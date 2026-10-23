Luca Niculescu anunță măsuri pentru prevenirea violenței în școli: ”Siguranța copiilor nu este negociabilă”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 08:40

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că siguranța copiilor în școli reprezintă o prioritate pentru cabinetul său, în contextul incidentelor grave de violență petrecute recent în unitățile de învățământ din Bistrița și Ploiești. Acesta a anunțat că va avea o ședință de lucru cu miniștrii și instituțiile responsabile pentru stabilirea unui plan integrat de creștere a siguranței în școli, care să includă măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

Distribuie articolul