau medicale dificile. În anul școlar 2026–2027, sistemul include burse de merit, sociale și tehnologice, dar și un sprijin destinat mamelor minore care revin la cursuri după naștere.

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