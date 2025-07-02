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Economie· 2 min citire

Reforma burselor școlare, anunțată de premierul Ilie Bolojan: „Avem clase întregi care au burse de merit, dar la Bacalaureat iau note de 5 şi 6”

Reforma burselor școlare, anunțată de premierul Ilie Bolojan: „Avem clase întregi care au burse de merit, dar la Bacalaureat iau note de 5 şi 6”

Reforma burselor școlare, anunțată de premierul Ilie Bolojan: „Avem clase întregi care au burse de merit, dar la Bacalaureat iau note de 5 şi 6”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2025, 19:13

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, un amplu plan de reformă privind sistemul burselor școlare, criticând actuala metodologie de acordare a acestora. Șeful Guvernului a atras atenția că sumele alocate burselor au explodat în ultimii ani, iar rezultatele academice nu justifică întotdeauna beneficiile primite.

„În ultimii ani a fost o creștere care nu poate fi suportată a burselor, mai ales pentru elevi. Acum trei ani aveam o sumă totală de 188 de milioane de lei şi am ajuns la o sumă de 4,7 miliarde de lei. Este o creștere de zeci de ori. E o sumă foarte mare pe care nu ne-o putem permite”, a anunțat, miercuri, Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Premierul a oferit exemplul unor clase întregi care primesc burse de merit, deși elevii obțin note de 5 și 6 la examenul de Bacalaureat sau, în unele cazuri, nu promovează deloc.

Merit pe bune și sprijin țintit

Ilie Bolojan a subliniat că noile reguli vor restrânge acordarea burselor de merit doar pentru elevii cu adevărat performanți, iar bursele sociale vor fi păstrate, dar vor fi distribuite strict pe baza nevoii reale.

 „Vom rămâne cu bursele de merit, dar acordate pe merit, într-un număr limitat. Iar cele sociale vor fi alocate pe criterii care ţin de sprijinirea copiilor care provin din familii defavorizate”, a mai declarat premierul.

Date oficiale: Peste 1,4 milioane de burse în ianuarie 2025

Conform datelor Ministerului Educației, în anul școlar 2023–2024 au fost acordate aproximativ 1,37 milioane de burse elevilor din învățământul preuniversitar, excluzând grădinițele, școlile speciale și postlicealele. În ianuarie 2025, numărul bursierilor a depășit chiar 1,4 milioane.

Un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației, la solicitarea Ministerului Educației, arată că peste 70% dintre elevi au beneficiat de cel puțin o bursă în perioada 2023–2024. Cercetarea, desfășurată în 510 școli și având aproape 40.000 de respondenți – elevi, părinți, profesori și directori – relevă că bursele sociale și de merit domină sistemul actual, reprezentând peste 95% din totalul burselor acordate.

Distribuție inegală și alocări uriașe

În luna martie 2024:

    Bursa socială a fost cea mai accesată (762.833 beneficiari – 55,6%),

    Bursa de merit a fost acordată la peste 522.000 de elevi (40%),

    Bursa tehnologică – 6%,

    Bursa de excelență olimpică – 0,22%,

    Bursa pentru mame minore – 960 beneficiare (0,06%).

Datele din ianuarie 2025 confirmă aceeași tendință:

    Bursa socială: 840.820 beneficiari (60%),

    Bursa de merit: 325.265 elevi,

    Bursa de reziliență: 170.318 elevi (12%).

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