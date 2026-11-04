Bursele școlare: tipuri, condiții și cât primesc elevii
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Bursele școlare reprezintă un sprijin financiar important pentru elevi și familiile acestora, fie că sunt acordate pentru rezultate bune la învățătură, fie pentru susținerea copiilor aflați în situații sociale sau medicale dificile. În anul școlar 2026–2027, sistemul include burse de merit, sociale și tehnologice, dar și un sprijin destinat mamelor minore care revin la cursuri după naștere.
Tipurile de burse
În învățământul preuniversitar de stat, elevii pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, în funcție de rezultate, situația familiei sau traseul educațional.
Bursa de merit – 450 de lei pe lună: se acordă elevilor de gimnaziu și liceu, în condițiile stabilite prin metodologia de burse.
Bursa socială – 300 de lei pe lună: este destinată copiilor din familii cu venituri reduse, elevilor orfani, celor aflați în sistemul de protecție specială și celor cu anumite afecțiuni sau dizabilități.
Bursa tehnologică – 300 de lei pe lună: se adresează elevilor înscriși în învățământul profesional, inclusiv dual, pentru a încuraja participarea la pregătirea practică și formarea competențelor.
Bursa pentru mamele minore – 700 de lei pe lună. Este acordată elevelor care revin la cursuri după naștere și își continuă studiile, în condițiile prevăzute de lege.
Bursele sociale se acordă și în vacanțele școlare, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice sunt legate de perioada cursurilor și de anumite intervale de pregătire sau susținere a examenelor naționale. Bursa socială se poate cumula cu cea de merit, iar sprijinul pentru mamele minore poate fi cumulat cu celelalte tipuri de burse.
Condițiile pentru bursa de merit
Bursa de merit este destinată elevilor cu rezultate școlare bune. În anul școlar 2026–2027, aceasta are valoarea de 450 de lei pe lună și se acordă pentru cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția ca aceștia să fi obținut cel puțin media generală 9,00 în anul școlar anterior.
Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar inclus în procentul de 15%, și aceștia primesc bursă de merit.
Există reguli speciale pentru elevii care intră în clasele a V-a și a IX-a:
Elevii de clasa a V-a primesc bursa pe baza mediei calculate din notele obținute în primele două intervale de cursuri ale anului școlar. Este necesară o medie de cel puțin 9,00, iar listele se stabilesc în ianuarie.
Elevii de clasa a IX-a sunt evaluați în funcție de media de admitere la liceu sau în învățământul profesional, care trebuie să fie cel puțin 9,00.
Pentru a primi bursa, elevul trebuie să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior. Bursa de merit nu presupune depunerea unui dosar separat: lista beneficiarilor este întocmită la propunerea profesorului diriginte și transmisă secretariatului școlii.
Bursa socială
Bursa socială pentru elevi are valoarea de 300 de lei pe lună și se acordă copiilor care au nevoie de sprijin financiar din cauza situației materiale, familiale sau medicale. Spre deosebire de bursa de merit, aceasta se obține în urma unei cereri și a prezentării documentelor justificative.
Pot beneficia de acest ajutor mai multe categorii de elevi:
Copiii din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat pentru ultimele 12 luni anterioare cererii, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
Elevii care au unul sau ambii părinți decedați, indiferent de venitul familiei.
Copiii aflați în plasament sau în plasament de urgență.
Elevii cu dizabilități ori cu anumite afecțiuni care produc deficiențe sau afectări funcționale, conform criteriilor medicale prevăzute de legislație.
Copiii cu afecțiuni oncologice sau cronice care urmează cursurile în cadrul „Școlii din spital” ori la domiciliu pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni.
Elevii care revin în unitatea de învățământ după ce au urmat cursurile în „Școala din spital”.
Copiii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.
Pentru acordarea bursei sociale, elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior.
Un aspect important este că bursa socială poate fi acordată și în vacanțe. Există însă excepții, printre care situațiile în care elevul nu promovează anul școlar sau îndeplinește cumulativ anumite condiții privind corigențele și absențele nemotivate.
„Școala din spital” este un program prin care copiii și adolescenții internați în spital pentru perioade mai lungi pot continua să învețe, chiar dacă nu pot merge fizic la școala la care sunt înscriși. Orele sunt organizate în spital, de profesori care predau materiile din programa școlară, astfel încât elevii să nu rămână în urmă cu lecțiile și să își poată continua studiile.
Actele necesare
Documentele diferă în funcție de motivul pentru care este solicitată bursa socială. Dosarul se depune la secretariatul unității de învățământ de către părintele sau reprezentantul legal al elevului minor ori de către elevul major.
Pentru bursa socială acordată pe criteriul veniturilor, dosarul cuprinde, în principal:
cerere de acordare a bursei;
declarație pe propria răspundere privind veniturile nete ale membrilor familiei din ultimele 12 luni;
acordul pentru prelucrarea datelor personale în vederea verificării condițiilor;
documente care dovedesc componența familiei, precum certificate de naștere, acte de identitate sau documente privind starea civilă.
În funcție de situație, pot fi solicitate și certificatul de divorț, hotărârea judecătorească privind domiciliul copilului, certificatul de deces al unui părinte sau alte documente relevante.
Pentru elevii care solicită bursa pe motive medicale, este necesar certificatul de încadrare în grad de handicap sau certificatul eliberat de medicul specialist, cu luarea în evidență de către medicul școlar ori medicul de familie.
În cazul copiilor orfani sau aflați în plasament, dosarul trebuie să conțină documentele care atestă situația familială sau măsura de protecție. Pentru elevii din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, acordarea sprijinului se face pe baza informațiilor transmise instituțiilor de învățământ de către agențiile pentru plăți și inspecție socială.
Termenul obișnuit de depunere a dosarelor pentru bursele sociale este de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Documentele pot fi depuse fizic sau online, în funcție de procedura stabilită de școală.
Când se plătesc bursele
Bursele școlare se plătesc lunar, de regulă, în data de 20 a fiecărei luni, pentru drepturile aferente lunii precedente.
Banii sunt virați prin transfer bancar sau pot fi primiți în numerar, în funcție de modalitatea de plată folosită de unitatea de învățământ.
Există și reguli privind absențele. Elevii care acumulează cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică pentru luna respectivă. Dacă absențele au fost cauzate de motive medicale, documentele justificative trebuie prezentate în termen de șapte zile de la reluarea activității școlare, pentru restabilirea dreptului la bursă.
Pentru elevii de clasa a V-a, plata bursei de merit începe din februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, după stabilirea mediilor din primele două intervale de cursuri.
Pentru părinți și elevi, cel mai important pas este verificarea anunțurilor publicate de școală. Calendarul, procedura de depunere și eventualele formulare necesare trebuie comunicate de fiecare unitate de învățământ, în conformitate cu metodologia națională.
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