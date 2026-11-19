Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 21:22

Profesorii din România ar putea avea propriul jurământ profesional, după modelul celui depus de medici la începutul carierei. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a lansat propunerea unui „Jurământ al lui Socrate”, un angajament moral prin care cadrele didactice și-ar asuma responsabilitatea față de elevi, studenți și societate. Textul pune accent pe gândirea critică, corectitudine, libertatea de exprimare și refuzul transformării educației în îndoctrinare.

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