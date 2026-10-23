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Educatie· 1 min citire

Luca Niculescu anunță măsuri pentru prevenirea violenței în școli: ”Siguranța copiilor nu este negociabilă”

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 08:40

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că siguranța copiilor în școli reprezintă o prioritate pentru cabinetul său, în contextul incidentelor grave de violență petrecute recent în unitățile de învățământ din Bistrița și Ploiești. Acesta a anunțat că va avea o ședință de lucru cu miniștrii și instituțiile responsabile pentru stabilirea unui plan integrat de creștere a siguranței în școli, care să includă măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

Luca Niculescu, mesaj de solidaritate pentru victimele violenței în școli

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate victimelor incidentelor din școlile din Bistrița și Ploiești.

Vreau să transmit un gând de solidaritate copiilor și profesoarei care au fost răniți în incidentele grave petrecute în ultimele zile în școlile din Bistrița și din Ploiești. Le doresc din suflet sănătate și recuperare completă și vreau să știe atât ei cât și familiile lor că Guvernul României este alături de ei

— a declarat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a subliniat că violența în școli este îngrijorătoare, iar unitățile de învățământ trebuie să fie spații sigure pentru copii.

Aceste cazuri grave de violență din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înțelegem teama, înțelegem revolta părinților și a profesorilor, pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați și nu un loc în care le este teamă să meargă

— a mai spus acesta.

Luca Niculescu: Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică

Totodată, el a anunțat că va avea o ședință de lucru cu miniștrii și instituțiile responsabile pentru stabilirea unui plan integrat de creștere a siguranței în școli, care să includă măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță. Și imediat după această ședință de guvern voi avea o ședință de lucru cu miniștrii și cu instituțiile responsabile. Vreau să stabilim rapid, foarte rapid, un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Vreau să le mulțumesc miniștrilor care au venit deja cu propuneri în această seară, în această noapte, un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență

— a afirmat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: Siguranța copiilor nu este negociabilă

Mai mult, premierul României a subliniat că prevenirea violenței în școli și siguranța copiilor reprezintă responsabilități fundamentale ale statului și priorități ale Guvernului său.

Nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest guvern

— a conchis Luca Niculescu.
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