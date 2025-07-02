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Economie· 2 min citire
Reforma burselor școlare, anunțată de premierul Ilie Bolojan: „Avem clase întregi care au burse de merit, dar la Bacalaureat iau note de 5 şi 6”
Reforma burselor școlare, anunțată de premierul Ilie Bolojan: „Avem clase întregi care au burse de merit, dar la Bacalaureat iau note de 5 şi 6”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, un amplu plan de reformă privind sistemul burselor școlare, criticând actuala metodologie de acordare a acestora. Șeful Guvernului a atras atenția că sumele alocate burselor au explodat în ultimii ani, iar rezultatele academice nu justifică întotdeauna beneficiile primite.
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